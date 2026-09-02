ريوس اتحادي... والنادي: «الكولومبي يضبط مزاجك ووسط ميدانك»

أتمت إدارة الاتحاد إجراءات التوقيع مع الكولومبي ريتشارد ريوس، على أن يصل اللاعب إلى جدة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وبث النادي مقطع فيديو تشويقي بعنوان: الكولومبي يضبط مزاجك ووسط ميدانك... وحصد تفاعل الآلاف من جماهير النادي.

وتسعى إدارة الاتحاد إلى إتاحة اللاعب أمام الألماني ينز فيسينغ، مدرب الفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر، السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وكان من المقرر أن يصل ريوس إلى جدة، الأربعاء، إلا أن بعض الإجراءات تسببت في تأخير وصوله.

وأكدت المصادر أن الاتحاد سيواصل تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، بهدف إبرام صفقة إضافية لتعزيز صفوف الفريق محلياً، قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية في 6 سبتمبر (أيلول) الحالي