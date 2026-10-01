روسيا تطرد دبلوماسيين مجريين رداً على خطوة مماثلة من بودابست

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الخميس)، أن موسكو ستطرد عدداً لم تحدِّده من الدبلوماسيِّين المجريِّين رداً على طرد بودابست الشهر الماضي 10 دبلوماسيِّين روس، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت الوزارة «في إجراء متبادل، يتعيَّن على مجموعة من موظفي السفارة المجرية في موسكو، والقنصليات العامة المجرية في سان بطرسبرغ وقازان مغادرة أراضي روسيا الاتحادية في غضون أسبوعين».

وذكرت وزارة الخارجية المجرية، في بيان، أنها أُحيطت علماً بالقرار الروسي، مضيفة: «المجر ليست راغبةً في تصعيد التوتر الدبلوماسي».

واتهمت المجر الدبلوماسيِّين الروس الذين طردتهم بممارسة أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي، وهي عبارة تُستخدَم غالباً للإشارة إلى أعمال التجسُّس. وشكَّلت هذه الخطوة إشارةً واضحةً إلى أن حقبة موالاة روسيا في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان قد انتهت.

وخسر أوربان السلطة في أبريل (نيسان) بعد 16 عاماً في المنصب، وكان قد حافظ على علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى بعد غزو روسيا أوكرانيا في 2022، واستمرَّ في شراء النفط والغاز الروسيِّين رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء الجديد بيتر ماجيار وحكومته المنتمية إلى تيار يمين الوسط مراراً إن تحالفات المجر الرئيسية هي مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وإن الحكومة تسعى إلى إعادة بناء الثقة التي تآكلت في عهد أوربان.