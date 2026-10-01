كيروش يرحل عن منتخب غانا بعد 5 أشهر من تعيينه

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، الخميس، رحيله عن منصبه مدرباً لمنتخب غانا لكرة القدم، بعد خمسة أشهر من توليه المهمة ووسط نتائج مخيبة للآمال.

وقال كيروش، في رسالة وداع نُشرت الخميس على موقع الاتحاد الغاني للعبة: «لم يكن قراراً سهلاً، لكن الطرفين اتفقا على أنه في ظل الظروف الحالية، فإن إنهاء علاقتنا المهنية هو الحل الأنسب، إذ تبقى مصالح غانا والنجوم السوداء وكرة القدم الغانية فوق كل اعتبار».

أضاف: «الظروف اللازمة لم تكن متوافرة بالكامل، كما أن نتائجنا الأخيرة أسهمت في قرار إنهاء هذه التجربة».

وجاء القرار بعد خسارة غانا على أرضها أمام غامبيا 2 – 4، الثلاثاء، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وكانت غانا خسرت أيضاً خارج أرضها أمام كوت ديفوار 0 - 2 الأسبوع الماضي، لتتذيل ترتيب المجموعة الثالثة من دون أي نقطة بعد مباراتين.

ويرحل كيروش بسجل متواضع، إذ حقق فوزاً واحداً وتعادل مرتين وخسر أربع مرات في 7 مباريات، سجل خلالها المنتخب الغاني 5 أهداف واستقبلت شباكه عشرة.

وينهي رحيله فترة مضطربة استمرت خمسة أشهر وبدأت في أبريل (نيسان)، عندما وقّع المدرب البالغ 73 عاماً عقداً لمدة أربعة أشهر لقيادة غانا في كأس العالم 2026.

وبلغ «النجوم السوداء» دور الـ32؛ حيث خرجوا على يد كولومبيا.

وانتهت ولاية كيروش رسمياً عقب البطولة، لكن الاتحاد الغاني جدد مهمته في 2 سبتمبر (أيلول) لقيادة المرحلة المقبلة من برنامج المنتخب الوطني.