اللبناني إيلي أبو خليل «يتحدَّى» الذكاء الاصطناعي بالفكر الإنساني

انتشرت في الأيام الأخيرة مقاطع مولَّدة بالذكاء الاصطناعي من مسلسل «باب الحارة»، متصدّرةً المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. من بينها ما يُظهر أبطال العمل وهم يعزفون على الغيتار والأرغن أو يرقصون الفالس، وأخرى تُعيد تقديم مشاهد منه بأسلوب متجدّد، من خلال قَصّات شَعر وأزياء حديثة. وسرعان ما انتشرت هذه المقاطع، محققةً ملايين المشاهدات، ووصلت أصداؤها أبعد من العالم العربي.

كان اللبناني إيلي أبو خليل أول مَن أطلق هذا النوع من المقاطع، إذ قدّم مشهداً من المسلسل بلغات عدّة. وسرعان ما لحق به آخرون، مستوحين من محتواه أفكاراً لمقاطعهم، فولَّد، من دون أن يدري، ظاهرة راحت تكبر يوماً بعد يوم لتغزو وسائل التواصل.

واختار أبو خليل مشهداً حوارياً يجري بين بطلَي العمل في جزئه الأول، أبو عصام (عباس النوري) وأم عصام (صباح الجزائري)، ودبلجه بلغات مختلفة، مركزاً على حوار تتخلّله كلمة «فشرت» التي تقولها أم عصام لزوجها، وتتسبب، وفق سياق العمل، في طلاقهما. وحقّق المقطع تفاعلاً كبيراً، متجاوزاً 10 ملايين مشاهدة خلال أيام.

ولفت أبو خليل، بمحتواه، وسائل إعلام عربية وعالمية. فمنذ يونيو (حزيران) الفائت، بدأ رحلة تحدٍّ مع الذكاء الاصطناعي تحت عنوان «أنا من يحاول الذكاء الاصطناعي استبداله»، يعمل من خلالها على تأكيد أن هذا الاختراع لا يمكنه إلغاء الفكر الإنساني.

ونشر مقاطع قصيرة افتراضية نفّذها بأسلوبه بهدف الترفيه، محقّقاً ملايين المشاهدات. وفي معظم هذه المقاطع، يطلّ إيلي بطلاً للفيلم، فيما يشبه توقيعاً دائماً لأعماله. ويأخذنا في جولات تتمحور تارةً حول بيروت أيام العزّ، وتارةً أخرى حول موضوعات تصدّرت وسائل التواصل، فيعيد تقديمها بقالب جديد وإطار ترفيهي مضحك.

وبلغ نجاح إيلي ذروته مع المقطع المصوَّر من مسلسل «باب الحارة». وخرجت كلمة «فشرت» من إطارها الشامي المعروف، لتصل إلى جمهور من جنسيات مختلفة، وتعيد المسلسل إلى الواجهة بعدما تحوّلت اللقطة إلى ظاهرة يتبادلها الناس في بلدان عدة. وأضاف إيلي لمساته إلى المشهد، فأطلّ فيه وهو يوجّه صفعة إلى أبو عصام، لأنه، برأيه، ظلم زوجته.

ويُعلّق لـ«الشرق الأوسط»: «هذا المقطع لا يزال متداولاً بنسخته الأصلية على وسائل التواصل منذ سنتين وحتى اليوم، رغم إنتاجه قبل 20 عاماً. راودتني فكرة إعادة تركيبه بنكهة كوميدية، بصوت البطلَيْن السوريَّيْن وصورتهما، فأعدت تقديم اللقطة بلغات مختلفة، ووصلت إلى الصين والهند، ولا سيما فرنسا. ولاقت النسخة الفرنسية أعلى نسبة مشاهدة، متجاوزةً 6 ملايين مشاهدة». ويضيف: «مجرّد تخيّل صباح الجزائري وعباس النوري يتحدّثان بالصينية والإسبانية كان كافياً ليرسم الابتسامة، لاشعورياً، على ثغر مشاهديهما».

أما هدفه من تقديم هذه المقاطع القصيرة، فيختصره بالقول: «رغبت في التأكيد أن الذكاء الاصطناعي مجرّد أداة في يد الإنسان، يستطيع من خلالها توليد أفكار كثيرة. ومن دون الإنسان وإدارته لهذه الأداة، يتوه الذكاء الاصطناعي ويفشل في مَهمّته».

فادي رعيدي ونعيم حلاوي نالا حصّتهما من الذكاء الاصطناعي (إيلي أبو خليل)

ويرى أبو خليل أن هذا الاختراع يُقلق اليوم أصحاب مهن كثيرة، لا سيما العاملين في مجال التصميم الغرافيكي. ويتابع: «لكنني أؤكد أنّ فكر الإنسان لا يمكن إلغاؤه. وهذا أمر لمسته في طبيعة عملي مخرجاً منفّذاً في شركة تسويق. إذا لم يزوّد الإنسان الذكاء الاصطناعي بالمهمة والخطة المراد تنفيذها، فسيفشل من دون شكّ».

ومن المقاطع التي نشرها إيلي أبو خليل على صفحته الإلكترونية، التي لا يتجاوز عمرها أشهراً، جولة يسير فيها في بيروت القديمة، فيعود بنا إلى زمن الخمسينات والستينات، عندما كانت العاصمة اللبنانية خالية من زحمة السير والهواتف المحمولة والنفايات على الطرقات. وعلى وقع صوت فيروز في أغنية «كيفك إنت»، يرافق المشاهد إيلي في جولته، ويستكشف بيروت أيام العزّ، بأزقتها ودكاكينها ومقاهيها وحافلاتها الشهيرة باللونين الأبيض والأحمر.

ويتابع: «هذا المقطع ركّبته من صور حقيقية لبيروت في تلك الحقبة، فأذكّر الناس بها، وأحقّق لهم حلم رؤية عاصمتهم بالصورة التي كان أهاليهم وأجدادهم يُخبرونهم عنها».

ويبحث إيلي أبو خليل دائماً عن الموضوع الرائج على وسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك، جمع مقاطع عن قصة طلاق المؤثرَين «دكتور فود» وزوجته «شروق». وفي مقطع آخر، استعاد أغنية «بتغيب بتروح» التي اشتهر بها الممثلان نعيم حلاوي وفادي رعيدي في التسعينات، وقدّمهما في مشهد مختلف حول مائدة طعام لبنانية. كما اختار، من مكتبة الإعلانات التجارية الشهيرة في الحقبة عينها، الإعلان التلفزيوني «فادي ما سقط».

وعن خطواته التالية، يوضح: «تركيبة جديدة لمقطع من مسلسل (مريانا)، الذي لاقى شهرة واسعة عام 2002. كما سأطوّر موضوعات رائجة أخرى كلّما سنحت لي الفرصة».

ويشير إيلي أبو خليل إلى أنّ ما يُنجزه قد يُجيده أيّ شخص آخر، لكن الأهم أن يدرك كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة صحيحة. ويختم: «إضافة إلى الطابع الكوميدي الذي يرافق منشوراتي، يبقى هدفي الأساسي التأكيد للناس ألا يخافوا من الذكاء الاصطناعي. فقلقهم منه وخوفهم من أن يكون بديلاً عنهم في أداء مَهمّاتهم ومهنهم ليس في محلّه. فهو مجرّد آلة يلقّنها الإنسان مهام معيّنة كي تنجزها، ليس أكثر».