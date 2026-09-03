الهلال يخسر ثيو ولاجامي في 4 مواجهات قادمة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن إدارة النادي الأهلي ألغت صفقة التعاقد مع الفرنسي الشاب بابي كابرال، لاعب وسط موناكو، بعدما كانت المفاوضات بين الناديين قد وصلت إلى مراحل متقدمة خلال الساعات الماضية.

ويأتي إلغاء الصفقة بالتزامن مع إعلان الأهلي رسمياً إنهاء عقد مديره الرياضي، في وقت تشهد فيه إدارة النادي تحركات لإعادة ترتيب عدد من الملفات المتعلقة بالفريق الأول.

وكانت صحيفة «ليكيب» الفرنسية قد كشفت، الخميس، عن أن الأهلي وموناكو توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال كابرال، البالغ من العمر 19 عاماً، مقابل 10 ملايين يورو، نحو 44 مليون ريال، مع حصول النادي الفرنسي على 15 في المائة من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلاً.

وأوضحت الصحيفة أن موناكو منح كابرال الإذن بالخضوع للفحوص الطبية تمهيداً لإتمام انتقاله، قبل أن تعود في تحديث لاحق مساء الخميس، لتكشف عن تغير مفاجئ في مسار الصفقة واحتمالية تراجع الأهلي عن إتمامها.

وأشارت «ليكيب» إلى أن التطورات جاءت وسط انتقادات طالت المدير الرياضي للأهلي واعتراضات من جماهير النادي على القيمة المتداولة للصفقة، إلى جانب دراسة الأهلي خيار التعاقد مع لاعب آخر، دون الكشف عن هويته.

وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، انتهت حالة عدم اليقين بشأن الصفقة بقرار الأهلي إلغاء التعاقد مع كابرال وعدم استكمال إجراءات انتقاله من موناكو.