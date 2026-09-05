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الرياضة رياضة سعودية

السلبية تخيم على مواجهة الفيصلي والحزم

من المواجهة التي جمعت الفيصلي والحزم (تصوير: نايف العتيبي)
من المواجهة التي جمعت الفيصلي والحزم (تصوير: نايف العتيبي)
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السلبية تخيم على مواجهة الفيصلي والحزم

من المواجهة التي جمعت الفيصلي والحزم (تصوير: نايف العتيبي)
من المواجهة التي جمعت الفيصلي والحزم (تصوير: نايف العتيبي)

خيم التعادل السلبي على مواجهة الفيصلي والحزم في المجمعة ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

والتعادل هو الثاني توالياً للحزم مقابل انتصار واحد وخسارتين في الموسم الحالي، ليرفع ‌الفريق رصيده ‌إلى 5 ​نقاط، ‌بينما ⁠يمتلك الفيصلي ​نقطتين فقط ⁠من تعادلين مقابل 3 هزائم.

ولعب حارس المرمى إبراهيم زايد دوراً بطولياً في إنقاذ الحزم من الخسارة عندما منع هدفاً محققاً ⁠بتصديه في الدقيقة ‌63 لكرة ‌خطيرة من المهاجم الفرنسي ​ألكسندر مندي.

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الدوري السعودي كرة القدم رياضة السعودية

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نهائي سوبر السيدات: الذهب «نصراوي» برباعية خيالية

فرحة نصراوية بأحد الأهداف أمام الهلال (سيدات النصر)
فرحة نصراوية بأحد الأهداف أمام الهلال (سيدات النصر)
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نهائي سوبر السيدات: الذهب «نصراوي» برباعية خيالية

فرحة نصراوية بأحد الأهداف أمام الهلال (سيدات النصر)
فرحة نصراوية بأحد الأهداف أمام الهلال (سيدات النصر)

تُوج فريق النصر بلقب كأس السوبر السعودي للسيدات للمرة الثانية على التوالي عقب فوزه الكبير على غريمه الهلال بنتيجة 4 - 1 في المباراة النهائية.

وبعد إطلاق صافرة النهائية، شهد ملعب اللقاء مشاجرات جماعية لم يعرف أطرافها، وسعى أعضاء من الفريقين إلى إخمادها سريعاً في مشهد كاد يشوه إثارة النهائي الكبير. وبينما كانت لاعبات من الهلال في حنق وغضب كبير، واصلت لاعبات النصر الاحتفال باللقب مع جماهيرهن.

وفرضت سيدات النصر أفضليتهن على مجريات المواجهة، ونجحن في اغتنام الفرص الهجومية إلى 4 أهداف، قادت الفريق للاحتفاظ باللقب ومواصلة حضوره القوي في منافسات كرة القدم النسائية السعودية.

وتألقت المهاجمة كلارا لوفانغا بصورة لافتة بعدما سجلت 3 أهداف «هاتريك» في الدقائق 12 و78 و82، بينما أضافت نسرين بهلولي الهدف الرابع عند الدقيقة 46، ليحسم الفريق النصراوي المواجهة بفارق مريح.

ودخل النصر الشوط الثاني متقدماً بهدف دون مقابل، قبل أن يعزز تفوقه مباشرة بالهدف الثاني، بينما حاول الهلال العودة إلى المباراة، ونجح في تقليص النتيجة، إلا أن لوفانغا أنهت آمال الفريق الأزرق بإحراز هدفين خلال 4 دقائق.

وبهذا الانتصار، حافظ النصر على لقب كأس السوبر السعودي للسيدات، مؤكداً تفوقه للموسم الثاني على التوالي، مضيفاً بطولة جديدة إلى سجله في الكرة النسائية المحلية.

ويأتي التتويج امتداداً للنجاحات التي حققتها سيدات النصر خلال المواسم الأخيرة، بعدما رسخ الفريق مكانته بوصفه أحد أبرز أقطاب كرة القدم النسائية السعودية وأكثرها حضوراً على منصات التتويج.

