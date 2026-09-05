«الدوري الإيطالي»: فوز أول لتورينو... قلب الطاولة على الفيولا

حقق تورينو فوزه الأول هذا الموسم عندما قلب الطاولة على مضيّفه فيورنتينا 2 – 1، السبت، في المرحلة الثالثة من بطولة إيطاليا في كرة القدم.

وكان فيورنتينا الذي كان يسعى بدوره إلى انتصاره الأول هذا الموسم، البادئ بالتسجيل بواسطة مهاجمه ماتيو بيليغريني، لكن تورينو رد بهدفين في ثماني دقائق.

وأدرك رولاندو ماندراغورا التعادل في الدقيقة الـ74 إثر تمريرة من السويسري إيراي كومير، قبل أن يخطف الدولي الاسكوتلندي تشي أدامز هدف الفوز بتمريرة من المدافع الدولي الجزائري رفيق بلغالي (82).

وبقي تورينو في المركز الرابع عشر لكن برصيد ثلاث نقاط، فيما تراجع فيورنتينا إلى المركز الأخير من دون رصيد.

ويلعب لاحقاً إنتر مع نابولي، وروما مع أتالانتا.

وتستكمل المرحلة، الأحد، بلقاءات بارما مع مونزا، وفروزينوني مع فينيسيا، وبولونيا مع ساسوولو، ويوفنتوس مع ميلان، على أن تختتم، الاثنين، بمباراتي كالياري مع ليتشي، وأودينيزي مع لاتسيو.