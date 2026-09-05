إنفانتينو يظهر بافتتاح مونديال الشابات ببولندا

حضر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مباراة افتتاح كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً في بولندا وسط الضغوط المتزايدة التي يواجهها بسبب خططه لخصخصة الحقوق التجارية لبطولة كأس العالم.

ظهر إنفانتينو في المدرجات، وكان يتحدث مع رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، سيزاري كوليسا، خلال مباراة بولندا ضد الأرجنتين، السبت، في افتتاح البطولة.

ابتعد إنفانتينو عن الأنظار في الأسابيع القليلة الماضية بعد تعثر خطته لخصخصة حقوق كأس العالم بسبب معارضة شديدة من كثير من الدول وبعض مسؤولي «فيفا».

تراجعت الدول الأوروبية، التي تشكل 25 في المائة من الفرق المشاركة في مونديال الشابات عن تهديدها بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي بعد تأكيدات من «فيفا» بالتراجع عن خططه الاستثمارية.

وأشعل إنفانتينو نيران الغضب ضده من جانب كبار مسؤولي كرة القدم في يوليو (تموز) بعد انتهاء منافسات مونديال 2026، عندما كشفت صحيفة «تايمز» البريطانية عن خطته لإنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار تسيطر على الحقوق التجارية لـ«فيفا»، وعلى رأسها كأس العالم.

وتراجع إنفانتينو عن هذه الخطة بعد 4 أيام فقط بعد موجة هجوم شديدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مدعوماً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).

كما تعرضت خطة خصخصة حقوق كأس العالم لانتقادات حادة من مسؤولين بارزين في «فيفا».