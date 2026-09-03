«فلاشينغ ميدوز»: فريتز يواصل انطلاقته بفوز ساحق على بيلوتشي

قدم تيلور فريتز عرضاً قوياً آخر ليتغلب بسهولة على ماتيا بيلوتشي 6-صفر و6-1 و6-1 ويتأهل للدور الثالث بدورة أميركا المفتوحة للتنس اليوم (الخميس)، مواصلاً بذلك انطلاقته القوية في البطولة دون أن يخسر أي مجموعة حتى الآن.

ويعد فريتز من أبرز المرشحين لإنهاء انتظار أميركي دام 23 عاماً لظهور بطل محلي في منافسات فردي الرجال بإحدى البطولات الكبرى ‌منذ تتويج آندي روديك ‌بلقب أميركا المفتوحة، وعزز ​المصنف ‌التاسع ⁠هذا الأمل ​بعد عروض ⁠قوية في أول مباراتين له.

وقال فريتز بعد فوزه الساحق الذي استغرق 98 دقيقة: «دخلت المباراة وأنا أشعر بحالة جيدة حقاً. كنت واثقاً من أسلوب لعبي. طوال المباراة، لم أشعر بتوتر كبير. لعبت بأسلوب هجومي، وكان ذلك أمراً رائعاً». وأضاف: «إنه ⁠أمر ممتع أن تلعب مباراة ‌كهذه على ملعب (آرثر ‌آش). لا أعرف إن كان ​هناك ما هو ‌أفضل من ذلك، إنه شعور رائع».

ولم يمنح ‌وصيف نسخة عام 2024 منافسه الإيطالي أي فرصة تقريباً لفرض حضوره في المباراة؛ إذ فرض أسلوبه من الخط الخلفي للملعب، وانطلق بإيقاع سريع في ‌المجموعة الأولى التي انتهت في 35 دقيقة دون أن يخسر أي شوط ⁠على ⁠الملعب الرئيسي.

وبضربة إرسال ساحقة جاءت في الوقت المناسب خلال شوط متكافئ، فاز بيلوتشي، المصنف 95 عالمياً، بأول شوط له في المجموعة التالية، لكن فريتز (28 عاماً) سيطر تماماً على المباراة بعدها، وفاز اللاعب المفضل لدى الجماهير المحلية بأشواط متتالية ليضاعف تقدمه في المباراة. ولم يتمكن بيلوتشي من تغيير مسار المواجهة في المجموعة الثالثة؛ إذ واصل فريتز سيطرته ليحسم فوزاً سهلاً آخر، ​ويحجز موعداً مع المصنف ​24 فرانسيسكو سيروندولو، مواصلاً التقدم في مساعيه للفوز بأول لقب له في البطولات الكبرى.