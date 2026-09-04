«فلاشينغ ميدو»: ألكاراس إلى الدور الرابع على حساب وو يبينغ

أكد حامل اللقب كارلوس ألكاراس مكانته مجددا باعتباره اللاعب الذي يصعب التغلب عليه في بطولة أميركا المفتوحة للتنس وتغلب 6-3 و6-4 و6-1 على الصيني وو يبينغ الجمعة ليتأهل إلى الدور الرابع ويواصل التقدم نحو لقبه الثالث في فلاشينغ ميدوز.

وبهذا الفوز، رفع ألكاراس رصيده من الانتصارات المتتالية في البطولات الأربع الكبرى إلى 17 فوزا، بعد فوزه في فلاشينغ ميدوز العام الماضي وفوزه في بطولة أستراليا المفتوحة في فبراير شباط.

وخاض الإسباني البطولة الحالية في نيويورك بعد غياب دام قرابة خمسة أشهر بسبب إصابة في المعصم، وبدا أكثر ثقة مع مرور كل مباراة، رغم أن وو عرقل انطلاقته المبكرة لبعض الوقت.

ومع اقتراب نهاية المباراة، أطلق اللاعب البالغ من العمر 23 عاما صيحة قوية عندما كسر إرسال وو ليتقدم 3-1 في المجموعة الثالثة، ثم واصل تقدمه حتى حسم المباراة ليحجز بذلك موعدا مع الأميركي تومي بول المصنف العشرين.