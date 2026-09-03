مدرب الدرعية: غياب بولبينة « قرار فني»

قال برونو لاج مدرب فريق الدرعية أن هناك نقطة تحول حصلت في مباراة فريقه أمام القادسية بعد ركلة الجزاء التي حصل عليها الضيوف

وقال في المؤتمر الصحافي بعد مواجهة القادسية: «لعبنا أمام فريق قوي، وحضّرنا للمباراة بشكل جيد وبدأنا بصورة جيدة. أتيحت لنا فرصة لنونيز وأخرى لكلايتن، لكن بعد ركلة الجزاء انقلبت المباراة. «أنا فخور بتطبيق اللاعبين للأفكار التي عملنا عليها، والآن لدينا وقت للاستعداد للمباراة المقبلة».

وأضاف «معدل الفرص قبل ركلة الجزاء كان أفضل بالنسبة لنا».

‏وعما تحدث المدرب مع الحكم بعد نهاية المباراة قال برونو لاج: «لم أتحدث عن ركلة الجزاء، بل تحدثت عن اللقطة الأخيرة. سمعت الحكم الرابع يقول إن هناك بطاقة صفراء للاعبين، مصعب وأوسكار، لكن الحكم الرئيسي منح أوسكار بطاقة حمراء، فيما منح مصعب بطاقة صفراء».

وأضاف قائلا "«كانت الخطة تعتمد على الاستحواذ على الكرة ومنع تقدم الأظهرة، وتمكنا من تطبيق ذلك في الشوط الأول. نبدأ المباراة بخطة، ثم نغيّرها بناءً على نتيجة المباراة».

وعن غياب عادل بولبينة رد بالقول «كان بقرار فني».