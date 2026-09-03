محمد أبو الشامات: تمثيل الأخضر حُلم وشرف ... وأنا لا أقيمّ رودجرز

قال محمد أبو الشامات لاعب فريق القادسية أن فريقه سيبدأ من التمرين المقبل الاستعداد للمواجهة المقبلة ضد الأهلي مشيدا بالحضور والتفاعل الجماهيري مع فريقه.

وأضاف أبو الشامات في حديث لوسائل الإعلام بعد الفوز على الدرعية بهدفين دون رد: جماهير القادسية موجودين معنا دائماً ونطلب منهم الحضور بشكل مستمر.

وعن مواجهة الأهلي قال: الأهلي فريق كبير وسنبدأ من الغد مع المدرب التحضير لهذه المواجهة وبإذن الله نكون جاهزين للمواجهة.

️ | محمد أبو الشامات لاعب #القادسية لممثلي وسائل الإعلام:- جماهير القادسية موجودين معنا دائماً ونطلب منهم الحضور بشكل مستمر.- الأهلي فريق كبير وسنبدأ من الغد مع المدرب التحضير لهذه المواجهة وبإذن الله نكون جاهزين للمواجهة.- اللاعب السعودي مثل اللاعب الأجنبي، أتحدث عن... pic.twitter.com/9eWGLo361y — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 3, 2026

وفيما يخص القيمة الفنية والانضباطية للاعب السعودي قال: اللاعب السعودي مثل اللاعب الأجنبي، أتحدث عن فريقنا جميع اللاعبين نخبة.

وعن رأيه في عمل المدرب رودجرز قال: أنا لاعب ولا أقيم المدرب، ولكن مدربنا هو مدرب كبير وأعتقد النتائج خير دليل.

‏وحول قائمة المنتخب السعودي للاستحقاقات المقبلة قال أبو الشامات: القائمة لم تخرج للمنتخب السعودي، وبإذن الله أتمنى أن أكون في القائمة وشرف وحلم اللعب للأخضر.