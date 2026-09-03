الهلال يخسر ثيو ولاجامي في 4 مواجهات قادمة

أعلن نادي الهلال إصابة لاعبه الفرنسي ثيو هيرنانديز في العضلة الضامة، تعرض لها خلال لقاء فريقه الأخير أمام الأهلي، والذي اضطر بسببها الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الفريق إلى استبداله عند الدقيقة 52.
وسيخضع هيرنانديز لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة 4 أسابيع، وبالتالي تأكد غيابه عن المشاركة مع فريقه أمام كلاً من: الشباب، ونيوم، والتعاون، والغرافة القطري، على أن تكون عودته بعد فترك التوقف الدولي في مواجهة الاتحاد.
كما أعلن النادي العاصمي تعرض علي لاجامي مدافع الفريق لإصابة في العضلة الخلفية خلال لقاء الأهلي الماضي، سيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 3 أسابيع، وبالتالي تأكد غيابه عن المشاركة مع فريقه في نفس المباريات التي سيغيب عنها هيرنانديز.