نهاية موسم السلوفيني تادي بوغاتشار بطل الدراجات

أبدى الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، استغرابه من خسارة فريقه أمام ضيفه موناكو 1 - 2، مساء الجمعة، في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفشل سان جيرمان مجدداً في تحقيق انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم، بينما حقق موناكو فوزه الثالث على التوالي.

تقدم باريس سان جيرمان بهدف عن طريق مدافعه البرازيلي ماركينيوس في الدقيقة 31، وأدرك موناكو التعادل بواسطة البرتغالي فلافيو نازينيو في الدقيقة 58، ثم سجل البلجيكي ستانيس موزامبو هدف الفوز في الدقيقة 72.

وانفرد موناكو بالصدارة برصيد تسع نقاط بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات متتالية، وتوقف رصيد سان جيرمان عند نقطتين في المركز الثاني عشر.

واستهل سان جيرمان حملة الدفاع عن اللقب بالتعادل مع رين 2 - 2 ثم تعادل مع ليل بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية.

وقال إنريكي بعد المباراة: «ينتابني نفس شعور جماهيرنا. حاولنا السيطرة على المباراة أمام فريق قوي مثل موناكو، لكنهم بدأوا المباراة بقدرة كبيرة على تجاوز ضغطنا، وكانت الدقائق الأولى صعبة. ومع ذلك، أعتقد أننا كنا نستحق الفوز بوضوح. كنا سنشعر بأننا غير محظوظين حتى لو انتهت المباراة بالتعادل، لكننا خسرنا. الأمر لا يمكن تفسيره، لكن هذه هي كرة القدم، وعلينا تقبل ذلك».

وأضاف المدرب الإسباني أن باريس سان جيرمان بحاجة إلى التطور، ليس فقط على المستوى الجماعي وإنما أيضاً على المستوى الفردي، مؤكداً أنه يتحمل جزءاً من المسؤولية عن ذلك. موضحاً: «أنا سعيد باللاعبين، لكن علينا أن نتحسن فردياً وجماعياً، وهذا يشملني أنا أيضاً كمدرب، لأننا نواجه صعوبات في جدول ترتيب الدوري».

ورغم البداية المتعثرة، أكد إنريكي استمرار حماسه وثقته بمشروع باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أن الموسم الحالي يمثل المرة الأولى التي يبدأ فيها موسمه الرابع مع الفريق نفسه.

ونقل الموقع الرسمي لسان جيرمان عن إنريكي قوله: «نحن جزء من مشروع مثير. هذه هي المرة الأولى التي أبدأ فيها موسمي الرابع كمدرب للفريق نفسه. حافزي الآن أقوى مما كان عليه في الأيام الأولى هنا. ثقة الرئيس ومجلس الإدارة مهمة بالنسبة لي، وما زلت متحمساً وسعيداً جداً، وآمل أن أبقى هنا في باريس لفترة طويلة جداً».

من جانبه، أعرب جواو نيفيز عن خيبة أمله من الخسارة، خصوصاً أنها جاءت في مباراته رقم 100 بقميص باريس سان جيرمان. وقال: «كانت مباراة صعبة للغاية. كانت هذه مباراتي رقم 100 مع باريس سان جيرمان، لكن للأسف لم نتمكن من تحقيق الفوز. كما أقول دائماً، الفريق أهم من أي فرد، ولذلك لا يمكنني أن أشعر بالسعادة اليوم».

وأضاف اللاعب البرتغالي: «أنا فخور بالطريقة التي لعبنا بها، لكن موناكو فريق قوي ويتمتع بكثير من الجودة. حاولنا التركيز على أسلوب لعبنا ونجحنا في ذلك، لكننا لم نتمكن من تسجيل مزيد من الأهداف».

وأشاد نيفيز بجماهير باريس سان جيرمان، موضحاً: «منذ انضمامي إلى النادي، لا أتذكر مباراة واحدة لم يحضر فيها مشجعونا. إنهم رائعون، وهم أفضل جماهير رأيتهم في حياتي. من المحزن أنهم حضروا لدعمنا ولم نتمكن من تحقيق الفوز من أجلهم».