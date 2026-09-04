الشريف لاعب الفيصلي: هدفنا واضح أمام الحزم... الفوز ولا غيره

قال الصربي زاركو لازيتيتش، مدرب التعاون، إن هناك شكوكاً حول مشاركة اللاعب «بارفي» في مواجهة الفتح السبت، ضمن الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد تعرضه للإصابة قبل يومين.

وعن استعداداتهم للقاء الفتح، قال زاركو: «سنقف على جودة التحضيرات لمباراة السبت، وأخيراً حصلنا على وقت كافٍ للتحضير لهذه المباراة، وكذلك تحليل ما قدمناه في المباريات السابقة».

وحول رأيه في جدول الدوري، قال زاركو: «ليست لديّ شكوى شخصية بشأن جدول الدوري، وأنا أبحث عن تطوير الجوانب الإيجابية، وبالتأكيد هناك مدربون قالوا إن لديهم صعوبات، وصحيح أن الوضع مختلف، لكن علينا التأقلم مع اللعب كل يومين أو 3 أيام».

وفي ردّه على سؤال «الشرق الأوسط» حول اكتمال العناصر الأجنبية، قال زاركو: «صحيح أن الأمر محير، لكن علينا اتخاذ قرار، ودائماً أحاول مساعدة الفريق واختيار أفضل تشكيلة حسب مهارة كل لاعب».

وعن إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد قبل إغلاق فترة الانتقالات، أجاب: «هذه من المواضيع الداخلية، ونحن نتحدث مع الإدارة بخصوص كل شيء، وإذا كان هناك تغيير فسيعلن عنه النادي، وما زال لدينا يومان قبل إغلاق السوق، لكن تركيزي حالياً على تحضير الفريق للمباراة المقبلة».

وعن تغيير طريقة اللعب ضد النصر، قال: «أمام النصر لعبنا بـ3 مدافعين، ومارين لعب في الجناح، وكذلك بسام الحريجي كان يتقدم، وتمكن من تسجيل هدف، وعموماً أساليبنا واضحة للجميع، ودائماً نركز على هذه النقطة. وإذا كان هناك تغيير لطريقة اللعب فهو يعتمد على أمور كثيرة، ونختار التشكيلات المختلفة على أساس اللاعبين».

وعن نتائج الفريق السلبية، أجاب: «إذا عدنا لمباراة الفيحاء فقد سيطرنا عليها بشكل كامل. وضد النصر لعبنا بتنظيم جيد في أول نصف ساعة، وكانت ينقصنا الاستمرارية، وأنا لا أؤمن بسوء الحظ، لكن علينا الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، والنتائج ستأتي فيما بعد».

وأضاف مدرب التعاون: «مشكلتنا ليست في خلق الفرص، لكن من أجل ترجمتها إلى أهداف نحتاج إلى بعض التفاصيل الصغيرة مثل تجانس اللاعبين، بعضهم مع بعض، مثل حمد الله والكويكبي على سبيل المثال».

وعن عدم وجود الأجانب في المعسكر الصيفي، قال زاركو: «ليس من السهل أن تبدأ المباريات بهذه الطريقة، لكن علينا التأقلم، وقد أعتبر هذا شماعة لو أردت البحث عن أعذار، لكني لن أفعل ذلك».