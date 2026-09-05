ريوس: ارتبطتُ بجماهير الاتحاد قبل وصولي

أكد الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الاتحاد الجديد، أن دعم جماهير النادي له قبل انضمامه كان أحد أبرز العوامل التي حفَّزته على خوض تجربته الجديدة مع الفريق؛ مشيراً إلى أن ارتباطه بالجماهير بدأ قبل وصوله إلى جدة.

وقال ريوس في حديثه الأول لقناة الاتحاد الرسمية على «يوتيوب»: «أنا سعيد جداً بهذه الفرصة، أولاً لتمثيل هذا النادي العريق الذي اختارني. أعتقد أن الجماهير والناس والدعم الذي قدموه لي حتى قبل انضمامي إلى الفريق، ومطالبتهم بالتعاقد معي وتمنيهم قدومي، كان حافزاً كبيراً لي». وأضاف: «أنا ممتن جداً للجماهير على دعمهم ومودتهم التي غمروني بها أنا وعائلتي قبل مجيئي. شعرت بأنني واحد من ضمن الجماهير، وهذا ما شجعني على القدوم، وأنا سعيد جداً بذلك».

وأوضح اللاعب الكولومبي أن هوية الاتحاد الجماهيرية كانت من أبرز أسباب انجذابه للنادي، وقال: «أشعر بأن أهم ما جذبني هو أن الاتحاد فريق الناس. فريق خرج من الحي، وهذا يعبر عني ومنحني حافزاً كبيراً، إضافة إلى تاريخ النادي الذي تعرَّفنا إليه».

وشدد ريوس على أنه يسعى إلى رد دعم الجماهير من خلال ما يقدمه داخل الملعب، قائلاً: «أشعر بارتباط كبير بالجماهير، وسأرد دعمهم بما أقدمه داخل الملعب بالروح القتالية، وبذل كل ما لدي في كل تدريب وفي كل مباراة. هذه هي شخصيتي». وتابع: «أنا لاعب لا يستسلم أبداً ويقدم كل ما لديه في الملعب، ومستعد للتضحية بحياتي من أجل زملائي والنادي. أظن أن الناس سيعرفونني بروحي القتالية وقوتي والجهد الذي أبذله داخل الملعب».

وتحدث لاعب الاتحاد الجديد عن انطباعه بعد التعرف بشكل أعمق على تاريخ النادي ورموزه، قائلاً: «يشرفني الانضمام إلى هذا النادي، وبعد أن تعمقت في معرفة تاريخه، وتعرفت إلى رموزه الكبار ومَن مثَّلوه وكل ما حققوه، وعلمت أنه فريق الشعب، أصبحت أكثر ارتباطاً به».

ووجه ريوس رسالة مباشرة إلى جماهير الاتحاد، قائلاً: «رسالتي هي أن تدعمونا، وأن تبقوا دائماً إلى جانبنا. سنقدم كل ما لدينا داخل الملعب. لا أدري إن كنا نستطيع أن نعدكم بأشياء كثيرة، ولكننا سنبذل أرواحنا من أجل هذا الشعار ومن أجلكم أنتم الذين ستدعموننا، وسنقدم أقصى ما لدينا».

وأضاف بثقة: «أنا واثق بأننا في نهاية الموسم سنكون سعداء جداً، وسيعانق بعضنا بعضاً بطريقة لن ننساها أبداً».

كما طالب الجماهير بالحضور بكثافة إلى المدرجات، مؤكداً أن دعمهم يمثل عاملاً إضافياً للاعبين خلال المباريات، وقال: «رسالتي إلى كل من يستطيع الحضور إلى الملعب هي أن يأتي، فأنتم مهمون جداً للنادي ولنا نحن اللاعبين».

وتابع: «عندما نكون في الملعب ونرى 50 أو 60 ألف شخص يشجعوننا، يكون المشهد مهيباً ويمنحنا حافزاً أكبر لمواصلة القتال، وهذا ما يدفعنا عندما نشعر بالتعب. نرى الجماهير تشجعنا، أو نكون منهكين وننظر إلى المدرجات، وهذا ما يحفزنا ويمنحنا دفعة إضافية».

واختتم ريوس رسالته للجماهير بالقول: «ندعوكم جميعاً إلى الحضور ومساندتنا من المدرجات، لا تتخلوا عنا؛ فنحن سنبذل كل ما لدينا لننهي هذا الموسم بأفضل شعور ممكن ونحن سعداء».