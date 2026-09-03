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الهلال يخسر ثيو ولاجامي في 4 مواجهات قادمة

الفرنسي ثيو هيرنانديز تعرض لإصابة في العضلة الضامة (نادي الهلال)
الفرنسي ثيو هيرنانديز تعرض لإصابة في العضلة الضامة (نادي الهلال)
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الهلال يخسر ثيو ولاجامي في 4 مواجهات قادمة

الفرنسي ثيو هيرنانديز تعرض لإصابة في العضلة الضامة (نادي الهلال)
الفرنسي ثيو هيرنانديز تعرض لإصابة في العضلة الضامة (نادي الهلال)

أعلن نادي الهلال إصابة لاعبه الفرنسي ثيو هيرنانديز في العضلة الضامة، تعرض لها خلال لقاء فريقه الأخير أمام الأهلي، والذي اضطر بسببها الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الفريق إلى استبداله عند الدقيقة 52.

وسيخضع هيرنانديز لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة 4 أسابيع، وبالتالي تأكد غيابه عن المشاركة مع فريقه أمام كلاً من: الشباب، ونيوم، والتعاون، والغرافة القطري، على أن تكون عودته بعد فترك التوقف الدولي في مواجهة الاتحاد.

كما أعلن النادي العاصمي تعرض علي لاجامي مدافع الفريق لإصابة في العضلة الخلفية خلال لقاء الأهلي الماضي، سيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 3 أسابيع، وبالتالي تأكد غيابه عن المشاركة مع فريقه في نفس المباريات التي سيغيب عنها هيرنانديز.

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مصادر «الشرق الأوسط»: الأهلي يلغي صفقة كابرال

كابرال (رويترز)
كابرال (رويترز)
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مصادر «الشرق الأوسط»: الأهلي يلغي صفقة كابرال

كابرال (رويترز)
كابرال (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن إدارة النادي الأهلي ألغت صفقة التعاقد مع الفرنسي الشاب بابي كابرال، لاعب وسط موناكو، بعدما كانت المفاوضات بين الناديين قد وصلت إلى مراحل متقدمة خلال الساعات الماضية.

ويأتي إلغاء الصفقة بالتزامن مع إعلان الأهلي رسمياً إنهاء عقد مديره الرياضي، في وقت تشهد فيه إدارة النادي تحركات لإعادة ترتيب عدد من الملفات المتعلقة بالفريق الأول.

وكانت صحيفة «ليكيب» الفرنسية قد كشفت، الخميس، عن أن الأهلي وموناكو توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال كابرال، البالغ من العمر 19 عاماً، مقابل 10 ملايين يورو، نحو 44 مليون ريال، مع حصول النادي الفرنسي على 15 في المائة من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلاً.

وأوضحت الصحيفة أن موناكو منح كابرال الإذن بالخضوع للفحوص الطبية تمهيداً لإتمام انتقاله، قبل أن تعود في تحديث لاحق مساء الخميس، لتكشف عن تغير مفاجئ في مسار الصفقة واحتمالية تراجع الأهلي عن إتمامها.

وأشارت «ليكيب» إلى أن التطورات جاءت وسط انتقادات طالت المدير الرياضي للأهلي واعتراضات من جماهير النادي على القيمة المتداولة للصفقة، إلى جانب دراسة الأهلي خيار التعاقد مع لاعب آخر، دون الكشف عن هويته.

وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، انتهت حالة عدم اليقين بشأن الصفقة بقرار الأهلي إلغاء التعاقد مع كابرال وعدم استكمال إجراءات انتقاله من موناكو.

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أسامة هوساوي يخلف روي بيدرو في الإدارة الرياضية بالأهلي

أسامة هوساوي (الشرق الأوسط)
أسامة هوساوي (الشرق الأوسط)
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أسامة هوساوي يخلف روي بيدرو في الإدارة الرياضية بالأهلي

أسامة هوساوي (الشرق الأوسط)
أسامة هوساوي (الشرق الأوسط)

أعلن النادي الأهلي إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو، وذلك اعتبارًا من اليوم (الخميس)، في خطوة إدارية جديدة تأتي في ظل التغييرات التي يشهدها النادي على مستوى العمل الرياضي.

