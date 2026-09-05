بوتين يأمر بوقف قصف كييف 3 أيام بالتزامن مع زيارة موفدَي ترمب

نقلت ​وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ‌قوله ‌إن ​الرئيس الروسي ‌فلاديمير ⁠بوتين ​أمر بوقف ⁠شن الضربات على كييف لمدة 3 أيام ⁠بدءاً من اليوم (السبت)، ​في ‌إطار ‌الاستعدادات لزيارة وفد أميركي.

كما قال بيسكوف ‌لوكالة «تاس» للأنباء، إن من ⁠المقرر ⁠أن يجتمع بوتين مع الممثلَين الخاصين للولايات المتحدة ستيف ويتكوف ​وجاريد كوشنر ​اليوم.

ووصل المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو اليوم، لطرح مقترح لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات في أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد محادثات في موسكو، من المقرر أن يتوجه موفدا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى كييف، في أحدث محاولة من واشنطن لكسر الجمود الدبلوماسي، في أعنف نزاع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمحاولة عرقلة زيارة المبعوثين، بشن غارات ليل الجمعة السبت على مطاري كييف، بالإضافة إلى ضرب هدف مدني في منطقة دنيبرو أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وقال زيلينسكي: «من الواضح أن هذه الضربات الروسية على المطارات تشكل رداً على المباحثات والتحضيرات المتصلة باحتمال زيارة الجانب الأميركي لأوكرانيا من طريق الجو، وهبوطه في مطار كييف أو بوريسبيل».

وستكون هذه الزيارة الأولى لصديق ترمب، رجل الأعمال ويتكوف، وصهره كوشنر، إلى كييف التي تمزقها الحرب، منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض العام الماضي متعهداً بحل النزاع.