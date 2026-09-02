مصادر: التجديد لغريب «الصفقة الوحيدة» المسموح بها حالياً للنصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5314030-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1
مصادر: التجديد لغريب «الصفقة الوحيدة» المسموح بها حالياً للنصر
عبد الرحمن غريب (الشرق الأوسط)
أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن تجديد عقد اللاعب عبد الرحمن غريب، هو الصفقة الوحيدة المسموح حالياً لنادي النصر بإبرامها، وذلك في ظل القيود المالية المفروضة على النادي، الأمر الذي يدفع الإدارة إلى البحث عن حلول مالية من خلال عمليات بيع وإعارة اللاعبين وإعادة هيكلة قائمة الفريق.
وقالت المصادر إن إتمام صفقة انتقال لاعب النصر علي الحسن إلى نادي الفتح، معلق بإتمام الأخير بيع عقد لاعبه سعيد باعطية إلى الأهلي.
وأوضحت المصادر أن إدارة النصر تنتظر إتمام صفقة انتقال باعطية إلى الأهلي، بما يوفر لنادي الفتح السيولة المالية اللازمة لإبرام التعاقد مع علي الحسن بمقابل مالي، في صفقة تسعى من خلالها إدارة النصر إلى تحقيق عائد مالي إضافي لخزينتها، إلى جانب التخلص من راتب اللاعب ضمن قائمة الفريق.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي إدارة النصر لمعالجة وضع النادي المالي وتوفير مساحة في سقف الالتزامات، بما يساعدها على المضي قدماً في تجديد عقد عبد الرحمن غريب، الذي يمثل أولوية للنادي خلال الفترة الحالية.
دخلت إدارة نادي القادسية في مفاوضات جادة مع نظيرتها في نادي النصر، للحصول على خدمات لاعب الفريق عبد الملك الجابر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، في صفقة ينتظر
أحمد الجدي (الرياض )
الدرعية والقادسية... صدام الأحصنة السوداءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5314031-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B5%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
الأورغوياني نونيز ورقة رابحة في هجوم الدرعية (موقع النادي)
تتجه الأنظار الخميس إلى ملعب «الأول بارك» في العاصمة الرياض، حيث يستقبل الدرعية نظيره القادسية في أبرز مواجهات افتتاح الجولة الـ5 من الدوري السعودي للمحترفين، في لقاء يجمع فريقين يعيشان حالة فنية مميزة، ويطمحان إلى مواصلة الصعود على سلم الترتيب، فيما يبحث نيوم عن استعادة توازنه عندما يستقبل الخليج في تبوك، ويحل الخلودُ؛ «أحدُ أبرز مفاجآت البدايات»، ضيفاً على الفيحاء في المجمعة.
وتحمل مواجهة الدرعية والقادسية إثارة كبيرة بعد الصورة اللافتة التي ظهر بها الفريقان في الجولة الماضية؛ إذ يدخل صاحب الأرض اللقاء منتشياً بانتصاره العريض على الاتفاق بثلاثية نظيفة، في مباراة شهدت حضوراً مؤثراً لصفقاته الجديدة.
وكان الأوروغوياني داروين نونيز، الآتي من الهلال بنظام الإعارة، أبرز نجوم الدرعية بعدما سجل هدفين، فيما أضاف الجزائري عادل بولبينة الهدف الآخر، وترك الإسباني أوسكار رودريغيز بصمته بصناعة هدفين، ليقدم الفريق واحدة من أفضل مبارياته منذ انطلاق الموسم.
ويملك الدرعية 7 نقاط من 4 مباريات، بعدما حقق انتصارين وتعادل مرة واحدة، مقابل خسارة وحيدة تعرض لها أمام الأهلي في الجولة الأولى، قبل أن يبدأ الفريق إظهار شخصيته بصورة أكبر مع توالي الجولات واكتمال عناصره.
ويطمح الدرعية إلى استثمار انتصاره الأخير وتأكيد أن ظهوره أمام الاتفاق لم يكن عابراً، إلا إنه يصطدم باختبار ربما يكون من الأصعب له حتى الآن أمام القادسية؛ صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط.
القادسية بدوره يصل إلى الرياض بمعنويات مرتفعة بعدما تجاوز الفيصلي بثلاثية في الجولة الماضية، ليحقق انتصاره الثالث هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة، ويواصل حضوره بين فرق المقدمة.
ويمتلك القادسية مجموعة من الأسماء القادرة على صناعة الفارق، يتقدمهم الهولندي تيجاني ريندرز، والإيطالي ماتيو ريتيغي، إلى جانب مصعب الجوير، ومحمد أبو الشامات، والمكسيكي جوليان كينيونيس.
ويعيش القادسية مرحلة مثالية تعزز طموحاته في الذهاب بعيداً هذا الموسم، وقد تضعه مبكراً ضمن دائرة الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب، لكن مواجهة الدرعية ستكون اختباراً جديداً أمام فريق بدأ بدوره إظهار قدراته الهجومية بصورة واضحة.
