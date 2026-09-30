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هاري كين يشيد بغوردون ويصفه بأنه «صانع الفارق»

هاري كين يشيد بزميله أنتوني غوردون الذي وصفه بأنه «صانع الفارق» (إ.ب.أ)
هاري كين يشيد بزميله أنتوني غوردون الذي وصفه بأنه «صانع الفارق» (إ.ب.أ)
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هاري كين يشيد بغوردون ويصفه بأنه «صانع الفارق»

هاري كين يشيد بزميله أنتوني غوردون الذي وصفه بأنه «صانع الفارق» (إ.ب.أ)
هاري كين يشيد بزميله أنتوني غوردون الذي وصفه بأنه «صانع الفارق» (إ.ب.أ)

أشاد هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، بزميله أنتوني غوردون، الذي وصفه بأنه «صانع الفارق» في الفريق، وكذلك ترينت ألكسندر أرنولد العائد إلى التشكيلة، بعد تألق الثنائي في الفوز على التشيك.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن فريق المدرب توماس توخيل، عاد لطريق الانتصارات بعد خسارته المثيرة أمام إسبانيا 2-3 يوم السبت الماضي، بتحقيقه فوزاً كان في أَمَسِّ الحاجة إليه في دوري الأمم الأوروبية، على حساب مضيفه التشيكي 2-صفر في براغ، أمس (الثلاثاء)، بعدما تعرَّض بافل شولتش للطرد في الشوط الأول.

وأحرز كين، الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، الهدف الثاني في الفوز، بعدما منح غوردون التقدم للضيوف بضربة رأس، إثر تمريرة عرضية رائعة من ألكسندر أرنولد، بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني.

وسجل غوردون (25 عاماً) في آخر 3 مشاركات دولية له. ويرى كين، مهاجم بايرن ميونيخ، أن انتقال اللاعب من نيوكاسل إلى برشلونة ساهم في ارتقائه إلى مستوى جديد.

وقال كين: «أعتقد أن الانتقال أحياناً إلى نادٍ كبير كهذا يمنحك مزيداً من الإيمان بقدراتك وثقة أكبر بنفسك».

وأضاف: «تشعر بأنك تنتمي إلى أكبر مسرح، وأعتقد أنه نقل هذا الشعور إلى مستواه مع المنتخب الإنجليزي».

وأكد: «كان رائعاً أمام إسبانيا يوم السبت، ومرة أخرى أمس كان هو صانع الفارق. كان يبحث دائماً عن اللعب المباشر، وأن يكون اللاعب الذي يمنحنا التقدم، كما سجل هدفاً رائعاً أيضاً».

وأكمل: «كانت تمريرة ترينت رائعة، ولكن مثل هذه اللمسات النهائية ليست سهلة، وقد تعامل معها بشكل رائع».

وكان غوردون نجم المباراة الأول في براغ، بينما شكلت تمريرة ألكسندر أرنولد الحاسمة نقطة مضيئة في أول مشاركة أساسية له تحت قيادة توخيل.

وكان من الصعب تصور استمرار مسيرة ألكسندر أرنولد الدولية تحت قيادة المدرب الألماني، ولكن الإصابات ساهمت في عودته إلى المنتخب للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2025.

وقال كين: «ترينت لاعب رائع. تمريراته، ومدى تنوعها، وعرضياته، ولكنه كان رائعاً في الناحية الدفاعية اليوم».

وأضاف: «من وجهة نظرنا، نعرف أنه لاعب رائع. على ترينت فقط أن يواصل العمل بهدوء، وأن يواصل العمل الجاد».

ويواصل المنتخب الإنجليزي مبارياته الأربع في دوري الأمم الأوروبية، عندما يحل ضيفاً على كرواتيا يوم السبت المقبل، قبل أن يستضيف المنتخب التشيكي على ملعب «ويمبلي» الثلاثاء المقبل.

وسيعادل كين الرقم القياسي لبيتر شيلتون البالغ 125 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي إذا شارك في المباراتين، بينما يقترب المهاجم البالغ رصيده 87 هدفاً دولياً من تسجيل مائة هدف مع منتخب بلاده.

وقال كين: «لا أحب التفكير بعيداً جداً، ولكن بالطبع الرقم يقترب. تسجيل مائة هدف مع المنتخب الوطني سيكون أمراً استثنائياً بكل تأكيد».