مواضيع
كرة القدم للسيدات نادي النصر نادي الهلال السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مهرجان ولي العهد: فهد بن جلوي يكرم أبطال «الحقايق والإنتاج السعودي»

الأمير فهد بن جلوي خلال تكريم الفائزين (الشرق الأوسط)
الأمير فهد بن جلوي خلال تكريم الفائزين (الشرق الأوسط)
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مهرجان ولي العهد: فهد بن جلوي يكرم أبطال «الحقايق والإنتاج السعودي»

الأمير فهد بن جلوي خلال تكريم الفائزين (الشرق الأوسط)
الأمير فهد بن جلوي خلال تكريم الفائزين (الشرق الأوسط)

تواصلت، السبت، منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف على أرض ميدان الطائف التاريخي، حيث توَّج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، ملاك الهجن الفائزين بكؤوس مهرجان ولي العهد للهجن لفئة «الحقايق» وكأسَي المهرجان للإنتاج السعودي.

وكانت منافسات المهرجان في نسختها الثامنة قد انطلقت على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتستمر حتى 13 من سبتمبر (أيلول) الحالي، بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن، وبجوائز مالية ضخمة تتجاوز قيمتها 50 مليون ريال.

وخطفت المطية «الزعيم» لمالكها السعودي موسى الموسى لقب الشوط الثاني وكأس مهرجان ولي العهد للهجن لفئة الحقايق «قعدان - مفتوح» بتوقيت بلغ 2:52.705 دقيقة، إضافة لظفرها بالتوقيت الأفضل.

من منافسات مهرجان ولي العهد للهجن (الشرق الأوسط)

كما ذهبت كؤوس الشوط الأول والثالث والرابع للهجن الإماراتية، حيث حقَّقت لقب الشوط الأول وكأس مهرجان ولي العهد «بكار - مفتوح » المطية «فخر» لمالكها حمد العامري بتوقيت بلغ 2:57.651 دقيقة. وذهب لقب الشوط الثالث وكأس مهرجان ولي العهد «بكار - عام» للمطية «صروح» لمالكها مانع الشامسي بتوقيت بلغ 2:57.699 دقيقة، وذهب لقب الشوط الرابع وكأس مهرجان ولي العهد «قعدان ـ عام» للمطية «جلمود» لمالكها حمد العامري بتوقيت 2:57.673 دقيقة.

وفي شوطَي إنتاج السعودية، نالت المطية «وعد» لمالكها عقاب الدهاسي لقب الشوط الخامس وكأس مهرجان ولي العهد «بكار - عام» بتوقيت بلغ 2:55.901 دقيقة، والمطية «منادي» لمالكها نايف السهلي لقب الشوط السادس وكأس مهرجان ولي العهد «قعدان - عام» بتوقيت بلغ 3:00.189 دقيقة.

وأُقيم اليوم 33 شوطاً بواقع 21 شوطاً عاماً، و6 أشواط مفتوحة، و6 أشواط على كأس مهرجان ولي العهد، وسط حضور جماهيري غفير، بينما شهدت الفترة الصباحية تتويج الهجن السعودية بالمركز الأول في 17 شوطاً من أصل 21 شوطاً مقابل 3 أشواط للهجن القطرية، وشوط للهجن الإماراتية.

وعزَّز المهرجان من وجوده على الصعيد الدولي بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن في العالمَين العربي والدولي؛ إذ يهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيز الثقافة السعودية، بينما حقق المهرجان عوائد اقتصادية كبيرة، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تدعم الموروث التراثي، وتعزِّز الحفاظ عليه وتنميته، ما يعكس العمق الحضاري للمملكة.

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سباق الهجن السعودية
الرياضة رياضة سعودية

ريوس: ارتبطتُ بجماهير الاتحاد قبل وصولي

الكولومبي ريتشارد ريوس لاعب الاتحاد الجديد (نادي الاتحاد)
الكولومبي ريتشارد ريوس لاعب الاتحاد الجديد (نادي الاتحاد)
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ريوس: ارتبطتُ بجماهير الاتحاد قبل وصولي

الكولومبي ريتشارد ريوس لاعب الاتحاد الجديد (نادي الاتحاد)
الكولومبي ريتشارد ريوس لاعب الاتحاد الجديد (نادي الاتحاد)

أكد الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الاتحاد الجديد، أن دعم جماهير النادي له قبل انضمامه كان أحد أبرز العوامل التي حفَّزته على خوض تجربته الجديدة مع الفريق؛ مشيراً إلى أن ارتباطه بالجماهير بدأ قبل وصوله إلى جدة.

