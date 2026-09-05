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الدوري الإسباني: أوباميانغ يقود ديبورتيفو لفوز «قاتل» على فياريال

أوباميانغ يحتفل مع زملائه بعد الهدف (إ.ب.أ)
أوباميانغ يحتفل مع زملائه بعد الهدف (إ.ب.أ)
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الدوري الإسباني: أوباميانغ يقود ديبورتيفو لفوز «قاتل» على فياريال

أوباميانغ يحتفل مع زملائه بعد الهدف (إ.ب.أ)
أوباميانغ يحتفل مع زملائه بعد الهدف (إ.ب.أ)

قاد الغابوني المخضرم بيير إيمريك أوباميانغ، ديبورتيفو لاكورونيا لتحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على حساب فياريال بنتيجة 3 / 2 السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وسجل أوباميانغ هدفا قاتلا في الدقيقة 88 بعدما كانت المباراة تسير باتجاه التعادل 2 / 2، حيث كان الإيفواري نيكولاس بيبي قد سجل هدف التقدم لفياريال في الدقيقة 19، ثم تعادل لويزمي كروز لديبورتيفو في الدقيقة 43.

وعاد فياريال للتقدم من جديد بهدف ذاتي، سجله أداما تراوري في الدقيقة 76،قبل أن يتعادل الهولندي زكريا الدهشوري للضيوف في الدقيقة 79.

وسجل أوباميانغ هدفا ثالثا لديبورتيفو قبل دقيقتين فقط من النهاية ليقود الفريق لانتصار مهم خارج ملعبه.

رفع هذا الفوز رصيد ديبورتيفو إلى 8 نقاط في المركز الرابع، أما فياريال فلديه نقطتين فقط في المركز السادس عشر.

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«الشرق الأوسط» (مدريد)
الرياضة رياضة عالمية

الدوري الإيطالي: لاوتارو يقود إنتر لريمونتادا مثيرة أمام نابولي

مارتينيز محتفلا بهدفه الثاني في نابولي (أ.ف.ب)
مارتينيز محتفلا بهدفه الثاني في نابولي (أ.ف.ب)
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الدوري الإيطالي: لاوتارو يقود إنتر لريمونتادا مثيرة أمام نابولي

مارتينيز محتفلا بهدفه الثاني في نابولي (أ.ف.ب)
مارتينيز محتفلا بهدفه الثاني في نابولي (أ.ف.ب)

سجل لاوتارو مارتينيز هدفا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليقود إنتر ميلان إلى العودة من تأخره بهدفين ويفوز بنتيجة 3-2 في مباراة مذهلة على أرضه ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي أمام نابولي السبت، في حين صعد روما إلى صدارة الترتيب بفوز آخر في اللحظات الأخيرة على أتلانتا.

وبدا نابولي في طريقه للفوز عندما تقدم بهدفين مقابل لا شيء بفضل ثنائية ماتيو بوليتانو وراسموس هويلوند في الدقيقة 53، لكن الهدف الأول لمارتينيز قلص الفارق إلى النصف، ثم أدرك ماركوس تورام التعادل قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة.

وسنحت للفريقين فرص ممتازة لتسجيل هدف الفوز بعد ذلك، لكن إنتر كان هو الذي استغل فرصته عندما سدد مارتينيز الكرة في الشباك عند القائم البعيد بعد ركلة ركنية.

وبعد شوط أول خال من الأهداف، اشتعلت المباراة في الدقيقة 50 عندما سجل بوليتانو هدفا من هجمة مرتدة.

وبعد ثلاث دقائق، استلم هويلوند تمريرة من جيوفاني دي لورينزو وسجل هدفا بتسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء.

لكن إنتر رد بعدها بثلاث دقائق عندما سجل مارتينيز هدفا بعد إنهاء دقيق، ثم أدرك تورام التعادل بضربة رأس من تمريرة كارلوس أوجوستو.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث تبادل الفريقان الهجمات بين منطقتي الجزاء، لكن إنتر وجد اللحظة التي احتاجها لانتزاع النقاط الثلاث.

وسجل روما هدفين بعد الدقيقة 90 ليحقق الفوز بنتيجة 2-1 على أتلانتا ويتصدر ترتيب الدوري الإيطالي عقب مباراة مثيرة على الإستاد الأولمبي.

وبدا أن الهدف الافتتاحي الذي سجله إيدرسون لأتلانتا سيقود فريقه إلى الفوز، لكن روما أدرك التعادل بضربة رأس من ماريو إيرموسو.

لكن الفريق لم يكتف بالنقطة الواحدة وواصل الضغط الهجومي، مما سمح لماتياس سولي بتسجيل هدف الفوز من كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليخطف النقاط الثلاث.