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راسل يراهن على حلبة أحلام الطفولة في ماليزيا

جورج راسل (أ.ف.ب)
جورج راسل (أ.ف.ب)
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راسل يراهن على حلبة أحلام الطفولة في ماليزيا

جورج راسل (أ.ف.ب)
جورج راسل (أ.ف.ب)

يعلق سائق مرسيدس جورج راسل آمالاً كبيرة على سباق جائزة البحرين الكبرى، الذي سيقام هذا الأسبوع على حلبة سيبانغ، وهي حلبة لطالما ارتبطت بذكريات خاصة لديه رغم أنه لم يسبق له خوض سباق عليها.

وقال السائق البريطاني للصحافيين في كوالالمبور إن سيبانغ كانت الحلبة المفضلة لديه عندما كان طفلاً يقضي ساعات طويلة خلف شاشة «البلاي ستيشن»، متخيلاً نفسه في عالم «فورمولا 1».

وأضاف راسل، الذي حقق فوزاً جديداً في جائزة أذربيجان الكبرى في باكو: «هذه ستكون المرة الأولى التي أتسابق فيها على حلبة سيبانغ، لكنها كانت حلبتي المفضلة عندما كنت طفلاً أخوض السباقات على جهاز بلاي ستيشن».

وتابع مازحاً: «لذلك أنا متحمّس للغاية للوجود هنا، وآمل أن تساعدني كل تلك الساعات التي قضيتها ممسكاً بذراع التحكم على اكتساب بعض السرعة الإضافية هذا الأسبوع».

وكان من المقرر أن تستضيف البحرين السباق في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول)، قبل نقله إلى سيبانغ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وتعود حلبة سيبانغ إلى جدول «فورمولا 1» للمرة الأولى منذ عام 2017، بعدما توقفت استضافة السباقات في ماليزيا بسبب ارتفاع التكاليف، لكنها ظلت من أشهر الحلبات العالمية ومحطة ثابتة في بطولة العالم للدراجات النارية.

ومن بين 22 سائقاً على خط الانطلاق، سبق لعشرة فقط أن تسابقوا على الحلبة الماليزية، بينما يقتصر سجل الفائزين الحاليين فيها على لويس هاميلتون سائق فيراري، وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، وماكس فرستابن سائق رد بول، الذي حل ثانياً خلف راسل في باكو.

ورغم محدودية الخبرة على هذا المضمار، أبدى راسل ثقته بقدرة مرسيدس على مواصلة هيمنتها.

وقال خلال فعالية نظمتها شركة النفط الوطنية الماليزية (بتروناس)، الراعي الرئيسي للفريق: «مقارنة ببعض السائقين الذين سبق لهم التسابق هنا، أعتقد أننا نملك حزمة تنافسية قوية للغاية، وهو ما قد يمنحنا أفضلية معينة. لكن في النهاية، تبقى المنافسة محتدمة دائماً».

ويتصدر زميله الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي ترتيب بطولة السائقين بفارق 66 نقطة أمام راسل، بينما يحتل هاميلتون المركز الثالث متأخراً بفارق 103 نقاط عن الصدارة.

كما يتربع مرسيدس على قمة بطولة الصانعين، متقدماً بفارق 160 نقطة على فيراري.

من جانبه، حذر أنتونيلي من تأثير الطقس الماليزي المتقلب، في ظل توقعات بهطول أمطار غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب الضباب الناتج عن حرائق الغابات في إندونيسيا.

وقال: «من كل ما سمعته، عندما تمطر هنا تكون الأمطار غزيرة للغاية، لذلك نحاول الاستعداد لكل الاحتمالات».

وأضاف: «إذا هطلت الأمطار فعلاً، فسيكون ذلك تحدياً كبيراً للجميع، لأن خبرة معظم السائقين في القيادة على الحلبات المبتلة بهذه السيارات لا تزال محدودة للغاية».

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الرياضة رياضة عالمية

من قمة الكرة الفرنسية إلى الدرجة السادسة... بوردو يباع مقابل يورو واحد

أعلن نادي بوردو الأربعاء انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمار الأميركي (أ.ف.ب)
أعلن نادي بوردو الأربعاء انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمار الأميركي (أ.ف.ب)
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من قمة الكرة الفرنسية إلى الدرجة السادسة... بوردو يباع مقابل يورو واحد

أعلن نادي بوردو الأربعاء انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمار الأميركي (أ.ف.ب)
أعلن نادي بوردو الأربعاء انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمار الأميركي (أ.ف.ب)

أعلن نادي بوردو، الأربعاء، عن انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمار الأميركي (بارك بنش) مقابل يورو رمزي واحد (1.14 دولار)، في صفقة تمثل طوق نجاة جديداً للنادي العريق الذي يطمح إلى طي صفحة سنوات من الأزمات المالية والرياضية.

