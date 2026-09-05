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«جائزة إيطاليا الكبرى»: مفاجأة... غاسلي سائق «ألبين» أول المنطلقين

سائق «ألبين» الفرنسي بيار غاسلي أول المنطلقين في مونزا (أ.ب)
سائق «ألبين» الفرنسي بيار غاسلي أول المنطلقين في مونزا (أ.ب)
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«جائزة إيطاليا الكبرى»: مفاجأة... غاسلي سائق «ألبين» أول المنطلقين

سائق «ألبين» الفرنسي بيار غاسلي أول المنطلقين في مونزا (أ.ب)
سائق «ألبين» الفرنسي بيار غاسلي أول المنطلقين في مونزا (أ.ب)

انتزع سائق «ألبين» الفرنسي بيار غاسلي مركز الانطلاق الأول بشكل مفاجئ في التجارب التأهيلية السبت، لجائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا، وذلك للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بعد 191 محاولة.

وسينطلق في سباق الأحد من الصف الأمامي إلى جانب سائق مرسيدس، البريطاني جورج راسل.

وجاء سائق ماكلارين، الأسترالي أوسكار بياستري، ثالثاً، متقدماً على سائقَي فيراري شارل لوكلير من موناكو والبريطاني لويس هاميلتون.

وقال غاسلي: «انتظرتُ تسع سنوات وأنا أعمل باستمرار وأحاول تحقيق مركز الانطلاق الأول. فزت بأول سباق لي في مونزا، والآن أحقق أول مركز انطلاق لي».

وأصبح غاسلي أول سائق فرنسي يحرز مركز الانطلاق الأول منذ جان أليزي، على الحلبة نفسها عام 1997. كما أن هذه الحلبة شهدت فوز غاسلي البالغ 30 عاماً عام 2020، وهو الانتصار الوحيد له في سباقات الجائزة الكبرى.

وشكَّل هذا الإنجاز ثأراً جميلاً لغاسلي الذي خسر الجمعة، المركز الثالث الذي أحرزه في سباق موناكو في وقت سابق من العام، بعدما أيَّدت محكمة الاستئناف الدولية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات (فيا) طعناً تقدم به فريقا ريد بول وماكلارين.

وسيبدأ متصدر بطولة العالم سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي، السباق من المركز الأخير بعد تعرضه لعقوبات بسبب تجاوزه العدد المسموح به من تغييرات وحدة الطاقة.

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«البوندسليغا»: إلفيرسبيرغ يواصل مفاجآته... وريمونتادا مثيرة لدورتموند

احتفالية ثنائي إلفيرسبيرغ بالفوز القاتل على مونشينغلادباخ (أ.ب)
احتفالية ثنائي إلفيرسبيرغ بالفوز القاتل على مونشينغلادباخ (أ.ب)
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«البوندسليغا»: إلفيرسبيرغ يواصل مفاجآته... وريمونتادا مثيرة لدورتموند

احتفالية ثنائي إلفيرسبيرغ بالفوز القاتل على مونشينغلادباخ (أ.ب)
احتفالية ثنائي إلفيرسبيرغ بالفوز القاتل على مونشينغلادباخ (أ.ب)

واصل فريق إلفيرسبيرغ الصاعد حديثاً للدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، مفاجآته ليحقق ثاني انتصاراته السبت بالجولة الثانية على حساب مضيّفه بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 4 / 3.

ولم يكتف إلفيرسبيرغ بالفوز الثمين الذي حققه في الجولة الأولى على باير ليفركوزن 3 / 2، ليحقق فوزاً مثيراً جديداً على مونشغلادباخ.

وسجل هوغو بولين هدف تقدم بوروسيا مونشنغلادباخ صاحب الأرض والجمهور في الدقيقة 11، ثم تعادل ديفيد موكوا في الدقيقة 29 للضيوف.

وعاد هوغو بولين ليسجل هدفاً ثانياً لمونشنغلادباخ في الدقيقة 44، بينما تلقى فنسنت فاغنر مدرب إلفيرسبيرغ بطاقة حمراء في نهاية الشوط الأول للاعتراض.

ونجح جو سكالي في إضافة الهدف الثالث لبوروسيا في الدقيقة 56، ثم قلص الفارق مرة أخرى موريس كراتنماخر في الدقيقة 66 لإلفيرسبيرغ، قبل أن يحرز فيليكس كيدل هدف التعادل في الدقيقة 80.

ولم يكتف الفريق الضيف بالنقطة الثمينة، بل أحرز كراتنماخر هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليفوز إلفيرسيبرغ خارج ملعبه 4 / 3.

رفع إلفيرسبيرغ رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن فرايبورغ المتصدر وبوروسيا دورتموند الوصيف، أما بوروسيا مونشنغلادباخ فيتذيل الترتيب بلا نقاط.

