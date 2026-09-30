هاري كين يشيد بغوردون ويصفه بأنه «صانع الفارق»

أشاد هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، بزميله أنتوني غوردون، الذي وصفه بأنه «صانع الفارق» في الفريق، وكذلك ترينت ألكسندر أرنولد العائد إلى التشكيلة، بعد تألق الثنائي في الفوز على التشيك.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن فريق المدرب توماس توخيل، عاد لطريق الانتصارات بعد خسارته المثيرة أمام إسبانيا 2-3 يوم السبت الماضي، بتحقيقه فوزاً كان في أَمَسِّ الحاجة إليه في دوري الأمم الأوروبية، على حساب مضيفه التشيكي 2-صفر في براغ، أمس (الثلاثاء)، بعدما تعرَّض بافل شولتش للطرد في الشوط الأول.

وأحرز كين، الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، الهدف الثاني في الفوز، بعدما منح غوردون التقدم للضيوف بضربة رأس، إثر تمريرة عرضية رائعة من ألكسندر أرنولد، بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني.

وسجل غوردون (25 عاماً) في آخر 3 مشاركات دولية له. ويرى كين، مهاجم بايرن ميونيخ، أن انتقال اللاعب من نيوكاسل إلى برشلونة ساهم في ارتقائه إلى مستوى جديد.

وقال كين: «أعتقد أن الانتقال أحياناً إلى نادٍ كبير كهذا يمنحك مزيداً من الإيمان بقدراتك وثقة أكبر بنفسك».

وأضاف: «تشعر بأنك تنتمي إلى أكبر مسرح، وأعتقد أنه نقل هذا الشعور إلى مستواه مع المنتخب الإنجليزي».

وأكد: «كان رائعاً أمام إسبانيا يوم السبت، ومرة أخرى أمس كان هو صانع الفارق. كان يبحث دائماً عن اللعب المباشر، وأن يكون اللاعب الذي يمنحنا التقدم، كما سجل هدفاً رائعاً أيضاً».

وأكمل: «كانت تمريرة ترينت رائعة، ولكن مثل هذه اللمسات النهائية ليست سهلة، وقد تعامل معها بشكل رائع».

وكان غوردون نجم المباراة الأول في براغ، بينما شكلت تمريرة ألكسندر أرنولد الحاسمة نقطة مضيئة في أول مشاركة أساسية له تحت قيادة توخيل.

وكان من الصعب تصور استمرار مسيرة ألكسندر أرنولد الدولية تحت قيادة المدرب الألماني، ولكن الإصابات ساهمت في عودته إلى المنتخب للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2025.

وقال كين: «ترينت لاعب رائع. تمريراته، ومدى تنوعها، وعرضياته، ولكنه كان رائعاً في الناحية الدفاعية اليوم».

وأضاف: «من وجهة نظرنا، نعرف أنه لاعب رائع. على ترينت فقط أن يواصل العمل بهدوء، وأن يواصل العمل الجاد».

ويواصل المنتخب الإنجليزي مبارياته الأربع في دوري الأمم الأوروبية، عندما يحل ضيفاً على كرواتيا يوم السبت المقبل، قبل أن يستضيف المنتخب التشيكي على ملعب «ويمبلي» الثلاثاء المقبل.

وسيعادل كين الرقم القياسي لبيتر شيلتون البالغ 125 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي إذا شارك في المباراتين، بينما يقترب المهاجم البالغ رصيده 87 هدفاً دولياً من تسجيل مائة هدف مع منتخب بلاده.

وقال كين: «لا أحب التفكير بعيداً جداً، ولكن بالطبع الرقم يقترب. تسجيل مائة هدف مع المنتخب الوطني سيكون أمراً استثنائياً بكل تأكيد».