آسياد 2026: قطر تدنو من ذهبية الكرة الطائرة الشاطئية للرجال

ضمِن الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان ميدالية فضية على الأقل، بعد التأهل إلى نهائي مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في آيتشي - ناغويا باليابان.

وجاء تأهلهما بعد الفوز على الثنائي التايلاندي بورافيد تاوفاتو وبيثاك تيبجان 2 - 0 في الدور نصف النهائي، ليضربا موعداً مع إندونيسيا الممثلة بأفندي صفيان رحمان وأكبر بيتانغ في النهائي.

ويبحث الثنائي القطري عن التتويج بالميدالية الذهبية للمرة الثالثة توالياً بعد تتويجهما في النسختين الماضيتين بجاكرتا 2018، وهانغتشو 2022.

وكان شريف يونس وأحمد تيجان قد تصدرا المجموعة الأولى في الدور التمهيدي، بعد تحقيقهما فوزين متتاليين على الثنائي الفلبيني عبديلا النكران وفرانسيسكو ليري جون 2 - 0، وعلى الثنائي العماني هود الجلبوبي ومازن الهاشمي بالنتيجة ذاتها قبل أن يتجاوزا الثنائي الفيتنامي في الدور ربع النهائي 2 - 0.

وتملك قطر في رصيدها ثلاث ميداليات ذهبية مقابل ست فضيات وأربع برونزيات.