الأهلي يصالح جماهيره بخماسية في الرياض

صالح الأهلي جماهيره بعد الخسارة القاسية أمام الهلال، بفوز عريض على الرياض 5 - 0 في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وحقّق بطل آسيا انتصاره الثالث في الموسم الجديد للدوري مقابل خسارتين، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط، بعد أن تلقى ‌الخسارة الثالثة ‌مقابل انتصار واحد وتعادل واحد.

وتوقف اللعب في الدقيقة 12، إذ لجأ الحكم لتقنية الفيديو، ⁠ثم أعلن احتساب ركلة جزاء للأهلي بداعي ‌تعرض سعد بالعبيد لعرقلة ‌داخل منطقة الجزاء، سجل منها توني ​هدف التقدم في ‌الدقيقة 16.

وواصل الأهلي محاولاته الهجومية حتى عزّز تقدمه ‌بالهدف الثاني في الدقيقة 43 عن طريق سبيرتسيان، الذي تلقى كرة عرضية من بالعبيد داخل منطقة الجزاء، هيّأها لنفسه ثم صوّبها ببراعة بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة.

وفي الدقيقة ‌الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، أضاف ترينكاو الهدف الثالث للأهلي إثر ⁠تمريرة ⁠عرضية أخرى متقنة من بالعبيد داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، بدت المباراة متوازنة بشكل أكبر بين الفريقين من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي، لكن الأهلي نجح في إبعاد الخطورة عن شباكه وعزّز فوزه بهدفين آخرين.

وتوقف اللعب في الدقيقة 56 إثر سقوط أرتيم بوندارينكو لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء، واحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق بعد العودة لتقنية الفيديو، سجّل منها توني الهدف الثاني له والرابع للفريق.

وقبل ​3 دقائق من ​نهاية المباراة، سجل البديل نايف مسعود خامس أهداف الأهلي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.