لاعبو دورتموند يحيون جماهيرهم الزائرة بعد الفوز على هوفينهايم (أ.ف.ب)

وفي مواجهة أخرى قلب فريق بوروسيا دورتموند تأخره بهدفين أمام مضيّفه هوفنهايم ليفوز 3 / 2 السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب فيرسول راين نيكار أرينا تقلبات عديدة، حيث تقدم أصحاب الأرض أولاً بهدف في نهاية الشوط الأول، بالدقيقة 45، عن طريق ليون أفدولاهو، ثم أضاف تيم ليمبيرل الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وبدأت انتفاضة دورتموند منذ الدقيقة 61، حيث سجل سيرهو جيراسي هدف تقليص الفارق للضيوف، وبعد 5 دقائق تعادل فابيو سيلفا لدورتموند، وأضاف الهدف الثالث ألبان هداري مدافع هوفنهايم في مرمى فريقه بطريق الخطأ بالدقيقة 86.

رفع هذا الفوز رصيد دورتموند إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن فرايبورغ، أما هوفنهايم فيظل بلا نقاط في المركز الخامس عشر.

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«البوندسليغا»: فرايبورغ يتصدر... وليفركوزن يكتسح

ماكسيميليان إيجيشتاين لحظة تسجيله هدف الفوز لفرايبورغ في مرمى بادربورن (د.ب.أ)
ماكسيميليان إيجيشتاين لحظة تسجيله هدف الفوز لفرايبورغ في مرمى بادربورن (د.ب.أ)
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«البوندسليغا»: فرايبورغ يتصدر... وليفركوزن يكتسح

ماكسيميليان إيجيشتاين لحظة تسجيله هدف الفوز لفرايبورغ في مرمى بادربورن (د.ب.أ)
ماكسيميليان إيجيشتاين لحظة تسجيله هدف الفوز لفرايبورغ في مرمى بادربورن (د.ب.أ)

فاز فريق فرايبورغ على مضيِّفه بادربورن بنتيجة 1- صفر، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم، السبت.

سجل ماكسيميليان إيجيشتاين الهدف الوحيد في الدقيقة 26، ليقود فريقه لثاني انتصاراته هذه الموسم.

ورفع هذا الفوز رصيد فرايبورغ إلى 6 نقاط يتصدر بها ترتيب الدوري الألماني مؤقتاً، قبل اكتمال منافسات الجولة.

أما بادربورن فقد تجمَّد رصيده بهذه الخسارة عند نقطة وحيدة في المركز الخامس عشر.

ويلعب فرايبورغ في الجولة المقبلة مع بوروسيا مونشنغلادباخ، أما بادربورن فتنتظره مواجهة قوية أيضاً أمام بوروسيا دورتموند على ملعب الأخير.

احتفالية ثنائي ليفركوزن فاكوندو ميدينا وباتريك تشيك بالفوز على يونيون (د.ب.أ)

من جهته، حقق فريق باير ليفركوزن انتصاره الأول في الموسم الحالي من الدوري الألماني لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه يونيون برلين 4- صفر، السبت، في الجولة الثانية من المسابقة.

كان ليفركوزن قد خسر بشكل مفاجئ 2- 3 من إلفيرسبيرغ الصاعد حديثاً لـ«البوندسليغا» في الجولة الافتتاحية.

وسجل رباعية الباير كل من: الأرجنتيني إيزيكيل فيرنانديز في الدقيقة الأولى، ومواطنه فاكوندو ميدينا في الدقيقة 28، ثم التشيكي باتريك تشيك في الدقيقة 48، والجزائري إبراهيم مازا في الدقيقة 66.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع، أما يونيون برلين فيظل رصيده نقطة وحيدة في المركز السادس عشر.

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«الدوري الإيطالي»: فوز أول لتورينو... قلب الطاولة على الفيولا

فرحة لاعبي تورينو بالفوز على الفيولا بملعبه (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي تورينو بالفوز على الفيولا بملعبه (إ.ب.أ)
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«الدوري الإيطالي»: فوز أول لتورينو... قلب الطاولة على الفيولا

فرحة لاعبي تورينو بالفوز على الفيولا بملعبه (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي تورينو بالفوز على الفيولا بملعبه (إ.ب.أ)

حقق تورينو فوزه الأول هذا الموسم عندما قلب الطاولة على مضيّفه فيورنتينا 2 – 1، السبت، في المرحلة الثالثة من بطولة إيطاليا في كرة القدم.

وكان فيورنتينا الذي كان يسعى بدوره إلى انتصاره الأول هذا الموسم، البادئ بالتسجيل بواسطة مهاجمه ماتيو بيليغريني، لكن تورينو رد بهدفين في ثماني دقائق.

وأدرك رولاندو ماندراغورا التعادل في الدقيقة الـ74 إثر تمريرة من السويسري إيراي كومير، قبل أن يخطف الدولي الاسكوتلندي تشي أدامز هدف الفوز بتمريرة من المدافع الدولي الجزائري رفيق بلغالي (82).

وبقي تورينو في المركز الرابع عشر لكن برصيد ثلاث نقاط، فيما تراجع فيورنتينا إلى المركز الأخير من دون رصيد.

ويلعب لاحقاً إنتر مع نابولي، وروما مع أتالانتا.

وتستكمل المرحلة، الأحد، بلقاءات بارما مع مونزا، وفروزينوني مع فينيسيا، وبولونيا مع ساسوولو، ويوفنتوس مع ميلان، على أن تختتم، الاثنين، بمباراتي كالياري مع ليتشي، وأودينيزي مع لاتسيو.

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