وحقق تورينو فوزه الأول تحت قيادة المدرب الجديد إنياتسيو أباتي، بعد أن قلب تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه فيورنتينا.

وأطلق ماتيو بليغرينو تسديدة من مسافة بعيدة كان من المفترض أن تكون سهلة لحارس مرمى تورينو لوكاس بيري، لكنه سمح للكرة بالمرور من بين يديه.

ثم قام بيري بعد ذلك بعدة تصديات رائعة للحفاظ على فريقه في المباراة، قبل أن يقلب الضيوف مجريات المباراة رأسا على عقب.

وسدد رولاندو ماندراجورا الكرة بقوة في شباك فيورنتينا من خارج منطقة الجزاء ليعدل النتيجة إلى 1-1، قبل أن يسجل تشي آدامز هدف الفوز من مسافة قريبة في الدقيقة 82 ليضمن النقاط الثلاث للفريق الضيف.

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الدوري الإيطالي إيطاليا
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«فلاشينغ ميدوز»: ميرا أندرييفا تحقق أفضل نتيجة في مسيرتها

أندرييفا تصرخ فرحاً بعد تأهلها (رويترز)
أندرييفا تصرخ فرحاً بعد تأهلها (رويترز)
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«فلاشينغ ميدوز»: ميرا أندرييفا تحقق أفضل نتيجة في مسيرتها

أندرييفا تصرخ فرحاً بعد تأهلها (رويترز)
أندرييفا تصرخ فرحاً بعد تأهلها (رويترز)

حققت الروسية الشابة ميرا أندرييفا أفضل إنجاز لها في تاريخ مشاركتها ببطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز»، بالتأهل لدور الـ16، مساء السبت.

وصعدت أندرييفا بالفوز على التشيكية نيكولا بارتونكوفا بنتيجة 6 / 2 و7 / 6 (7 / 5).

وستخوض اللاعبة الروسية البالغة من العمر 19 عاما مواجهة ضد أناستاسيا بوتابوفا من أجل حجز مقعد في دور الثمانية.

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تنس غراند سلام الرياضة أميركا
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«فلاشينغ ميدوز»: شفيونتيك تتخطى الدور الثالث بصعوبة… وتضرب موعداً مع تشنغ

إيغا شفيونتيك (أ.ف.ب)
إيغا شفيونتيك (أ.ف.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: شفيونتيك تتخطى الدور الثالث بصعوبة… وتضرب موعداً مع تشنغ

إيغا شفيونتيك (أ.ف.ب)
إيغا شفيونتيك (أ.ف.ب)

فازت إيغا شفيونتيك بصعوبة على التشيكية ماري بوزكوفا 7-6 و7-6 لتتأهل إلى الدور الرابع ببطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز»، اليوم السبت وتضرب موعدا مع البطلة الأولمبية الصينية تشنغ تشين ون.

وخاضت البولندية البطولة، التي فازت بها في 2022، في خضم أصعب موسم في مسيرتها، لكنها قاتلت بضراوة حيث تمكنت من كسر إيقاع منافستها بفضل 18 ضربة أمامية ناجحة.

وقالت شفيونتيك (25 عاما) "كانت المباراة شاقة بدنيا، وشهدت الكثير من التبادلات الطويلة. لم تكن سهلة".

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال مرتين في أول أربعة أشواط قبل أن تصبح المباراة صراعا محتدما.

ماري واجهت منافسة قوية (أ.ف.ب)

ولعبت بوزكوفا ضربة دقيقة في الزاوية البعيدة لتكسر إرسال شفيونتيك في الشوط 11، لكن البولندية ردت الكسر لتعادل النتيجة بضربة خلفية لم تتمكن منافستها من ردها.

وبددت شفيونتيك المخاوف بشأن مستواها الشهر الماضي بفوزها في تورونتو، وتقدمت بدقة خلال الشوط الفاصل. وارتكبت بوزكوفا خطأ مزدوجا مبكرا.

واستعادت البولندية زمام المبادرة بعد أن كانت متأخرة 3-صفر في المجموعة الثانية، وأنقذت ثلاث نقاط سنحت لمنافستها لحسم المجموعة على إرسال شفيونتيك في الشوط 12 الذي استمر لفترة طويلة.

النجمة البولندية ستواجه تشنغ في الدور المقبل (أ.ف.ب)

وتقدمت بثلاث نقاط في الشوط الفاصل، ثم تغلبت في النهاية على بوزكوفا بضربة خلفية في نقطة المباراة.

وستواجه شفيونتيك في المباراة المقبلة اللاعبة الصينية تشنغ، التي تأهلت من التصفيات، في إعادة لمباراة الدور قبل النهائي لأولمبياد باريس 2024، عندما أنهت اللاعبة الصينية سلسلة انتصارات اللاعبة البولندية التي بلغت 25 مباراة بطريقة درامية.

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