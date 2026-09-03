الكولومبي رويس يصل إلى جدة... و23 حقيبة ترافقه

وصل الكولومبي ريتشارد رويس، لاعب فريق الاتحاد، إلى جدة، اليوم الخميس، قادماً من البرتغال على متن طائرة خاصة وفرها النادي، في رحلة استغرقت نحو 6 ساعات، وذلك للحاق بالحصة التدريبية للفريق.

وكانت إدارة الاتحاد تستهدف وصول اللاعب في وقت يسمح له بالانخراط في تدريبات الفريق اليوم، إلا أن تأخر إجراءات السفر في البرتغال تسبب في تأخر الرحلة، وبالتالي وصول رويس إلى جدة في وقت متأخر.

#عاجل | وصول الكولومبي ريتشارد ريوس لاعب #الاتحاد الجديد إلى جدة برفقة عائلته، قبل أن ينخرط غداً في الحصة التدريبية تحضيرا لمواجهة #النصر pic.twitter.com/CfY8borItN — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 3, 2026

ووصل اللاعب برفقة 8 أشخاص، من بينهم صديقته، كما رافقه فريق إعلامي ضم عدداً من المصورين، فيما اصطحب معه نحو 23 حقيبة، وذلك بالتزامن مع انتقاله إلى جدة وبدء تجربته مع الاتحاد.

ومن المنتظر أن يشارك رويس في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق، غداً الجمعة، قبل مواجهة النصر، فيما تبقى مشاركته في المباراة من عدمها قراراً بيد الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، وفقاً لمدى جاهزية اللاعب.