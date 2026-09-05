«فلاشينغ ميدوز»: شفيونتيك تتخطى الدور الثالث بصعوبة… وتضرب موعداً مع تشنغ

فازت إيغا شفيونتيك بصعوبة على التشيكية ماري بوزكوفا 7-6 و7-6 لتتأهل إلى الدور الرابع ببطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز»، اليوم السبت وتضرب موعدا مع البطلة الأولمبية الصينية تشنغ تشين ون.

وخاضت البولندية البطولة، التي فازت بها في 2022، في خضم أصعب موسم في مسيرتها، لكنها قاتلت بضراوة حيث تمكنت من كسر إيقاع منافستها بفضل 18 ضربة أمامية ناجحة.

وقالت شفيونتيك (25 عاما) "كانت المباراة شاقة بدنيا، وشهدت الكثير من التبادلات الطويلة. لم تكن سهلة".

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال مرتين في أول أربعة أشواط قبل أن تصبح المباراة صراعا محتدما.

ماري واجهت منافسة قوية (أ.ف.ب)

ولعبت بوزكوفا ضربة دقيقة في الزاوية البعيدة لتكسر إرسال شفيونتيك في الشوط 11، لكن البولندية ردت الكسر لتعادل النتيجة بضربة خلفية لم تتمكن منافستها من ردها.

وبددت شفيونتيك المخاوف بشأن مستواها الشهر الماضي بفوزها في تورونتو، وتقدمت بدقة خلال الشوط الفاصل. وارتكبت بوزكوفا خطأ مزدوجا مبكرا.

واستعادت البولندية زمام المبادرة بعد أن كانت متأخرة 3-صفر في المجموعة الثانية، وأنقذت ثلاث نقاط سنحت لمنافستها لحسم المجموعة على إرسال شفيونتيك في الشوط 12 الذي استمر لفترة طويلة.

النجمة البولندية ستواجه تشنغ في الدور المقبل (أ.ف.ب)

وتقدمت بثلاث نقاط في الشوط الفاصل، ثم تغلبت في النهاية على بوزكوفا بضربة خلفية في نقطة المباراة.

وستواجه شفيونتيك في المباراة المقبلة اللاعبة الصينية تشنغ، التي تأهلت من التصفيات، في إعادة لمباراة الدور قبل النهائي لأولمبياد باريس 2024، عندما أنهت اللاعبة الصينية سلسلة انتصارات اللاعبة البولندية التي بلغت 25 مباراة بطريقة درامية.