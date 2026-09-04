رئيس أبها لـ«الشرق الأوسط»: اجتماع طارئ لمناقشة أوضاع الفريق وملف المدرب

كشف سعد الأحمري رئيس نادي أبها، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماع المقرر عقده غداً سيكون طارئاً؛ لمناقشة أوضاع الفريق الأول لكرة القدم بعد سلسلة النتائج الأخيرة.

وقال رئيس أبها لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع سيبحث «دعم الفريق عناصرياً، وسبل دعم النادي مالياً»، في إطار تحركات الإدارة لتصحيح وضع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الأحمري، أن ملف الجهاز الفني والمدرب سيكون مطروحاً للنقاش خلال الاجتماع، من دون الإفصاح عن طبيعة القرارات التي قد تصدر أو حسم مسألة استمرار المدرب من عدمها.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفنية اجتماعاً لمراجعة أداء الفريق والوقوف على أسباب تراجع النتائج، يعقبه اجتماع لمجلس الإدارة لبحث التوصيات والخيارات المتاحة.

وتأتي هذه التحركات عقب خسارة أبها أمام الاتفاق بهدف دون مقابل، واستمرار غياب الفريق عن الانتصارات، بعدما اكتفى بجمع نقطة واحدة خلال أربع جولات، ليتراجع إلى المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري.