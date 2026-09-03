أسامة هوساوي يخلف روي بيدرو في الإدارة الرياضية بالأهلي

أعلن النادي الأهلي إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو، وذلك اعتبارًا من اليوم (الخميس)، في خطوة إدارية جديدة تأتي في ظل التغييرات التي يشهدها النادي على مستوى العمل الرياضي.

وأوضح الأهلي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن الطرفين اتفقا وديًا على إنهاء عمل روي بيدرو كمدير رياضي، مقدمًا له الشكر على الفترة التي قضاها مع النادي، ومتمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

وفي المقابل، قررت إدارة الأهلي تكليف الكابتن أسامة هوساوي، الذي كان يشغل منصب مساعد المدير الرياضي، بتولي مهام المدير الرياضي المكلف خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي اختيار هوساوي في ظل إسهاماته السابقة في العمل على تطوير أكاديمية النادي والفئات السنية، إلى جانب خبرته الإدارية والرياضية داخل منظومة الأهلي، ما دفع إدارة النادي إلى منحه مسؤولية أكبر في إدارة الملف الرياضي.

ويفتح قرار إنهاء العلاقة مع روي بيدرو الباب أمام مرحلة جديدة على الصعيد الرياضي، خصوصًا مع حاجة الفريق إلى مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار الفني والإداري، ومراجعة عدد من الملفات المرتبطة بالفريق الأول والأكاديمية والفئات السنية.

ومن المنتظر أن يضطلع هوساوي خلال الفترة المقبلة بمهام المدير الرياضي المكلف، إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأن الهيكلة الإدارية للقطاع الرياضي بالنادي