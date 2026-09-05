«جائزة إيطاليا الكبرى»: مفاجأة... غاسلي سائق «ألبين» أول المنطلقين

انتزع سائق «ألبين» الفرنسي بيار غاسلي مركز الانطلاق الأول بشكل مفاجئ في التجارب التأهيلية السبت، لجائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا، وذلك للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بعد 191 محاولة.

وسينطلق في سباق الأحد من الصف الأمامي إلى جانب سائق مرسيدس، البريطاني جورج راسل.

وجاء سائق ماكلارين، الأسترالي أوسكار بياستري، ثالثاً، متقدماً على سائقَي فيراري شارل لوكلير من موناكو والبريطاني لويس هاميلتون.

وقال غاسلي: «انتظرتُ تسع سنوات وأنا أعمل باستمرار وأحاول تحقيق مركز الانطلاق الأول. فزت بأول سباق لي في مونزا، والآن أحقق أول مركز انطلاق لي».

وأصبح غاسلي أول سائق فرنسي يحرز مركز الانطلاق الأول منذ جان أليزي، على الحلبة نفسها عام 1997. كما أن هذه الحلبة شهدت فوز غاسلي البالغ 30 عاماً عام 2020، وهو الانتصار الوحيد له في سباقات الجائزة الكبرى.

وشكَّل هذا الإنجاز ثأراً جميلاً لغاسلي الذي خسر الجمعة، المركز الثالث الذي أحرزه في سباق موناكو في وقت سابق من العام، بعدما أيَّدت محكمة الاستئناف الدولية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات (فيا) طعناً تقدم به فريقا ريد بول وماكلارين.

وسيبدأ متصدر بطولة العالم سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي، السباق من المركز الأخير بعد تعرضه لعقوبات بسبب تجاوزه العدد المسموح به من تغييرات وحدة الطاقة.