وقال ريوس في حديثه الأول لقناة الاتحاد الرسمية على «يوتيوب»: «أنا سعيد جداً بهذه الفرصة، أولاً لتمثيل هذا النادي العريق الذي اختارني. أعتقد أن الجماهير والناس والدعم الذي قدموه لي حتى قبل انضمامي إلى الفريق، ومطالبتهم بالتعاقد معي وتمنيهم قدومي، كان حافزاً كبيراً لي». وأضاف: «أنا ممتن جداً للجماهير على دعمهم ومودتهم التي غمروني بها أنا وعائلتي قبل مجيئي. شعرت بأنني واحد من ضمن الجماهير، وهذا ما شجعني على القدوم، وأنا سعيد جداً بذلك».

وأوضح اللاعب الكولومبي أن هوية الاتحاد الجماهيرية كانت من أبرز أسباب انجذابه للنادي، وقال: «أشعر بأن أهم ما جذبني هو أن الاتحاد فريق الناس. فريق خرج من الحي، وهذا يعبر عني ومنحني حافزاً كبيراً، إضافة إلى تاريخ النادي الذي تعرَّفنا إليه».

وشدد ريوس على أنه يسعى إلى رد دعم الجماهير من خلال ما يقدمه داخل الملعب، قائلاً: «أشعر بارتباط كبير بالجماهير، وسأرد دعمهم بما أقدمه داخل الملعب بالروح القتالية، وبذل كل ما لدي في كل تدريب وفي كل مباراة. هذه هي شخصيتي». وتابع: «أنا لاعب لا يستسلم أبداً ويقدم كل ما لديه في الملعب، ومستعد للتضحية بحياتي من أجل زملائي والنادي. أظن أن الناس سيعرفونني بروحي القتالية وقوتي والجهد الذي أبذله داخل الملعب».

وتحدث لاعب الاتحاد الجديد عن انطباعه بعد التعرف بشكل أعمق على تاريخ النادي ورموزه، قائلاً: «يشرفني الانضمام إلى هذا النادي، وبعد أن تعمقت في معرفة تاريخه، وتعرفت إلى رموزه الكبار ومَن مثَّلوه وكل ما حققوه، وعلمت أنه فريق الشعب، أصبحت أكثر ارتباطاً به».

ووجه ريوس رسالة مباشرة إلى جماهير الاتحاد، قائلاً: «رسالتي هي أن تدعمونا، وأن تبقوا دائماً إلى جانبنا. سنقدم كل ما لدينا داخل الملعب. لا أدري إن كنا نستطيع أن نعدكم بأشياء كثيرة، ولكننا سنبذل أرواحنا من أجل هذا الشعار ومن أجلكم أنتم الذين ستدعموننا، وسنقدم أقصى ما لدينا».

وأضاف بثقة: «أنا واثق بأننا في نهاية الموسم سنكون سعداء جداً، وسيعانق بعضنا بعضاً بطريقة لن ننساها أبداً».

كما طالب الجماهير بالحضور بكثافة إلى المدرجات، مؤكداً أن دعمهم يمثل عاملاً إضافياً للاعبين خلال المباريات، وقال: «رسالتي إلى كل من يستطيع الحضور إلى الملعب هي أن يأتي، فأنتم مهمون جداً للنادي ولنا نحن اللاعبين».

وتابع: «عندما نكون في الملعب ونرى 50 أو 60 ألف شخص يشجعوننا، يكون المشهد مهيباً ويمنحنا حافزاً أكبر لمواصلة القتال، وهذا ما يدفعنا عندما نشعر بالتعب. نرى الجماهير تشجعنا، أو نكون منهكين وننظر إلى المدرجات، وهذا ما يحفزنا ويمنحنا دفعة إضافية».

واختتم ريوس رسالته للجماهير بالقول: «ندعوكم جميعاً إلى الحضور ومساندتنا من المدرجات، لا تتخلوا عنا؛ فنحن سنبذل كل ما لدينا لننهي هذا الموسم بأفضل شعور ممكن ونحن سعداء».

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