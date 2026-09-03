فلاشينغ ميدوز: إيالا تواصل التقدم مستفيدة من دعم الجماهير

تغلبت الفلبينية ألكسندرا إيالا على الأوكرانية أولكساندرا أولينيكوفا 6 - 1 و6 - 4 ​لتتأهل إلى الدور الثالث بدورة أميركا المفتوحة للتنس، الخميس، مما أبقى الحماس وعززه لدى مشجعيها في نيويورك.

وكانت اللاعبة البالغة من العمر 21 عاماً خسرت أمام أولينيكوفا في ستراسبورغ في وقت سابق من ‌هذا العام، ‌لكنها وجدت الوصفة ​الصحيحة هذه ‌المرة، ⁠حيث ​لم تستغرق ⁠سوى ما يزيد قليلاً على ساعة لحسم المباراة.

وتلتقي إيالا في المباراة المقبلة الفائزة من مواجهة الأميركية إيفا يوفيتش والبريطانية فرانسيسكا جونز.

وقالت إيالا: «صبري وثبات تركيزي - أعتقد أن هذا ⁠كان مفتاح الفوز بالمباراة اليوم».

وبعد فوزها ‌في واشنطن، ‌الشهر الماضي، والذي شكل ​نقطة تحول ‌في مسيرتها، بدت إيالا جاهزة لتحقيق ‌مشاركة رائعة في فلاشينغ ميدوز، وفازت بالأشواط الأربعة الأولى في المجموعة الأولى التي سيطرت عليها تماماً.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في ‌مجموعة ثانية أكثر تنافسية؛ إذ كسرت إيالا إرسال منافستها من ⁠الخط ⁠الخلفي للملعب في الشوط السابع قبل أن تضغط بقوة وتحسم المجموعة بضربة إرسال ساحقة وسط فرحة الجماهير؛ إذ كانت أعلام الفلبين تملأ المدرجات.

وحظيت أول لاعبة من الفلبين تفوز بمباراة في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات بتشجيع حار من مواطنيها في ملعب لويس أرمسترونغ، ورُفعت ​لافتات تحثها على ​مواصلة الكفاح.

وقالت إيالا: «أعتقد أننا جميعاً نمثل شيئاً ما. وأنا فخورة بما أمثله».