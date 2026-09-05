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الرياضة رياضة سعودية

براونهيل لـ«الشرق الأوسط»: الموسم لا يزال طويلاً

الإنجليزي جوش براونهيل لاعب فريق الشباب (تصوير: مشعل القدير)
الإنجليزي جوش براونهيل لاعب فريق الشباب (تصوير: مشعل القدير)
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براونهيل لـ«الشرق الأوسط»: الموسم لا يزال طويلاً

الإنجليزي جوش براونهيل لاعب فريق الشباب (تصوير: مشعل القدير)
الإنجليزي جوش براونهيل لاعب فريق الشباب (تصوير: مشعل القدير)

أكد الإنجليزي جوش براونهيل، لاعب فريق الشباب، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن فريقه قدم أداءً جيداً جداً خلال الشوط الأول أمام الهلال؛ مشيراً إلى أن عدم استغلال الفرص تسبب في خروج فريقه خاسراً.

وقال براونهيل: «كانت مباراة صعبة. قدَّمنا أداءً جيداً جداً في الشوط الأول، واستمر ذلك حتى سجل الهلال هدفه، وبعدها أظهر لاعبوه جودتهم وقدَّموا أداءً جيداً. حققوا الفوز في جميع مبارياتهم، ولكن كانت لدينا فرص للتسجيل ولم نستغلها، وهذا أمر محبط بالنسبة لنا».

وعن عدم تحقيق الشباب الفوز في أول 5 مباريات، قال: «الموسم لا يزال طويلاً، ونحن فريق جديد. كنا قريبين جداً من الفوز في هذه المباريات، ونقدم أداءً جيداً في فترات منها، لذلك لا أعتقد أن الأمر يستدعي الشعور بالإحباط بشكل كبير».

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ريوس: ارتبطتُ بجماهير الاتحاد قبل وصولي

الكولومبي ريتشارد ريوس لاعب الاتحاد الجديد (نادي الاتحاد)
الكولومبي ريتشارد ريوس لاعب الاتحاد الجديد (نادي الاتحاد)
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ريوس: ارتبطتُ بجماهير الاتحاد قبل وصولي

الكولومبي ريتشارد ريوس لاعب الاتحاد الجديد (نادي الاتحاد)
الكولومبي ريتشارد ريوس لاعب الاتحاد الجديد (نادي الاتحاد)

أكد الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الاتحاد الجديد، أن دعم جماهير النادي له قبل انضمامه كان أحد أبرز العوامل التي حفَّزته على خوض تجربته الجديدة مع الفريق؛ مشيراً إلى أن ارتباطه بالجماهير بدأ قبل وصوله إلى جدة.

وقال ريوس في حديثه الأول لقناة الاتحاد الرسمية على «يوتيوب»: «أنا سعيد جداً بهذه الفرصة، أولاً لتمثيل هذا النادي العريق الذي اختارني. أعتقد أن الجماهير والناس والدعم الذي قدموه لي حتى قبل انضمامي إلى الفريق، ومطالبتهم بالتعاقد معي وتمنيهم قدومي، كان حافزاً كبيراً لي». وأضاف: «أنا ممتن جداً للجماهير على دعمهم ومودتهم التي غمروني بها أنا وعائلتي قبل مجيئي. شعرت بأنني واحد من ضمن الجماهير، وهذا ما شجعني على القدوم، وأنا سعيد جداً بذلك».

وأوضح اللاعب الكولومبي أن هوية الاتحاد الجماهيرية كانت من أبرز أسباب انجذابه للنادي، وقال: «أشعر بأن أهم ما جذبني هو أن الاتحاد فريق الناس. فريق خرج من الحي، وهذا يعبر عني ومنحني حافزاً كبيراً، إضافة إلى تاريخ النادي الذي تعرَّفنا إليه».

وشدد ريوس على أنه يسعى إلى رد دعم الجماهير من خلال ما يقدمه داخل الملعب، قائلاً: «أشعر بارتباط كبير بالجماهير، وسأرد دعمهم بما أقدمه داخل الملعب بالروح القتالية، وبذل كل ما لدي في كل تدريب وفي كل مباراة. هذه هي شخصيتي». وتابع: «أنا لاعب لا يستسلم أبداً ويقدم كل ما لديه في الملعب، ومستعد للتضحية بحياتي من أجل زملائي والنادي. أظن أن الناس سيعرفونني بروحي القتالية وقوتي والجهد الذي أبذله داخل الملعب».

