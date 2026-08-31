القادسية يفاوض النصر لضم الجابر

دخلت إدارة نادي القادسية في مفاوضات جادة مع نظيرتها في نادي النصر، للحصول على خدمات لاعب الفريق عبد الملك الجابر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، في صفقة ينتظر أن يتحدد مصيرها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتأتي المفاوضات في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى نادٍ يتيح له فرصة أكبر للمشاركة والحصول على دقائق لعب أكثر، في الوقت الذي لا يمانع فيه النصر إعارة اللاعب، شريطة التكفل براتبه خلال فترة الإعارة.

وكان الجابر قد لقي اهتماماً من ناديي الفتح والفيحاء خلال الفترة الماضية للحصول على خدماته، إلا أن راتب اللاعب السنوي، الذي يصل إلى نحو خمسة ملايين ريال، حال دون إتمام المفاوضات، في ظل اشتراط النصر استمرار تحمله للراتب في حال تمت الإعارة، بالإضافة لإمكانية تقديم مبلغ مالي مقابل الإعارة.

وتسعى إدارة القادسية إلى حسم المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل اقتراب إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي للمحترفين.