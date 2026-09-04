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الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد يمنح ريوس القميص رقم 5... ويجهزه للنصر

ريوس مرتدياً قميص الاتحاد بعد مراسم توقيع العقد (موقع النادي)
ريوس مرتدياً قميص الاتحاد بعد مراسم توقيع العقد (موقع النادي)
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الاتحاد يمنح ريوس القميص رقم 5... ويجهزه للنصر

ريوس مرتدياً قميص الاتحاد بعد مراسم توقيع العقد (موقع النادي)
ريوس مرتدياً قميص الاتحاد بعد مراسم توقيع العقد (موقع النادي)

أعلن نادي الاتحاد تعاقده رسمياً مع الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب بنفيكا البرتغالي، وذلك بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي.

وجرت مراسم توقيع العقد الجمعة في مقر النادي، بحضور الرئيس التنفيذي دومينغوس أوليفيرا، الذي رحّب بانضمام اللاعب إلى صفوف الفريق، متمنياً له التوفيق مع زملائه، والمساهمة في تحقيق النتائج التي تتطلع إليها جماهير النادي.

ويأتي انضمام ريوس لتعزيز صفوف الاتحاد خلال الموسم الحالي، في ظل تطلعات النادي للمنافسة على مختلف البطولات التي يشارك فيها الفريق.

وشارك اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 5 في الحصة التدريبية تحضيراً لمواجهة النصر (السبت) على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

كما شهدت الحصة جاهزية الثنائي مهند الشنقيطي وأحمد الجليدان الذي تعرض لإصابة طفيفة خلال مواجهة الفتح.

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مدرب التعاون: التعاقدات الجديدة «شأن داخلي»

زاركو خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
زاركو خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
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مدرب التعاون: التعاقدات الجديدة «شأن داخلي»

زاركو خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
زاركو خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

قال الصربي زاركو لازيتيتش، مدرب التعاون، إن هناك شكوكاً حول مشاركة اللاعب «بارفي» في مواجهة الفتح السبت، ضمن الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد تعرضه للإصابة قبل يومين.

وعن استعداداتهم للقاء الفتح، قال زاركو: «سنقف على جودة التحضيرات لمباراة السبت، وأخيراً حصلنا على وقت كافٍ للتحضير لهذه المباراة، وكذلك تحليل ما قدمناه في المباريات السابقة».

وحول رأيه في جدول الدوري، قال زاركو: «ليست لديّ شكوى شخصية بشأن جدول الدوري، وأنا أبحث عن تطوير الجوانب الإيجابية، وبالتأكيد هناك مدربون قالوا إن لديهم صعوبات، وصحيح أن الوضع مختلف، لكن علينا التأقلم مع اللعب كل يومين أو 3 أيام».

وفي ردّه على سؤال «الشرق الأوسط» حول اكتمال العناصر الأجنبية، قال زاركو: «صحيح أن الأمر محير، لكن علينا اتخاذ قرار، ودائماً أحاول مساعدة الفريق واختيار أفضل تشكيلة حسب مهارة كل لاعب».

وعن إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد قبل إغلاق فترة الانتقالات، أجاب: «هذه من المواضيع الداخلية، ونحن نتحدث مع الإدارة بخصوص كل شيء، وإذا كان هناك تغيير فسيعلن عنه النادي، وما زال لدينا يومان قبل إغلاق السوق، لكن تركيزي حالياً على تحضير الفريق للمباراة المقبلة».

وعن تغيير طريقة اللعب ضد النصر، قال: «أمام النصر لعبنا بـ3 مدافعين، ومارين لعب في الجناح، وكذلك بسام الحريجي كان يتقدم، وتمكن من تسجيل هدف، وعموماً أساليبنا واضحة للجميع، ودائماً نركز على هذه النقطة. وإذا كان هناك تغيير لطريقة اللعب فهو يعتمد على أمور كثيرة، ونختار التشكيلات المختلفة على أساس اللاعبين».

وعن نتائج الفريق السلبية، أجاب: «إذا عدنا لمباراة الفيحاء فقد سيطرنا عليها بشكل كامل. وضد النصر لعبنا بتنظيم جيد في أول نصف ساعة، وكانت ينقصنا الاستمرارية، وأنا لا أؤمن بسوء الحظ، لكن علينا الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، والنتائج ستأتي فيما بعد».

وأضاف مدرب التعاون: «مشكلتنا ليست في خلق الفرص، لكن من أجل ترجمتها إلى أهداف نحتاج إلى بعض التفاصيل الصغيرة مثل تجانس اللاعبين، بعضهم مع بعض، مثل حمد الله والكويكبي على سبيل المثال».

وعن عدم وجود الأجانب في المعسكر الصيفي، قال زاركو: «ليس من السهل أن تبدأ المباريات بهذه الطريقة، لكن علينا التأقلم، وقد أعتبر هذا شماعة لو أردت البحث عن أعذار، لكني لن أفعل ذلك».

