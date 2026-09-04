عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:41 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يصالح جماهيره بخماسية في الرياض

توني يحتفل بعد هدفه في الرياض (تصوير: علي خمج)
توني يحتفل بعد هدفه في الرياض (تصوير: علي خمج)
TT
TT

الأهلي يصالح جماهيره بخماسية في الرياض

توني يحتفل بعد هدفه في الرياض (تصوير: علي خمج)
توني يحتفل بعد هدفه في الرياض (تصوير: علي خمج)

صالح الأهلي جماهيره بعد الخسارة القاسية أمام الهلال، بفوز عريض على الرياض 5 - 0 في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وحقّق بطل آسيا انتصاره الثالث في الموسم الجديد للدوري مقابل خسارتين، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط، بعد أن تلقى ‌الخسارة الثالثة ‌مقابل انتصار واحد وتعادل واحد.

وتوقف اللعب في الدقيقة 12، إذ لجأ الحكم لتقنية الفيديو، ⁠ثم أعلن احتساب ركلة جزاء للأهلي بداعي ‌تعرض سعد بالعبيد لعرقلة ‌داخل منطقة الجزاء، سجل منها توني ​هدف التقدم في ‌الدقيقة 16.

وواصل الأهلي محاولاته الهجومية حتى عزّز تقدمه ‌بالهدف الثاني في الدقيقة 43 عن طريق سبيرتسيان، الذي تلقى كرة عرضية من بالعبيد داخل منطقة الجزاء، هيّأها لنفسه ثم صوّبها ببراعة بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة.

وفي الدقيقة ‌الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، أضاف ترينكاو الهدف الثالث للأهلي إثر ⁠تمريرة ⁠عرضية أخرى متقنة من بالعبيد داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، بدت المباراة متوازنة بشكل أكبر بين الفريقين من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي، لكن الأهلي نجح في إبعاد الخطورة عن شباكه وعزّز فوزه بهدفين آخرين.

وتوقف اللعب في الدقيقة 56 إثر سقوط أرتيم بوندارينكو لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء، واحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق بعد العودة لتقنية الفيديو، سجّل منها توني الهدف الثاني له والرابع للفريق.

وقبل ​3 دقائق من ​نهاية المباراة، سجل البديل نايف مسعود خامس أهداف الأهلي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

بوسيتش: شعار الأهلي «وعبر الزمان سنمضي معاً»... غياب الجماهير مُحزن

رياضة سعودية مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (تصوير: علي خمج)

بوسيتش: شعار الأهلي «وعبر الزمان سنمضي معاً»... غياب الجماهير مُحزن

أبدى مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، سعادته بردة فعل فريقه خلال الانتصار الكبير على الرياض 5 - 0، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل.

روان الخميسي (جدة )
رياضة سعودية البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب الرياض (تصوير: علي خمج)
رياضة سعودية

مدرب الرياض: سأعالج مشكلة استقبال الأهداف الكثيرة... هذا دوري!

أقرّ البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، بوجود مشكلة دفاعية تسببت في استقبال فريقه 16 هدفاً خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد الخسارة الثقيلة أ

روان الخميسي (جدة )
رياضة سعودية إيبانيز يحتفل بتقدم فريقه أمام الرياض (تصوير: علي خمج)
رياضة سعودية

إيبانيز: جماهير الأهلي اللاعب رقم 12... لكنهم اليوم لعبوا ضدنا

أبدى البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع الأهلي، استياءه من صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير فريقه خلال مواجهة الرياض، التي انتهت بفوز الأهلي 5-0، مشيراً إلى أن ا

عبد الله الزهراني (جدة )
رياضة سعودية الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني لفريق الهلال (تصوير: سعد العنزي)
رياضة سعودية

إنزاغي: مباراة الأهلي استنزفت طاقتنا... وسوق الانتقالات لا يزال مفتوحاً

عبّر الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال، عن سعادته البالغة عقب الفوز في مباراة الديربي أمام الشباب بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الخامسة

عبد العزيز الصميلة (الرياض )
رياضة سعودية الأحمري كشف أن الاجتماع سيتناول الكثير من الأمور الخاصة بالفريق الأول (نادي أبها)
رياضة سعودية

رئيس أبها لـ«الشرق الأوسط»: اجتماع طارئ لمناقشة أوضاع الفريق وملف المدرب

كشف سعد الأحمري رئيس نادي أبها، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماع المقرر غداً سيكون طارئاً؛ لمناقشة أوضاع الفريق الأول لكرة القدم بعد سلسلة النتائج.

إبراهيم جابر (أبها )
الرياضة رياضة سعودية

بوسيتش: شعار الأهلي «وعبر الزمان سنمضي معاً»... غياب الجماهير مُحزن

مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (تصوير: علي خمج)
مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (تصوير: علي خمج)
TT
TT

بوسيتش: شعار الأهلي «وعبر الزمان سنمضي معاً»... غياب الجماهير مُحزن

مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (تصوير: علي خمج)
مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (تصوير: علي خمج)

أبدى مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، سعادته بردة فعل فريقه خلال الانتصار الكبير على الرياض 5-0، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، مشيراً إلى أن الأداء جاء بمثابة ردّ إيجابي بعد النتائج السابقة.

وقال بوسيتش، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «بدأنا المباراة بشكل سيئ، لكننا دافعنا بشكل جيد، وبمجرد تسجيل الهدف الأول أصبح الوضع أفضل. بعد ذلك قدمنا أداءً رائعاً، وما قدّمه اللاعبون اليوم بعد آخر مباراتين جعلني أشعر بفخر كبير بهم».

