بافلوفيتش يرغب في تمديد عقده مع ميلان

أتيحت لمدافع ميلان، ستراهينيا بافلوفيتش، فرص للرحيل في الصيف، لكنه اختار البقاء للعمل مع روبن أموريم.

ويرغب اللاعب الدولي الصربي، الذي يخوض موسمه الثالث مع ميلان، في تمديد عقده، وتشير التقارير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد في الأسابيع المقبلة.

وقال بافلوفيتش لصحيفة «توتوسبورت»: «الفرص متاحة دائماً، كل صيف، وهي تُتاح لجميع اللاعبين، لكنني لم أرغب في الرحيل».

وأضاف حسبما نقلت «وكالة الأنباء البريطانية»: «عندما تحدثت مع أموريم لأول مرة، أدركت أنني لاعب مهم بالنسبة له. التجديد؟ أنا سعيد هنا وأريد البقاء».

وتابع: «إنه لا يزال مدرباً شاباً، وأنا معجب به لأنه من الواضح أنه يفهم ما يفكر فيه اللاعبون ويشعرون به».