وأوضح الأهلي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن الطرفين اتفقا وديًا على إنهاء عمل روي بيدرو كمدير رياضي، مقدمًا له الشكر على الفترة التي قضاها مع النادي، ومتمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

وفي المقابل، قررت إدارة الأهلي تكليف الكابتن أسامة هوساوي، الذي كان يشغل منصب مساعد المدير الرياضي، بتولي مهام المدير الرياضي المكلف خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي اختيار هوساوي في ظل إسهاماته السابقة في العمل على تطوير أكاديمية النادي والفئات السنية، إلى جانب خبرته الإدارية والرياضية داخل منظومة الأهلي، ما دفع إدارة النادي إلى منحه مسؤولية أكبر في إدارة الملف الرياضي.

ويفتح قرار إنهاء العلاقة مع روي بيدرو الباب أمام مرحلة جديدة على الصعيد الرياضي، خصوصًا مع حاجة الفريق إلى مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار الفني والإداري، ومراجعة عدد من الملفات المرتبطة بالفريق الأول والأكاديمية والفئات السنية.

ومن المنتظر أن يضطلع هوساوي خلال الفترة المقبلة بمهام المدير الرياضي المكلف، إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأن الهيكلة الإدارية للقطاع الرياضي بالنادي

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روجرز: لعبنا بأسلوبنا المعتاد ... الدرعية فريق جيد

برندان روجرز، مدرب فريق القادسية (تصوير: مشعل القدير)
برندان روجرز، مدرب فريق القادسية (تصوير: مشعل القدير)
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روجرز: لعبنا بأسلوبنا المعتاد ... الدرعية فريق جيد

برندان روجرز، مدرب فريق القادسية (تصوير: مشعل القدير)
برندان روجرز، مدرب فريق القادسية (تصوير: مشعل القدير)

وصف برندان روجرز، مدرب فريق القادسية انتصار فريقه على الدرعية بالممتاز بكونه مواصلة في مسار الحصاد النقطي للفريق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال مدرب القادسية، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: انتصار ممتاز لنا، فنحن نخوض مباريات كثيرة في وقت قصير، ولعبنا في آخر مباراتين أمام فريقين صاعدين يقدمان كرة قدم جيدة، في الشوط الأول، حرّكنا الكرة ببطء ولم نلعب بأسلوبنا المعتاد، لكننا رتبنا الفريق بين الشوطين، وتمكنّا من السيطرة على المباراة وتسجيل هدفين. كما سيطرنا على الكرة لفترة طويلة في الشوط الثاني بشكل جيد، موضحاً: لعبنا أمام فريق جيد، وأشكر لاعبينا على ما قدموه.

وأضاف روجرز: لم نغيّر أسلوب الضغط، لكننا غيّرنا جهة الضغط. في الشوط الأول كانت من جهة محمد القحطاني إلى الجهة الأخرى، وبالنسبة للمهاجمين، غيّرنا تمركزهم، وكان مصعب مفتاح الضغط، وتمكنا من كسب العديد من الكرات، وهذا منحنا ما نريده.

وعما يقدمه اللاعبين السعوديين وخصوصا اللاعب الشاب محمد القحطاني قال رودجرز: لدّي ثقة باللاعبين السعوديين، والقحطاني قدم مباراة رائعة، وكان هو من تسبب في ركلة الجزاء، وعندما ننظر إلى اللاعبين السعوديين اليوم، نجد أن جهاد كان مقاتلاً وقدم كرات طويلة رائعة، فيما كان مستوى محمد أبو الشامات استثنائياً في آخر مباراتين، أما اليوم فكانت المباراة الأولى لمحمد القحطاني، وهو لا يزال يتأقلم مع الفريق، ومصعب قدم شوطاً ثانياً رائعاً. وفي نهاية المباراة، أشركنا لاعبين سعوديين.

وحول الاستحقاقات التي تنتظر الفريق ومشاركته في أربع بطولات لهذا الموسم قال: لدينا قوة في مختلف الجوانب، البداية كانت صعبة بالنسبة للمباريات التي لعبناها، لكن اللاعبين لديهم معرفة بما قدموه ويعملون باجتهاد، المباراة لم تعد 11 ضد 11، بل أصبحت 18 ضد 18، لذلك علينا الاستفادة من دكة البدلاء لتنشيط الفريق، حالياً، سنركز على الاستشفاء، وسنحاول تجاوز هذه الفترة الصعبة، خصوصاً مع مبارياتنا في الخبر والرطوبة العالية.

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