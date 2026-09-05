إنفانتينو يلتزم الصمت بشأن المقترح الملغى… ويؤكد: «فيفا» يركز على النمو

التزم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الصمت بشأن ما إذا كان يشعر بالندم على مقترحه الذي جرى التخلي عنه لبيع حصة في كأس العالم، وذلك خلال حضوره السبت المباراة الافتتاحية لكأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً في مدينة كاتوفيتسه البولندية.
وتعد البطولة أول مسابقة ينظمها الاتحاد الدولي منذ أن ألغى المسؤول السويسري خطته التي كانت تُقيّم الحقوق التجارية لكأس العالم وبقية بطولات «فيفا» بنحو 20 مليار دولار.
وجرى التخلي عن المقترح في أواخر يوليو (تموز) الماضي، بعد ردود فعل قوية وتهديدات بالمقاطعة من اتحادات قارية، من بينها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، إلى جانب أطراف رئيسية في اللعبة.
وقال إنفانتينو خلال المباراة الافتتاحية بين بولندا المضيفة والأرجنتين: «أنا سعيد جداً بوجودي هنا في بولندا الجميلة، وفي كاتوفيتسه، في أجواء رائعة لكأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً. إنه أمر رائع».
وأضاف: «هذا ما نقوم به. الأمر يتعلق بإتاحة الفرص ومنح المنتخبات واللاعبات والمواهب من مختلف أنحاء العالم فرصة المشاركة، وزيادة عدد المشاركين».
«ليس اليوم... وليس هنا»
ولم يجب إنفانتينو عن الأسئلة المتعلقة بما إذا كان يشعر بالندم حيال ما جرى خلال الأسابيع الستة الماضية.
وقال: «تعلمون أن هناك الكثير مما يمكن قوله، وسيكون هناك المكان المناسب والوقت المناسب للحديث عن ذلك».
وأضاف: «ليس اليوم، وليس هنا. اليوم نحن هنا للاستمتاع بكرة القدم».
وكان «فيفا» قد اتهم «يويفا»، الخميس، بشن «حملة تشويه»، معتبراً أن معارضة الاتحاد الأوروبي لخطة البيع كانت مدفوعة بالرغبة في المحافظة على هيمنة كرة القدم الأوروبية.
وحضر إنفانتينو المباراة في كاتوفيتسه برفقة عدد من كبار مسؤولي «فيفا»، من بينهم الأمين العام ماتياس غرافستروم ورئيس لجنة الحكام بييرلويجي كولينا.
في المقابل، لم يحضر رئيس «يويفا» ألكسندر تشيفرين المباراة، بعدما كان قد استبعد في وقت سابق خوض انتخابات رئاسة «فيفا» في مواجهة إنفانتينو.
وقدم إنفانتينو إشارة جديدة إلى إمكانية خوضه انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي المقررة في مارس (آذار) المقبل، مستنداً إلى أنه الأقدر على مواصلة توزيع عوائد كرة القدم بصورة أوسع على الدول الأقل ثراءً.
وقال: «نواصل العمل في (فيفا) من أجل منح كل جزء من العالم فرصة، وإتاحة المجال له، ومنحه الكرامة، وإيجاد الطرق والوسائل التي تساعده على التطور والمشاركة والاحتفال بكرة القدم».