وفي تبوك، تبدو المهمة مختلفة تماماً بالنسبة إلى نيوم، الذي يستقبل الخليج بحثاً عن النهوض مجدداً بعد خسارتين متتاليتين هزتا الصورة المثالية التي رسمها الفريق في بداية الموسم.
وكان نيوم تحت قيادة الفرنسي كريستوف غالتييه قد افتتح مشواره بانتصارين أمام الفيصلي والفيحاء، قبل أن يتعرض لخسارتين متتاليتين أمام القادسية والرياض، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط.
ويسعى نيوم إلى إيقاف التراجع سريعاً واستعادة نغمة الانتصارات، مستفيداً من إقامة المباراة على أرضه، خصوصاً أنه سيكون على موعد مع اختبار أصعب في الجولة المقبلة عندما يواجه الهلال.
ويدرك غالتييه أهمية استعادة فريقه الثقة بعد الصورة المتواضعة التي ظهر بها في آخر جولتين؛ إذ إن خسارة ثالثة توالياً من شأنها أن تبدد كثيراً من المكاسب التي حققها الفريق في بداية مشواره.
لكن الخليج يصل إلى تبوك في ظروف أعقد؛ إذ يحتل المركز الـ14 برصيد 3 نقاط، ولم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن بعدما اكتفى بـ3 تعادلات قبل أن يتلقى خسارته الأولى بصورة قاسية أمام الهلال بـ5 أهداف مقابل هدف.
ويسعى البرتغالي غوميز، مدرب الخليج، إلى وضع حد لسلسلة نزف النقاط؛ إذ يدرك أن استمرار الفريق دون انتصار سيزيد الضغوط ويقوده إلى مزيد من التراجع على سلم الترتيب.
وفي المجمعة، يحل الخلود ضيفاً على الفيحاء وهو يحمل معه واحدة من أعلى البدايات إثارة بالموسم، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم خلال 4 جولات.
ويملك الخلود 8 نقاط وضعته في المركز الـ4، بعدما حقق انتصارين وتعادل مرتين، وكان آخر انتصاراته أمام الأهلي بنتيجة 3 - 1.
ونجح الإنجليزي ديس باكنغهام في بناء فريق يظهر بشخصية واضحة مع بداية الموسم، مستفيداً من مجموعة من العناصر الذين تركوا حضوراً مميزاً، يتقدمهم عبد العزيز العليوة، وجوليان دومينغيز، وكوبا دا كوستا، وإيكر كورتا، وشاكيل بيناس.
ويتطلع الخلود إلى تمديد سلسلته الإيجابية ومواصلة مزاحمة فرق المقدمة، إلا إن مهمته لن تكون سهلة أمام الفيحاء الذي استعاد شيئاً من توازنه في الجولة الماضية.
ويدخل الفيحاء المواجهة منتشياً بتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم، الذي جاء على حساب أبها بنتيجة 3 - 2، ليرفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط ويمنح البرازيلي فابيو كاريلي دفعة مهمة بعد بداية لم تكن بالصورة المأمولة.
ويعول الفيحاء على عدد من عناصره القادرين على صناعة الفارق، في مقدمتهم الزامبي فاشون ساكالا، والمهاجم لازارو، وألفا سيميدو، أملاً في تحقيق انتصار ثانٍ على التوالي والصعود خطوة جديدة على سلم الترتيب.
سوبر السيدات: الهلال يقلبها على الاتحاد... ويضرب موعداً مع النصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5314029-%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1
سوبر السيدات: الهلال يقلبها على الاتحاد... ويضرب موعداً مع النصر
فرحة هلالية بالهدف الثاني أمام الاتحاد (موقع نادي الهلال)
حجز الهلال مقعده في نهائي كأس السوبر السعودية للسيدات، بعدما قلب تأخره أمام الاتحاد إلى فوز مثير بنتيجة 2 – 1، ليضرب موعداً مع النصر السبت المقبل على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
ومنح هدف آشلي بلمتر في الدقيقة 45 الاتحاد أفضلية التقدم مع نهاية الشوط الأول قبل أن ينجح الهلال في تغيير مسار المواجهة خلال الشوط الثاني بتسجيل هدفين في غضون 12 دقيقة.
وأعادت البندري مبارك الهلال إلى المباراة بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 60 ثم أضافت أوشوالا الهدف الثاني في الدقيقة 72 لتمنح فريقها التقدم الذي حافظ عليه حتى صافرة النهاية ويكمل بذلك طرفي المباراة النهائية.
انطلاقة الهلال النارية... وفرة عناصرية أم ثورة فنية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5314028-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%9F
انطلاقة الهلال النارية... وفرة عناصرية أم ثورة فنية؟
إنزاغي مازال يعود إلى سياسة التحفظ الهجومية (تصوير: مشعل القدير)
واصل فريق الهلال انطلاقته الإيجابية في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعد فوزه على الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة، بثلاثة أهداف دون مقابل، واعتلائه صدارة ترتيب فرق الدوري بالعلامة الكاملة.
