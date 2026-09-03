روجرز: لعبنا بأسلوبنا المعتاد ... الدرعية فريق جيد

وصف برندان روجرز، مدرب فريق القادسية انتصار فريقه على الدرعية بالممتاز بكونه مواصلة في مسار الحصاد النقطي للفريق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال مدرب القادسية، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: انتصار ممتاز لنا، فنحن نخوض مباريات كثيرة في وقت قصير، ولعبنا في آخر مباراتين أمام فريقين صاعدين يقدمان كرة قدم جيدة، في الشوط الأول، حرّكنا الكرة ببطء ولم نلعب بأسلوبنا المعتاد، لكننا رتبنا الفريق بين الشوطين، وتمكنّا من السيطرة على المباراة وتسجيل هدفين. كما سيطرنا على الكرة لفترة طويلة في الشوط الثاني بشكل جيد، موضحاً: لعبنا أمام فريق جيد، وأشكر لاعبينا على ما قدموه.

وأضاف روجرز: لم نغيّر أسلوب الضغط، لكننا غيّرنا جهة الضغط. في الشوط الأول كانت من جهة محمد القحطاني إلى الجهة الأخرى، وبالنسبة للمهاجمين، غيّرنا تمركزهم، وكان مصعب مفتاح الضغط، وتمكنا من كسب العديد من الكرات، وهذا منحنا ما نريده.

وعما يقدمه اللاعبين السعوديين وخصوصا اللاعب الشاب محمد القحطاني قال رودجرز: لدّي ثقة باللاعبين السعوديين، والقحطاني قدم مباراة رائعة، وكان هو من تسبب في ركلة الجزاء، وعندما ننظر إلى اللاعبين السعوديين اليوم، نجد أن جهاد كان مقاتلاً وقدم كرات طويلة رائعة، فيما كان مستوى محمد أبو الشامات استثنائياً في آخر مباراتين، أما اليوم فكانت المباراة الأولى لمحمد القحطاني، وهو لا يزال يتأقلم مع الفريق، ومصعب قدم شوطاً ثانياً رائعاً. وفي نهاية المباراة، أشركنا لاعبين سعوديين.

وحول الاستحقاقات التي تنتظر الفريق ومشاركته في أربع بطولات لهذا الموسم قال: لدينا قوة في مختلف الجوانب، البداية كانت صعبة بالنسبة للمباريات التي لعبناها، لكن اللاعبين لديهم معرفة بما قدموه ويعملون باجتهاد، المباراة لم تعد 11 ضد 11، بل أصبحت 18 ضد 18، لذلك علينا الاستفادة من دكة البدلاء لتنشيط الفريق، حالياً، سنركز على الاستشفاء، وسنحاول تجاوز هذه الفترة الصعبة، خصوصاً مع مبارياتنا في الخبر والرطوبة العالية.