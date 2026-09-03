مارتينيلي: أنا هُنا للفوز بالألقاب... وشاهدت قوة الهلال أمام السيتي

قال البرازيلي غابرييل مارتينيلي، لاعب الهلال الجديد، إن انتقاله لأزرق العاصمة يعد خطوة كبيرة في مسيرته، وهو متحمس جداً، وسعيد بوجوده مع الزعيم.

وأضاف مارتينيلي في حديث بثه حساب النادي على منصة «إكس»: «لقد تحدثت مع وكلاء أعمالي، وأخبروني أن هناك اهتماماً من نادي الهلال، ومن ثم عقدت اجتماعاً مع سايمون فرانسيس، الذي أوضح لي كل الأمور المتعلقة بالنادي، وحدثني عن كل الأشياء الموجودة هنا، لذلك لقد كان القرار مصيرياً بالنسبة لي، وبالتأكيد تحدثت إلى عائلتي، وزوجتي ووالديّ، وجميعهم كانوا سعداء للغاية، كما أنه من المهم للنادي ولي أن نكسب البطولات، وبلا شك أنا هنا لأفوز بالألقاب من أجل النادي لإسعاد الجماهير».

ترحيب اللاعبين بالبرازيلي مارتينيلي لحظة مشاركته في التدريبات (نادي الهلال)

وأردف: «كنت أشاهد منافسات كأس العالم للأندية، والتي قدم فيها الهلال أداءً ممتازاً، كلله بالفوز على مانشستر سيتي، في مباراة كانت رائعة أيضاً للمشاهدة، استطعت من خلالها أن أرى القوة التي أظهرها الفريق، مما ساعدني على اتخاذ القرار؛ لأننا نستطيع بذلك منافسة أقوى الفرق في أوروبا، كما يسعدني الانضمام للهلال الذي سبق وأن لعب له العديد من اللاعبين البرازيليين، مثل نيمار وريفالينو، وأنا سعيد لارتداء هذا القميص».

وتابع: «كنت أتحدث مع زوجتي قبل أيام عن الكثير من المعجبين الذين يرسلون الرسائل على حسابي في (إنستغرام) وغيره، وهذا الأمر أسعدنا بالتأكيد، والفريق يوجد به العديد من اللاعبين المميزين، والمدرب رائع وقد سمعت الكثير من الأشياء الجيدة عنه، والآن أريد فقط المشاركة مع زملائي في الملعب، وأنا أبدأ لعب الكرة».

وعن تجربة عيشه في مدينة الرياض، قال: «أتطلع لتجربة كل شيء في المدينة، وهي خطوة كبيرة، وكما تعلمون أنني كنت أعيش في لندن، لكنني متشوق للغاية لتجربتي الجديدة، وأقول لجماهير الهلال إن لديهم الآن لاعباً جاهزاً لبذل كل ما بوسعه من أجل هذا الشعار، لذا سأقاتل على كل كرة في المباراة، وسأبذل قصارى جهدي من أجل الفوز بالمباريات لهذا النادي».