وحسم الأزرق اللقاء في الشوط الأول الذي خرج منه متقدماً بهدفين، مع نقص عددي في صفوف منافسه الأهلي بعد طرد التركي ديميرال، مما أوحى إلى أن الزعيم قد ينقض بشكل أكبر على الأهلي في الشوط الثاني لكي يخرج بأكبر نتيجة ممكنة، إلا أن ذلك الأمر لم يحدث، حيث فضل الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال «كعادته» عندما يتقدم فريقه بالنتيجة إلى التراجع ومحاولة تدوير الكرة في المناطق الخلفية، دون الاعتماد على اللعب المباشر نحو مرمى المنافس، لكن مع النقص العددي في صفوف الأهلي كان من الصعب عليهم العودة في المباراة، قبل أن يسجل الهلال هدفه الثالث في الدقائق الأخيرة عن طريق الوافد الجديد الإنجليزي أولي واتكينز، الذي شارك مع بداية الشوط الثاني، ووقّع على أول أهدافه بالقميص الأزرق.
وعندما وجهت «الشرق الأوسط» سؤالاً لإنزاغي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة عن السبب الذي يدفعه غالباً للتراجع عندما يتقدم فريقه بالنتيجة، قال في إجابة مقتضبة: «مستوانا سيتحسن ويتطور بشكل ملحوظ في المباريات المقبلة». ويرى كثير من النقاد والجماهير الزرقاء أن هذه النقطة تحديداً يجب أن تشهد تغييراً على أرض الواقع، ليس بالحديث فقط، خصوصاً أن الهلال في الموسم الماضي مع إنزاغي فقد كثيراً من النقاط بسبب التراجع المبالغ فيه بعد التقدم بالنتيجة، إذا ما نوهنا على سبيل المثال بنتيجة اللقاء الذي جمع الهلال بالأهلي في الدور الأول الموسم الماضي، الذي انتهى حينها بتعادل الفريقين بنتيجة 3 - 3، بعد أن كان الهلال متقدماً في الشوط الأول بثلاثية نظيفة، وغيرها من المباريات التي تشهد تراجع الأزرق لمناطقه الدفاعية بمجرد تقدم الفريق بهدف.
لذلك بالنظر للعمل القوي والكبير في هذا الصيف من ناحية الاستقطابات الفنية التي وفرتها الإدارة الهلالية لإنزاغي، وسدت بها احتياجاته العناصرية، يجب أن يواكب ذلك بحضور هلالي مستمر طوال مجريات المباريات التي يخوضها، وألا يركن المدرب الإيطالي إلى فلسفته التدريبية، خصوصاً في جزئية التعامل مع المواجهات التي يتقدم فيها الفريق أولاً بالنتيجة، حتى لا يجد الهلاليون أنفسهم في نهاية الموسم غائبين عن تحقيق البطولات الكبرى.
منحت التدعيمات الفنية الزرقاء هذا الصيف إنزاغي مرونة أكبر في اختياراته، وبات يملك فريقاً قوياً يحظى بلاعبين جيدين، سواء بالنظر للذين يشاركون دائماً بصفة أساسية، أو حتى في خياراته على دكة البدلاء، لذلك لا مجال لارتكاب الأخطاء المعتادة المرتبطة بقاعدة «ابحث عن الفوز ولكن قاتل حتى لا تخسر»، بل يجب أن تكون الاستراتيجية الفنية الزرقاء مبنية على تحقيق الفوز ولا غيره، مع عدم تقبل التعادل ووضعه نتيجة في حساب الخسارة، حتى يحقق الهلاليون أهدافهم هذا الموسم من جانب حصد البطولات والإنجازات.
وبالإشارة لما نتحدث عنه رقمياً، نجد أن الهلال لعب مع إنزاغي منذ انطلاق الموسم الماضي وحتى مباراة الأهلي الأخيرة 53 مباراة، صحيح أنه لم يتعرض فيها مع الفريق لأي خسارة، لكن جاء من بينها خروج الأزرق متعادلاً في 12 لقاء، ما يعادل نسبته 22.64 في المائة من المواجهات الزرقاء التي لعبت تحت قيادة المدرب الإيطالي انتهت بالتعادل، هذا بخلاف عدد من
المباريات التي خرج فيها الهلال منتصراً من عنق الزجاجة مع فرق يتفوق عليها الزعيم تاريخياً وعناصرياً، مما جعل نسبة الانتصارات المتبقية لا قيمة لها نظرياً، لأن الزعيم فشل في تحقيق أهدافه الرياضية الكبرى بالفوز بلقبي دوري أبطال آسيا للنخبة، والدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، بالرغم من عدم تعرض الفريق لأي خسارة تحت قيادة إنزاغي.