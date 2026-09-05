مودريتش متاح للمشاركة مع كرواتيا في دوري الأمم

قال الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، السبت، إن لوكا مودريتش لا يزال متاحاً للَّعب مع منتخب كرواتيا، مما يضع حداً للتكهنات بأن لاعب الوسط المخضرم سيُنهي مسيرته الدولية بعد أن شارك في كأس العالم 2026.

ويكمل مودريتش، قائد منتخب كرواتيا، 41 عاماً من عمره الأربعاء، وبدأ مشاركته مع المنتخب منذ عام 2006؛ إذ خاض أكثر من مائتي مباراة دولية، وساعد الفريق في الوصول إلى نهائي كأس العالم 2018.

وقال سلافن بيليتش الذي عاد لتدريب كرواتيا للمرة الثانية بعد خروج الفريق من دور الـ32 بكأس العالم 2026: «قرار لوكا يجعلني سعيداً للغاية، فنحن جميعاً ندرك ما يقدمه لكرواتيا، سواء داخل الملعب أو خارجه».

وكان مودريتش، الذي قضى أغلب مسيرته الكروية في صفوف ريال مدريد، قد انضم إلى ميلان الإيطالي العام الماضي.

وتحل كرواتيا ضيفة على التشيك، ثم تستضيف إنجلترا، وتواجه إسبانيا مرتين في دوري الأمم الأوروبية بين 26 سبتمبر (أيلول) والسادس من أكتوبر (تشرين الأول).