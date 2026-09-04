الاتحاد يمنح ريوس القميص رقم 5... ويجهزه للنصر

أعلن نادي الاتحاد تعاقده رسمياً مع الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب بنفيكا البرتغالي، وذلك بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي.
وجرت مراسم توقيع العقد الجمعة في مقر النادي، بحضور الرئيس التنفيذي دومينغوس أوليفيرا، الذي رحّب بانضمام اللاعب إلى صفوف الفريق، متمنياً له التوفيق مع زملائه، والمساهمة في تحقيق النتائج التي تتطلع إليها جماهير النادي.
ويأتي انضمام ريوس لتعزيز صفوف الاتحاد خلال الموسم الحالي، في ظل تطلعات النادي للمنافسة على مختلف البطولات التي يشارك فيها الفريق.
وشارك اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 5 في الحصة التدريبية تحضيراً لمواجهة النصر (السبت) على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
كما شهدت الحصة جاهزية الثنائي مهند الشنقيطي وأحمد الجليدان الذي تعرض لإصابة طفيفة خلال مواجهة الفتح.