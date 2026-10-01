جيمي كاراغر يدعو إلى بيع مانشستر سيتي

دعا جيمي كاراغر، مدافع ليفربول السابق، مُلّاك مانشستر سيتي إلى بيع النادي عقب إدانته بخرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، معتبراً أن جميع المسؤولين المتورطين في القضية يجب أن يرحلوا، في وقت يعتزم فيه النادي استئناف الحكم.

وعلى هامش تحقيقات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلصت لجنة مستقلة إلى أن مانشستر سيتي «تعمد بوضوح التحايل على قواعد الدوري الإنجليزي» من خلال تضخيم الإيرادات وإخفاء التكاليف، عبر سلسلة من الصفقات التجارية «الوهمية» على مدار تسعة مواسم.

وكتب كاراغر في صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية، اليوم (الخميس): «لا يمكن للنادي أن يتعافى من عار إدانته إلا عندما يدرك المسؤولون عن إدارته أنهم أخفقوا في أداء واجبهم ويبيعون النادي».

وأضاف: «لا توجد طريقة لتجميل الأمر؛ حجم الغش المؤسسي وعدم التعاون في التحقيق يجعلان موقف جميع مسؤولي سيتي المتورطين غير قابل للاستمرار. الاستمرار في المعركة لن يؤدي إلا إلى إطالة معاناة الجماهير التي تعتقد، عن طريق الخطأ، أن النادي بريء».