وأضاف: «الأمر لا يتعلق بما حدث في الماضي، بل بكيفية الاستمرار في القادم. وبالطبع مباراة اليوم أظهرت ردة فعل إيجابية جداً بعد النتائج السابقة، وعكست روح الأهلي».

وتحدث مدرب الأهلي عن تعامله مع عناصر الفريق، قائلاً: «أنا معجب بجميع اللاعبين لديّ، وكرة القدم لا تعتمد على الأرقام فقط، بل على التوقيت والمساحات. أحاول التعامل مع جميع اللاعبين بالشكل المناسب، لأن كل واحد منهم قادر على صناعة الفارق».

وعن غياب جماهير الأهلي عن المباراة، قال بوسيتش: «شعار الفريق هو (وعبر الزمان سنمضي معاً)، وأنا أعلم مدى حب جماهير الأهلي لناديها، لكن غيابهم اليوم أحزنني. قبل أسبوع كانوا يرحبون باللاعب، واليوم لم يكونوا مرحبين به، وجميع اللاعبين يتعاونون مع زميلهم من أجل إسعاد جماهير الأهلي».

مواضيع
رياضة سعودية الدوري السعودي النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الرياض: سأعالج مشكلة استقبال الأهداف الكثيرة... هذا دوري!

البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب الرياض (تصوير: علي خمج)
البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب الرياض (تصوير: علي خمج)
TT
TT

مدرب الرياض: سأعالج مشكلة استقبال الأهداف الكثيرة... هذا دوري!

البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب الرياض (تصوير: علي خمج)
البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب الرياض (تصوير: علي خمج)

أقرّ البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، بوجود مشكلة دفاعية تسببت في استقبال فريقه 16 هدفاً خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد الخسارة الثقيلة أمام الأهلي بنتيجة 5-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة.

وقال دولاك، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «دخلنا المباراة بشكل رائع ولعبنا بأسلوبنا الخاص، ولكن بعد ضربة الجزاء تغير أسلوب فريقي قليلاً وتغير مجرى المباراة تماماً. حاولنا العودة بالنتيجة، ولكننا نلعب أمام أبطال آسيا».

وأضاف: «نحن نحاول تقديم كرة قدم جميلة، وندرك أننا نلعب في دوري صعب، والفوارق الفنية بين الفرق واضحة، لكننا نحاول بذل قصارى جهدنا».

وعن استقبال فريقه 16 هدفاً حتى الآن، وما إذا كان ذلك يمثل مشكلة دفاعية، قال مدرب الرياض: «بالطبع هناك مشكلة تسببت في استقبالنا هذا العدد من الأهداف، وأنا أحاول إيجادها ومعالجتها، فهذا عملي، وهذا هو حال كرة القدم».

مواضيع
رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

إيبانيز: جماهير الأهلي اللاعب رقم 12... لكنهم اليوم لعبوا ضدنا

إيبانيز يحتفل بتقدم فريقه أمام الرياض (تصوير: علي خمج)
إيبانيز يحتفل بتقدم فريقه أمام الرياض (تصوير: علي خمج)
TT
TT

إيبانيز: جماهير الأهلي اللاعب رقم 12... لكنهم اليوم لعبوا ضدنا

إيبانيز يحتفل بتقدم فريقه أمام الرياض (تصوير: علي خمج)
إيبانيز يحتفل بتقدم فريقه أمام الرياض (تصوير: علي خمج)

أبدى البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع الأهلي، استياءه من صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير فريقه خلال مواجهة الرياض، التي انتهت بفوز الأهلي 5-0، مشيراً إلى أن الجماهير استهدفت اللاعب الأوكراني أرتيم، ومؤكداً أن ذلك لا يساعد اللاعبين داخل الملعب.

وقال إيبانيز في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: «الأمور جيدة، والأهلي كله بخير، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني الحديث عنه هو الجماهير. نحن داخل الملعب نقاتل من أجل الفريق، والجميع معاً، وهذا ما نفعله داخل الملعب. لكن عندما لا تكون الجماهير إلى جانبنا، وتبدأ جماهيرنا في إطلاق صافرات الاستهجان، فهذا ليس جيداً لنا».

وأضاف: «كما قلت، هم دائماً يدعموننا، وأتمنى أن يبقوا معنا. وقلت من قبل إنهم اللاعب الثاني عشر داخل الملعب، لكن اليوم لعبوا ضدنا».

وعن الظهور المختلف للأهلي وتحقيقه الفوز بخماسية بعد خسارتين في المباراتين السابقتين، قال إيبانيز: «هذه كرة القدم. تفوز وتخسر. اليوم لعبنا بشكل جيد وقدمنا مباراة جيدة. هذا يحدث في تاريخ كرة القدم».

ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك أسرار وراء التحول في مستوى الفريق، أجاب: «لا توجد أسرار. في كرة القدم هناك ثلاث نتائج فقط: إما أن تفوز، أو تخسر، أو تتعادل. لا يوجد شيء مختلف».

وختم إيبانيز حديثه بتوجيه رسالة واضحة لجماهير الأهلي، قائلاً: «نحتاج فقط إلى أن تكون الجماهير إلى جانبنا».

مواضيع
رياضة سعودية النادي الأهلي السعودي الدوري السعودي السعودية