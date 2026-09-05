نهائي سوبر السيدات: الذهب «نصراوي» برباعية خيالية

تُوج فريق النصر بلقب كأس السوبر السعودي للسيدات للمرة الثانية على التوالي عقب فوزه الكبير على غريمه الهلال بنتيجة 4 - 1 في المباراة النهائية.

وبعد إطلاق صافرة النهائية، شهد ملعب اللقاء مشاجرات جماعية لم يعرف أطرافها، وسعى أعضاء من الفريقين إلى إخمادها سريعاً في مشهد كاد يشوه إثارة النهائي الكبير. وبينما كانت لاعبات من الهلال في حنق وغضب كبير، واصلت لاعبات النصر الاحتفال باللقب مع جماهيرهن.

وفرضت سيدات النصر أفضليتهن على مجريات المواجهة، ونجحن في اغتنام الفرص الهجومية إلى 4 أهداف، قادت الفريق للاحتفاظ باللقب ومواصلة حضوره القوي في منافسات كرة القدم النسائية السعودية.

وتألقت المهاجمة كلارا لوفانغا بصورة لافتة بعدما سجلت 3 أهداف «هاتريك» في الدقائق 12 و78 و82، بينما أضافت نسرين بهلولي الهدف الرابع عند الدقيقة 46، ليحسم الفريق النصراوي المواجهة بفارق مريح.

ودخل النصر الشوط الثاني متقدماً بهدف دون مقابل، قبل أن يعزز تفوقه مباشرة بالهدف الثاني، بينما حاول الهلال العودة إلى المباراة، ونجح في تقليص النتيجة، إلا أن لوفانغا أنهت آمال الفريق الأزرق بإحراز هدفين خلال 4 دقائق.

وبهذا الانتصار، حافظ النصر على لقب كأس السوبر السعودي للسيدات، مؤكداً تفوقه للموسم الثاني على التوالي، مضيفاً بطولة جديدة إلى سجله في الكرة النسائية المحلية.

ويأتي التتويج امتداداً للنجاحات التي حققتها سيدات النصر خلال المواسم الأخيرة، بعدما رسخ الفريق مكانته بوصفه أحد أبرز أقطاب كرة القدم النسائية السعودية وأكثرها حضوراً على منصات التتويج.