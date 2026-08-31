نجوم الصف الأول في الدوري السعودي نهايات مرتبكة... ورنالدو استثنائي

شهدت ملاعب كرة القدم السعودية خلال المواسم الأخيرة تدفقاً غير مسبوق لأسماء تاريخية تندرج تحت فئة نجوم الصف الأول عالمياً، وهي الخطوة التي غيرت خريطة المنافسة المحلية وجذبت أنظار وسائل الإعلام العالمية نحو الدوري السعودي للمحترفين، غير أن التفاصيل الفنية والمسارات التي اتخذها هؤلاء النجوم الأربعة تفاوتت بشكل كبير ومثير للجدل، فبينما تحولت تجربة البعض إلى عنوان بارز في الانضباط والاستمرارية والتأثير المباشر، واجه آخرون تحديات بدنية معقدة، ومستويات أقل من الطموح انتهت بتسويات وعقود أُنهيت بالتراضي، ليبقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم الأصعب والشاهد الأكبر على مفهوم الثبات الفني وسط تقلبات التجارب الأخرى.

مسيرة بنزيمة مع الهلال لم تستمر (نادي الهلال)

ويبرز كريستيانو رونالدو منذ لحظة توقيعه التاريخي مع نادي النصر بوصفه استثناء حقيقياً ونموذجاً للمستويات الثابتة داخل المشروع الرياضي، إذ لم يكتفِ «الدون» بحمل القيمة التسويقية والتسليط الإعلامي، بل ترجم حضوره إلى عطاء مستمر داخل المستطيل الأخضر دون غيابات يفرضها تراجع المستوى أو انخفاض الشغف، ونجح رونالدو في كتابة التاريخ في الملاعب السعودية بعد أن قاد النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين وبلقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بالإضافة إلى انتزاعه لقب هداف الدوري برقم قياسي تاريخي باعتباره أكثر من سجل أهدافاً في موسم واحد، مسجلاً معدلات تهديفية وتمريرات حاسمة جعلته الركيزة الأساسية الهجومية لفريقه، واللاعب الأبرز الذي حافظ على نسق تصاعدي منذ وصوله حتى اليوم.

رياض محرز وضع بصمته في صفوف الأهلي (إ.ب.أ)

وعلى العكس تماماً جاءت رحلة الساحر البرازيلي نيمار جونيور مع نادي الهلال محملة بسلسلة من العثرات وسوء الحظ الذي حرم الجماهير الرياضية من الاستمتاع بإمكانياته، فبعد استقبال جماهيري حافل وتطلعات عريضة لبناء حقبة هجومية زرقاء بقيادته، تعرض اللاعب لإصابة بليغة في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده والتي أدخلته هذه الإصابة في برنامج تأهيلي طويل أبعده عن الملاعب وعن فريقه الهلال، ليتوقف رصيده الرقمي مع «الزعيم» عند مشاركات خجولة لا تتجاوز 7 مباريات رسمية سجل خلالها هدفاً واحداً وقدم 3 تمريرات حاسمة، مما دفع إدارة النادي واللاعب للوصول إلى صيغة توافقية لإنهاء العقد بالتراضي وإغلاق الملف الذي طمسته الإصابات المتكررة.

وعلى الساحل الغربي قدم الجزائري رياض محرز تجربة حافلة بالألقاب والإنجازات طوال فترة تمثيله لناديه الأهلي والتي امتدت لثلاث سنوات متتالية، شكّل فيها العنصر الأهم في المنظومة الهجومية لـ«الراقي»، وخلال مسيرته بقميص الأهلي، وضع محرز بصمته الفنية عبر قيادة الفريق لمنصات التتويج وتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في مناسبتين متتاليتين، إلى جانب صناعة وتسجيل العديد من الأهداف الحاسمة متجاوزاً حاجز الـ15 هدفاً وأكثر من 20 تمريرة حاسمة جعلته صانع اللعب الأول في الفريق، ومع إتمام سنواته الثلاث وقبيل انطلاق هذا الموسم تم إنهاء تعاقده مع النادي الجداوي بالتراضي، وتشير التقارير الصحافية الأخيرة إلى اقتراب الساحر الجزائري من فتح صفحة جديدة في مسيرته الكروية والبقاء في الدوري السعودي للمحترفين عبر بوابة نادي الشباب.

نيمار لم يشارك بصورة مستمرة ورحل قبل نهاية عقده بداعي الإصابات (نادي الهلال)

أما النجم الفرنسي كريم بنزيمة فقد عاش رحلة تقلبات فنية وانتقالات مثيرة للجدل بين قطبي الكرة السعودية، إذ بدأ مسيرته رفقة نادي الاتحاد ونجح في تقديم مستويات تهديفية رفيعة مسجلاً أكثر من 15 هدفاً وساهم بشكل مباشر في قيادة «العميد» لتحقيق لقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك، ومع حلول فترة الانتقالات الشتوية، انتقل حامل الكرة الذهبية إلى نادي الهلال لتدعم الخيارات الهجومية بالفريق، إلا أن تجربته الأخيرة لم تشهد الاستقرار الفني ذاته، ليصل الطرفان إلى مرحلة النهاية بالاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي، لتنتهي قصة مهاجم مدريد السابق بين تجربة الاتحاد الناجحة ومحطة الهلال القصيرة.

بنزيمة خاض تجربتين في الدوري السعودي (نادي الاتحاد)

هذه التحولات المسجلة في مسارات نجوم الفئة الأولى تؤكد أن النجاح في الدوري السعودي لم يعد مرهوناً بالاسم التاريخي أو القيمة السوقية فقط، بل أصبحت الجاهزية الشاملة والشغف بالاستمرار هما الفارق الحقيقي في نجاح التجربة، وتبقى تجربة كريستيانو رونالدو إثبات أن الالتزام والاحترافية العالية هما الأساس لضمان الاستمرارية، بينما فرضت الظروف البدنية والتكتيكية نسقاً مغايراً على تجارب نيمار وبنزيمة ومحرز، مما يعطي الأندية دروساً عملية في كيفية تقييم صفقات النخبة وإدارة عقودهم لضمان أقصى مكسب فني ممكن داخل المستطيل الأخضر، وتجنب الالتزامات المالية العالية التي تترتب على إنهاء عقودهم.