وبموجب الصفقة، يرحل المالك جيرار لوبيز عن بوردو بعد 5 سنوات مضطربة شهدت تراجع بطل الدوري الفرنسي موسم 2008-2009 من مصاف أندية النخبة إلى الدرجة السادسة، في واحدة من أكثر الانحدارات دراماتيكية في تاريخ كرة القدم الفرنسية.

وقال النادي في بيان إن الصفقة أبرمت «مقابل يورو رمزي واحد، مع تحمل المشتري الديون»، واصفاً إياها بأنها «خطوة مهمة نحو إعادة بناء مستقبل بوردو».

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن صندوق «بارك بنش» سيتحمل ديوناً تقترب من 18 مليون يورو.

ويعمل الصندوق في مجالات تحليل البيانات والبرمجيات والاستثمار، ويملكه الأميركي إيفان سوفر والبريطاني جيمس بورد. كما يمتلك حصصاً في نادي قرطبة الإسباني المنافس في الدرجة الثانية، ويُعد المساهم الرئيسي في نادي دنفرملين أثليتيك الاسكوتلندي.

وعانى بوردو أزمات مالية متلاحقة في الأعوام الأخيرة، إذ خضع للحراسة القضائية مرتين منذ 2021، قبل أن يقضي الموسمين الماضيين في دوري الدرجة الرابعة عقب سلسلة من العقوبات والهبوط الإداري.

وتفاقمت متاعب النادي هذا العام، ما دفع الهيئة الفرنسية الرقابية على الأندية المحترفة إلى إنزاله إلى دوري الدرجة السادسة، ليبلغ أحد أدنى مستوياته في تاريخه.

ولا تزال عملية البيع بحاجة إلى موافقة الجهات الرقابية المحلية، إلى جانب اعتماد ميزانية النادي لموسم 2026-2027، حتى يتمكن بوردو من خوض منافسات الدرجة السادسة.

كما يتعين أن تحظى الخطة بموافقة المحكمة التجارية في بوردو، وهي خطوة حاسمة لتجنب دخول النادي في إجراءات التصفية.

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«آسياد 2026»: رئيس بلدية ناغويا يعتذر من الأخطاء التنظيمية

إيتشيرو هيروساوا (رويترز)
إيتشيرو هيروساوا (رويترز)
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«آسياد 2026»: رئيس بلدية ناغويا يعتذر من الأخطاء التنظيمية

إيتشيرو هيروساوا (رويترز)
إيتشيرو هيروساوا (رويترز)

اعتذر رئيس بلدية ناغويا، الأربعاء، للرياضيين من الأخطاء التنظيمية التي ضايقتهم خلال «دورة الألعاب الآسيوية» في المدينة اليابانية، بعد سلسلة من الشكاوى.

وشابت أكبر تظاهرة رياضية في القارة مشكلات عدة، من بينها نقص الأسرّة ومشكلات في النقل.

ويشارك في الدورة أكثر من 17 ألف رياضي ومسؤول، وهو عدد يفوق المشاركين في «الألعاب الأولمبية»، فيما اتهمت دولٌ المنظمين المحليين بسوء الإدارة.

وقال رئيس البلدية، إيتشيرو هيروساوا، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس بالوكالة لـ«اللجنة التنظيمية المحلية»: «يتعيّن علينا أن نقدم اعتذارنا للرياضيين وغيرهم ممن تضرروا من هذه الأخطاء»، مضيفاً: «علينا أن نراجع بصدق أوجه سوء التعامل التي حدثت».

وتابع: «كانت هناك أخطاء بشرية ونقص في التواصل مع المنتخبات الوطنية. نحن نتعامل مع الوضع بناء على ما حدث».

وخلافاً للدورات السابقة، لا توجد قرية للرياضيين؛ في مسعى لتوفير المال، إذ يقيم المشاركون بدلاً من ذلك في وحدات خشبية مؤقتة وعلى متن سفينة سياحية وفي فنادق.

واشتكى بعض الفرق من الكبائن المؤقتة، حتى إن بعضها قال إن الأسرّة قصيرة جداً.

وفي وقت مبكر من الدورة، اعتذر المنظمون المحليون لكوريا الجنوبية بعد عزف النشيد الوطني لكوريا الشمالية عن طريق الخطأ.

كما برزت مشكلات تتعلق بحافلات الرياضيين؛ إذ لم تكن تعمل في المواعيد المحددة، أو لم تصل بتاتاً، أو توجهت إلى منشآت رياضية غير صحيحة.

وعَلِق بعض الرياضيين أيضاً لساعات في المطار لدى وصولهم إلى ناغويا للمشاركة في الدورة التي انطلقت يوم 19 سبتمبر (أيلول) 2026.

وتختتم الدورة المقامة في ناغويا ومحافظة آيتشي، الأحد المقبل.

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