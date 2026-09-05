«فلاشينغ ميدوز»: سفيتولينا تودّع... والشقيقتان ويليامز خارج منافسات الزوجي

ودّعت الأوكرانية يلينا سفيتولينا، المصنفة التاسعة، منافسات بطولة أميركا المفتوحة للتنس (فلاشينغ ميدوز)، آخر بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى في الموسم الحالي، من الدور الثالث، إثر خسارتها فجر السبت أمام الروسية آنا كالينسكايا، بنتيجة 3-6 و2-6 و3-6.

ولحقت سفيتولينا بالتشيكية كارولينا موخوفا، المصنفة السابعة عالمياً، التي ودّعت هي الأخرى البطولة على يد الأميركية إيما نافارو، المصنفة السادسة والعشرين.

وواصلت التشيكية ليندا نوسكوفا، بطلة «ويمبلدون 2026»، مشوارها الناجح في نيويورك، بعدما تغلّبت على الأميركية آن لي، المصنفة التاسعة والعشرين، بنتيجة 6-2 و7-6 و6-2، لتبلغ الدور الرابع في بطولة أميركا المفتوحة للمرة الأولى في مشاركتها الخامسة بالبطولة.

وحققت نوسكوفا 9 انتصارات في آخر 10 مباريات لها أمام لاعبات من المصنفات الخمسين الأوليات، وكانت خسارتها الوحيدة خلال هذه السلسلة أمام الأميركية أماندا أنيسيموفا في سينسيناتي. وستواجه في دور الـ16 الأوكرانية مارتا كوستيوك، المصنفة الحادية عشرة، والتي تغلبت على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة 18 بنتيجة 6-3 و6-2.

كما واصلت الأميركية تايلور تاونسند مشوارها الناجح، بعدما تغلبت على الروسية ديانا شنايدر، المصنفة الخامسة عشرة، 6-2 و7-6 و7-6، في مباراة استغرقت ساعتين و27 دقيقة، لتبلغ الدور الرابع في أميركا المفتوحة للعام الثاني على التوالي.

الشقيقتان فينوس وسيرينا ويليامز ودعتا منافسات الزوجي (أ.ب)

وفي منافسات زوجي السيدات، خسرت الشقيقتان فينوس وسيرينا ويليامز، خلال عودتهما لمنافسة الزوجي، أمام المصنفتين 14 التايوانية تشان هاو-تشينغ والأسترالية مايا جوينت 3-6 و7-6 (6-8) و6-7 (10-7) الجمعة في الدور الأول، في مواجهة ماراثونية استمرت 3 ساعات.

وتملك الأسطورتان اللتان ألهبتا ملعب «آرثر آش»، 14 لقباً في زوجي السيدات بالبطولات الكبرى، من بينها لقبان في هذه البطولة.

ولعبت فينوس (46 عاماً)، وسيرينا (44 عاماً) بطولة كبرى لزوجي السيدات للمرة الأولى منذ عام 2022، ويرجع فوزهما الأخير معاً بأحد الألقاب الكبرى لنسخة 2018 من بطولة رولان غاروس.

وعادت سيرينا، الحاصلة على 23 لقباً فردياً في البطولات الكبرى، من اعتزال دام 4 سنوات لتلعب في آخر نسخة لـ«ويمبلدون»، ثالث البطولات الأربع الكبرى.

وبعد خسارتهما للمجموعة الأولى، تداركتا في الثانية التي حسمتاها بشوط كسر التعادل.

وتمكنت الشقيقتان من ردّ الكسر في المجموعة الثالثة، وتقدمتا 5-0 في الشوط الفاصل في المجموعة الأخيرة، المشكّل من 10 نقاط، قبل أن تخسرا اللقاء.

وتقدمت هاو-تشينغ وجوينت 4-2 في المجموعة الفاصلة، قبل أن تدرك الشقيقتان ويليامز التعادل، ثم تخسران شوط كسر التعادل.

وقالت جوينت الفائزة عقب اللقاء: «لقد كانت الأجواء سوريالية، لأننا كان بمقدورنا اللعب ضد أسطورتين في كرة المضرب، وهذا أمر استثنائي جداً».