وتحدث لاعب الاتحاد الجديد عن انطباعه بعد التعرف بشكل أعمق على تاريخ النادي ورموزه، قائلاً: «يشرفني الانضمام إلى هذا النادي، وبعد أن تعمقت في معرفة تاريخه، وتعرفت إلى رموزه الكبار ومَن مثَّلوه وكل ما حققوه، وعلمت أنه فريق الشعب، أصبحت أكثر ارتباطاً به».

ووجه ريوس رسالة مباشرة إلى جماهير الاتحاد، قائلاً: «رسالتي هي أن تدعمونا، وأن تبقوا دائماً إلى جانبنا. سنقدم كل ما لدينا داخل الملعب. لا أدري إن كنا نستطيع أن نعدكم بأشياء كثيرة، ولكننا سنبذل أرواحنا من أجل هذا الشعار ومن أجلكم أنتم الذين ستدعموننا، وسنقدم أقصى ما لدينا».

وأضاف بثقة: «أنا واثق بأننا في نهاية الموسم سنكون سعداء جداً، وسيعانق بعضنا بعضاً بطريقة لن ننساها أبداً».

كما طالب الجماهير بالحضور بكثافة إلى المدرجات، مؤكداً أن دعمهم يمثل عاملاً إضافياً للاعبين خلال المباريات، وقال: «رسالتي إلى كل من يستطيع الحضور إلى الملعب هي أن يأتي، فأنتم مهمون جداً للنادي ولنا نحن اللاعبين».

وتابع: «عندما نكون في الملعب ونرى 50 أو 60 ألف شخص يشجعوننا، يكون المشهد مهيباً ويمنحنا حافزاً أكبر لمواصلة القتال، وهذا ما يدفعنا عندما نشعر بالتعب. نرى الجماهير تشجعنا، أو نكون منهكين وننظر إلى المدرجات، وهذا ما يحفزنا ويمنحنا دفعة إضافية».

واختتم ريوس رسالته للجماهير بالقول: «ندعوكم جميعاً إلى الحضور ومساندتنا من المدرجات، لا تتخلوا عنا؛ فنحن سنبذل كل ما لدينا لننهي هذا الموسم بأفضل شعور ممكن ونحن سعداء».

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الرياضة رياضة سعودية

ريتشارد هيوز يرحل عن ليفربول للانضمام إلى الهلال

ريتشارد هيوز (نادي ليفربول)
ريتشارد هيوز (نادي ليفربول)
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ريتشارد هيوز يرحل عن ليفربول للانضمام إلى الهلال

ريتشارد هيوز (نادي ليفربول)
ريتشارد هيوز (نادي ليفربول)

تنحى ريتشارد هيوز عن منصبه مديراً رياضياً لنادي ليفربول بأثر فوري، وسيتولى منصباً جديداً في نادي الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين.

وسيُكلَّف مايك غوردون، رئيس مجموعة «فينواي سبورتس غروب» المالكة لليفربول، والذي عاد إلى الإشراف على الإدارة اليومية للنادي، بقيادة البحث عن مدير رياضي جديد، سيكون الخامس للنادي منذ عام 2022.

وأمضى هيوز ما يزيد قليلاً على عامين في «أنفيلد» بعد وصوله من بورنموث، وأشرف خلال تلك الفترة على مرحلة ما بعد الألماني يورغن كلوب.

واتسمت فترة عمله بالنجاحات، والإنفاق الكبير، ومجموعة من التحديات. وكان مسؤولاً عن تعيين الهولندي آرني سلوت في صيف 2024، قبل أن يقود المدرب ليفربول إلى ثاني ألقابه فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمه الأول.

وأقيل سلوت في مايو (أيار) بعد تراجع النتائج، وإنهاء الفريق الموسم في المركز الخامس، ليحل مكانه الإسباني أندوني إيراولا، الذي كان هيوز قد لعب دوراً في جلبه إلى الكرة الإنجليزية عندما كان يعمل في بورنموث.

وأنفق ليفربول نحو 670 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات خلال فترة عمل هيوز في النادي، ويأتي تأكيد رحيله بعد أقل من 24 ساعة على الفوز 2 - 0 على إيبسويتش تاون، الجمعة، في مباراة سجل خلالها المهاجم ألكسندر إيزاك، المنضم مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، هدفي اللقاء.

ورفع إيزاك رصيده إلى ثلاثة أهداف في الدوري هذا الموسم، معادلاً حصيلته في موسمه الأول الذي عانى خلاله من الإصابات.

