إيزاك يسجل ثنائية ويقود ليفربول لفوزه الأول في الدوري الإنجليزي

سجل ليفربول انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على حساب مضيفه إيبسويتش تاون 2 /صفر الجمعة في الجولة الثالثة من البطولة.

واستعاد ليفربول إتزانه بعد تعادلين متتاليين مع نيوكاسل يونايتد 2 /2 ونوتينغهام فورست بالنتيجة ذاتها.

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز لنجمه السويدي ألكسندر إيزاك الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين السادسة والتاسعة، ليهدي فريقه ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس.

وأصبح إيزاك صاحب أسرع ثنائية لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ عام 2011، كما رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في المسابقة هذا الموسم، جميعها من صناعة الهولندي كودي جاكبو.

وبدأ إيزاك يستعيد مستواه بعد موسم أول صعب مع ليفربول بسبب الإصابات، إذ سجل أربعة أهداف فقط في 22 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الماضي.