الدوري السعودي: الهلال يجدد سطوته على الشباب

جدّد الهلال سطوته على مواجهاته أمام الشباب خلال المواسم الأخيرة، وتغلب عليه بثنائية في القمة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وهزّ سيرجي سافيتش، وروبن نيفيز، الشباك في ​الشوط الثاني، ليقودا الهلال للفوز على مضيفه ليبتعد بصدارة الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

جاء الهدف الأول في ‌الدقيقة 53، ‌عندما ​وضع ‌اللاعب الصربي ⁠الكرة في ​الشباك بتسديدة ⁠من مسافة قريبة مستغلاً تمريرة عرضية منخفضة من محمد محرزي.

وشهدت المباراة الظهور الأول للوافد الجديد غابرييل مارتينيلي، الذي شارك ⁠بديلاً في الدقيقة 68، ‌بعد ‌يوم واحد من ​إعلان ‌الهلال التعاقد معه قادماً من ‌آرسنال الإنجليزي.

وقبل أقل من 4 دقائق على نهاية الشوط الثاني، ضاعف نيفيز تقدم فريقه ‌من علامة الجزاء.

وبهذا يحقق الهلال العلامة الكاملة ⁠بعد ⁠5 جولات في المركز الأول، بفارق 3 نقاط أمام النصر والقادسية أقرب منافسيه، في انتظار ما تسفر عنه مباريات الجولة.

ويتجمد رصيد الشباب عند 3 نقاط في المركز الـ13، ولا يزال ​يبحث عن ​انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم.