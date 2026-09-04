الشريف لاعب الفيصلي: هدفنا واضح أمام الحزم... الفوز ولا غيره

أكد عبد الرحمن الشريف، لاعب الفيصلي، أهمية مواجهة الحزم السبت، ضمن الدوري السعودي، وقال: «ندرك جيداً القوة التنافسية بين الفريقين، ونسعى جاهدين لتحقيق أول انتصار لنا هذا الموسم، خصوصاً أن المباراة تُقام على أرضنا وبين جماهيرنا».
وأشار الشريف: «بالتأكيد استعددنا بشكل جيد خلال الأيام الماضية، واللاعبون لديهم الرغبة في تقديم الأفضل، تركيزنا منصب على هذه المباراة، وسندخلها بروح عالية وانضباط داخل الملعب، وهدفنا واضح: تحقيق النقاط الثلاث وإسعاد جماهير الفيصلي في هذه المواجهة».
واختتم الشريف حديثه الخاص لـ«الشرق الأوسط»، بالتأكيد على أهمية دعم جماهير عنابي سدير، قائلاً: «وجود جماهيرنا في المدرجات يمثل دافعاً كبيراً، ونتمنى أن نجد دعمهم ومساندتهم كعادتهم، لأنهم دائماً جزء مهم من قوتنا، ونحن بوصفنا لاعبين بإذن الله سنبذل كل ما لدينا داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز وإهداء النقاط الثلاث لجماهير العنابي».