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الشريف لاعب الفيصلي: هدفنا واضح أمام الحزم... الفوز ولا غيره

عبد الرحمن الشريف (نادي التعاون)
عبد الرحمن الشريف (نادي التعاون)
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الشريف لاعب الفيصلي: هدفنا واضح أمام الحزم... الفوز ولا غيره

عبد الرحمن الشريف (نادي التعاون)
عبد الرحمن الشريف (نادي التعاون)

أكد عبد الرحمن الشريف، لاعب الفيصلي، أهمية مواجهة الحزم السبت، ضمن الدوري السعودي، وقال: «ندرك جيداً القوة التنافسية بين الفريقين، ونسعى جاهدين لتحقيق أول انتصار لنا هذا الموسم، خصوصاً أن المباراة تُقام على أرضنا وبين جماهيرنا».

وأشار الشريف: «بالتأكيد استعددنا بشكل جيد خلال الأيام الماضية، واللاعبون لديهم الرغبة في تقديم الأفضل، تركيزنا منصب على هذه المباراة، وسندخلها بروح عالية وانضباط داخل الملعب، وهدفنا واضح: تحقيق النقاط الثلاث وإسعاد جماهير الفيصلي في هذه المواجهة».

واختتم الشريف حديثه الخاص لـ«الشرق الأوسط»، بالتأكيد على أهمية دعم جماهير عنابي سدير، قائلاً: «وجود جماهيرنا في المدرجات يمثل دافعاً كبيراً، ونتمنى أن نجد دعمهم ومساندتهم كعادتهم، لأنهم دائماً جزء مهم من قوتنا، ونحن بوصفنا لاعبين بإذن الله سنبذل كل ما لدينا داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز وإهداء النقاط الثلاث لجماهير العنابي».

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الاتحاد يتحرك لضم شمس الدين الطالبي... بعد تعثر صفقة حاج موسى

الدولي المغربي شمس الدين الطالبي (رويترز)
الدولي المغربي شمس الدين الطالبي (رويترز)
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الاتحاد يتحرك لضم شمس الدين الطالبي... بعد تعثر صفقة حاج موسى

الدولي المغربي شمس الدين الطالبي (رويترز)
الدولي المغربي شمس الدين الطالبي (رويترز)

تحرك نادي الاتحاد سريعاً نحو هدف جديد لتعزيز جناحه الهجومي، بعدما اصطدمت محاولاته لضم أنيس حاج موسى، لاعب فينورد، برغبة النادي الهولندي في الاحتفاظ بنجمه الجزائري.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن الاتحاد دخل في مفاوضات مع سندرلاند لضم الدولي المغربي شمس الدين الطالبي.

ويبدو سندرلاند منفتحاً على رحيل اللاعب، بعدما استبعده من قائمته المشاركة في الدوري الأوروبي، وسط اهتمام أيضاً من فنربخشة وغلاطة سراي التركيين.

ويأتي التحرك نحو الطالبي بالتزامن مع تعثر مفاوضات الاتحاد لضم حاج موسى. ووفقاً لموقع «غول» العالمي، رفض فينورد عرضاً أول بقيمة 30 مليون يورو، فيما يستعد الاتحاد لرفع عرضه إلى 37.5 مليون، لكن مدرب فينورد جيوفاني فان برونكهورست قال إنه يتوقع بقاء اللاعب. وكان المدير التقني للنادي ديني ريغو قد أكد في تصريحات لشبكة «ESPN» أن فينورد سيبذل كل ما يستطيع للاحتفاظ به، خاصة مع إغلاق سوق الانتقالات الهولندية وعدم إمكانية تعويضه.

يذكر أن الطالبي، البالغ 21 عاماً، وُلد في بلجيكا وبدأ مسيرته في أكاديمية توبيز قبل انتقاله إلى كلوب بروج عام 2015، وتدرج في قطاع الناشئين والفريق الرديف حتى ظهر مع الفريق الأول في 2023. ولفت الأنظار بصورة خاصة موسم 2024-2025، عندما سجل 7 أهداف وصنع 5 في 44 مباراة بجميع المسابقات، بينها ثنائية شهيرة أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

وفي يوليو (تموز) 2025، انتقل الطالبي إلى سندرلاند مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني محتملة كحوافز، وسجل 4 أهداف في 28 مباراة بالدوري الإنجليزي خلال موسمه الأول.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل الطالبي منتخبات بلجيكا للناشئين قبل اختيار المغرب، وخاض 6 مباريات دولية حتى الآن، وكان ضمن المنتخب المغربي المتوّج بكأس أمم أفريقيا 2025. أما مع الأندية، فتوج مع كلوب بروج بالدوري البلجيكي موسم 2023-2024 وكأس بلجيكا 2025.

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