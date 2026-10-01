دورة بكين: زفيريف يبلغ الدور الثاني

تغلّب الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثاني عالمياً، على البريطاني كاميرون نوري (40) 7-6 (1/7) و6-4، الخميس، في الدور الأول من دورة بكين لكرة المضرب (500 نقطة)، حيث يملك الألماني فرصة للاقتراب أكثر من صدارة التصنيف العالمي.

ويتصدر زفيريف قائمة المصنفين في العاصمة الصينية، في ظل غياب الإيطالي يانيك سينر، متصدر التصنيف العالمي وحامل لقب الدورة، بسبب إصابة في الركبة اليمنى.

وحقق زفيريف فوزه التاسع على التوالي على نوري في 9 مواجهات بينهما على مستوى منافسات المحترفين، ليضرب موعداً في الدور الثاني مع الأرجنتيني سيباستيان بايس، المصنف 51 عالمياً، أو الصيني شانغ جونتشنغ (250).

كاميرون نوري (رويترز)

وواجه الألماني فرصة لكسر إرساله أمام نوري عند تأخره 1-2 في المجموعة الأولى، ثم أنقذ نقطة لحسم المجموعة عند 5-6، قبل أن ينجح، كعادته، في الخروج من الموقف بفضل قوة إرساله، ثم حسم الشوط الفاصل بسهولة ليتقدم في المباراة.

ومع ازدياد خطورة زفيريف على إرسال مُنافسه البريطاني، حصل على أول فرصة لكسر الإرسال عند 3-2 في المجموعة الثانية، لكنه لم يستغلّها. ونجح أخيراً في انتزاع إرسال نوري في التوقيت المثالي، عندما كان متقدماً 5-4، ليحسم المباراة في ساعة و39 دقيقة.

ولم يسبق لزفيريف، البالغ 29 عاماً والمنحدر من هامبورغ، أن اعتلى صدارة التصنيف العالمي. وبدأ الدورة متأخراً بفارق 1370 نقطة عن سينر، ما يعني أنه لا يستطيع تجاوز الإيطالي في بكين، حتى في حال تتويجه باللقب.