وكان هيوز، البالغ من العمر 47 عاماً، قد أبلغ مجموعة «فينواي سبورتس غروب» برغبته في الرحيل خلال العام الحالي، وكانت مغادرة مايكل إدواردز منصبه رئيساً تنفيذياً لكرة القدم في المجموعة عاملاً رئيساً في قراره.

وكان إدواردز مسؤولاً عن استقطاب هيوز، إلا أنه أبلغ مالكي ليفربول في الخريف الماضي بأنه سيغادر في نهاية موسم 2025 - 2026، بعدما شعر بالإحباط، جزئياً، من تردد المجموعة في تبني نظام الملكية متعددة الأندية.

ويؤكد ليفربول أن هيوز عمل لصالح النادي وحده خلال فترة الانتقالات.

وكان الهلال قد عيّن سايمون فرانسيس، الذي سبق له العمل في بورنموث وتجمعه صداقة وثيقة بهيوز، مديراً تقنياً في يوليو (تموز).

ومنذ ذلك الحين، عمل فرانسيس على تنفيذ استراتيجية انتقالات شملت صفقات التعاقد مع أولي واتكينز، وغابرييل مارتينيلي، وكريسينسيو سامرفيل.

وكان الرحيل الوشيك لهيوز قد أصبح من أكثر الأسرار المكشوفة في كرة القدم، فيما يضيف انتقاله، إلى جانب رحيل إدواردز، مزيداً من الإحساس بمرحلة تحول في قمة الهرم الإداري للنادي.

ويأتي ذلك في وقت باعت فيه مجموعة «فينواي سبورتس غروب» حصة تبلغ 38 في المائة من ليفربول إلى شركة «1892 هولدينغز» التابعة لأميت بهاتيا.

ويضم التحالف الاستثماري مؤسس «أمازون» جيف بيزوس، والمؤسس المشارك لـ«فيسبوك» إدواردو سافيرين، كما يمتلك خياراً لشراء ليفربول بالكامل يمكن تفعيله خلال 12 شهراً، بحسب رغبة «فينواي سبورتس غروب» في الاستمرار في السيطرة على النادي.

وشهد منصب المدير الرياضي في ليفربول تغييرات متكررة خلال السنوات الأخيرة؛ إذ شغله إدواردز قبل رحيله في 2022، ثم خلفه جوليان وارد الذي استمر 12 شهراً، قبل أن يتولى يورغ شمادتكه المهمة بصورة مؤقتة، ثم جاء هيوز.

ورغم رغبة ليفربول في إكمال عملية تعيين خليفة لهيوز بأسرع وقت ممكن، فإن النادي يمتلك إدارة لعمليات كرة القدم قادرة على وضع الاستراتيجية، وتنفيذها على المديين القصير، والمتوسط، وكذلك على المدى الطويل.

وكان ديفيد وودفاين الذراع اليمنى لهيوز بصفته مساعد المدير الرياضي، فيما عاد وارد إلى منظومة «فينواي سبورتس غروب» في 2024 مديراً تقنياً، ويشغل بيدرو ماركيز منصب مدير تطوير كرة القدم في المجموعة، إلى جانب كبير الكشافين باري هانتر، الذي كان أحد العناصر القليلة المستمرة خلال سنوات نجاح ليفربول.

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الرياضة رياضة سعودية

نانديز باقٍ مع القادسية لموسمين

ناثان نانديز لاعب نادي القادسية (الشرق الأوسط)
ناثان نانديز لاعب نادي القادسية (الشرق الأوسط)
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نانديز باقٍ مع القادسية لموسمين

ناثان نانديز لاعب نادي القادسية (الشرق الأوسط)
ناثان نانديز لاعب نادي القادسية (الشرق الأوسط)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن ناثان نانديز، لاعب نادي القادسية، جدد عقده مع الفريق لموسمين إضافيين، في خطوة تؤكد استمرار اللاعب الأوروغواياني ضمن صفوف بني قادس.

وكان نانديز، صاحب الثلاثين عاماً، قد انضم إلى صفوف القادسية في صيف عام 2024 قادماً من نادي كالياري الإيطالي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق.

ومنذ وصوله إلى الدوري السعودي، شارك نانديز في 69 مباراة مع القادسية بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف، إضافة إلى تقديمه 17 تمريرة حاسمة.

وبهذا، تكون إدارة القادسية قد أنهت ملفاً تسبب لها في كثير من الصداع خلال الفترة الماضية، خصوصاً فيما يتعلق ببقاء اللاعب أو رحيله، بعدما نجحت في إقناعه بالاستمرار وتجديد ارتباطه بالفريق الشرقاوي.

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