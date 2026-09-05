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برشلونة يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإسباني بعد سقوط ريال مدريد

يواجه اختباراً سهلاً أمام فالنسيا المتعثر

برشلونة يستعد لمواجهة فالنسيا بعدما حقق العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث الأولى (إ.ب.أ)
برشلونة يستعد لمواجهة فالنسيا بعدما حقق العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث الأولى (إ.ب.أ)
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برشلونة يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإسباني بعد سقوط ريال مدريد

برشلونة يستعد لمواجهة فالنسيا بعدما حقق العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث الأولى (إ.ب.أ)
برشلونة يستعد لمواجهة فالنسيا بعدما حقق العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث الأولى (إ.ب.أ)

تتجه الأنظار إلى ملعب «ميستايا»، مساء الأحد، حيث يحل برشلونة ضيفاً على فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في مواجهة يبحث خلالها حامل اللقب عن انتصاره الرابع على التوالي، والانفراد بصدارة جدول المسابقة، مستفيداً من السقوط المفاجئ لريال مدريد أمام ريال بيتيس صفر - 1. ويدخل برشلونة المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بعدما حقق العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث الأولى، بينما يحتل فالنسيا المركز الـ17 برصيد نقطة واحدة فقط. وأصبح الفريق الكاتالوني أمام فرصة ثمينة للابتعاد عن غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي توقف رصيده عند 9 نقاط أيضاً بعد خسارته أمام بيتيس، ليتفوق برشلونة عليه حالياً بفارق الأهداف. وفي حال فوز برشلونة على فالنسيا، سيرفع رصيده إلى 12 نقطة وينفرد بالقمة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد وبيتيس.

ويعيش برشلونة بداية قوية للموسم تحت قيادة مدربه الألماني هانزي فليك، بعدما استهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على إلتشي بـ5 أهداف دون رد، ثم تغلب على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، قبل أن يواصل انطلاقته المثالية بفوز كبير على رايو فايكانو 5 - 2 في الجولة الماضية. وسجل الفريق 12 هدفاً في مبارياته الـ3 الأولى مقابل استقبال هدفين فقط، ما يعكس قوته الهجومية وقدرته على فرض أسلوبه منذ بداية الموسم. وكان الفوز على رايو فايكانو لافتاً بصورة خاصة، بعدما سجل كل من رافينيا ولامين يامال هدفين، بينما واصل يامال تأكيد مكانته بوصفه أحد أبرز عناصر الفريق، وسجَّل هدفه الـ50 مع برشلونة ليصبح أصغر لاعب يصل إلى هذا العدد من الأهداف مع أحد أندية الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، كما يقدِّم رافينيا بدايةً رائعةً، بعدما سجَّل 5 أهداف وصنع هدفاً في أول 3 مباريات بالدوري، ليشكِّل مع يامال وأنتوني جوردون أحد أخطر مفاتيح اللعب الهجومي لبرشلونة.

وتمنح هذه البداية فليك خيارات هجومية متعددة، خصوصاً مع تألق رافينيا، وعودة فيرمين لوبيز إلى مركز صانع الألعاب، واستمرار يامال في الجناح، بينما يواصل الوافد الجديد أنتوني جوردون الحصول على دور مهم في الثلث الهجومي. ومن المتوقع أن يعتمد فليك على تشكيلة قوية رغم اقتراب انطلاق مشوار برشلونة في دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي في الجولة الأولى مع فينورد يوم الأربعاء المقبل. وفي المقابل، تبدو مهمة فالنسيا أكثر صعوبة في ظلِّ البداية المتواضعة للفريق. فقد اكتفى الفريق بالتعادل السلبي مع سيلتا فيغو في الجولة الأولى، ثم خسر أمام ريال بيتيس بهدف دون رد، قبل أن يسقط أمام ديبورتيفو لاكورونيا 1 -3، ليحصد نقطة واحدة فقط من أصل 9 ممكنة. كما سجَّل فالنسيا هدفاً واحداً فقط في مبارياته الـ3، مقابل استقبال 4 أهداف، وهو ما يوضِّح حجم الفارق في المستوى والنتائج بين الفريقين قبل مواجهة «ميستايا».

لامين يامال هز شباك رايو فايكانو مرتين في الجولة الماضية (أ.ف.ب)

ومع ذلك، لا يمكن لبرشلونة التعامل مع المباراة بوصفها سهلة، خاصة أن فالنسيا حقَّق فوزاً مفاجئاً 3 -1 على الفريق الكاتالوني في آخر مواجهة بينهما على ملعب «ميستايا» الموسم الماضي، وهو ما أنهى سلسلة طويلة من تفوق برشلونة في المواجهات المباشرة. ويملك برشلونة أفضلية واضحة تاريخياً في إجمالي المواجهات، لكن مباراة الموسم الماضي أكدت أن اللعب في «ميستايا» يمكن أن يمثل اختباراً مختلفاً، حتى أمام حامل اللقب. ويعاني الفريقان من بعض الغيابات قبل المباراة. ففي صفوف فالنسيا يغيب جاستن دي هاس، وسيرجي كانوس، وخوسيه كوبيتي، ودييغو لوبيز، ونيكولاس أوتاميندي، إلى جانب أور رودريغيز، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة ديميتري فولكييه، ولويس ريوخا. أما برشلونة فيفتقد فرينكي دي يونغ، وروني برداغي، وجيسي بيسيو، بسبب الإصابات، مع وجود شكوك أيضاً حول جاهزية غافي.

ومن المنتظر أن يواصل مارك بيرنال وبيدري قيادة وسط ملعب برشلونة، مع إمكانية مشاركة الوافد الجديد رودري مجدداً من على مقاعد البدلاء، فيما يظل رافينيا إحدى أهم الأوراق التي يعتمد عليها فليك، بعدما بدأ الموسم بمعدل تهديفي مرتفع. وقد يجري فليك بعض التغييرات في الخط الخلفي، مع مشاركة إريك غارسيا وجيرارد مارتين، بينما يعود فيرمين لوبيز إلى مركز صانع اللعب خلف الثلاثي يامال وجوردون ورافينيا.

وتكتسب المباراة أهمية إضافية لبرشلونة قبل بداية مشواره الأوروبي، إذ يسعى الفريق إلى دخول دوري أبطال أوروبا بمعنويات مرتفعة، وفي الوقت نفسه استغلال أول تعثر لريال مدريد هذا الموسم لتوجيه رسالة مبكرة في سباق المنافسة على لقب الدوري. فالفوز في «ميستايا» لن يمنح برشلونة 3 نقاط فقط، بل سيضعه منفرداً في القمة بفارق مريح نسبياً بعد 4 جولات، ويؤكد أن حامل اللقب عازم على الدفاع عن عرشه منذ الأسابيع الأولى.

أما فالنسيا، فيدرك أن مواجهة برشلونة تمثل فرصة مثالية لقلب التوقعات واستعادة الثقة بعد البداية المخيبة، خصوصاً أن الفريق يلعب أمام جماهيره. وبينما تبدو الكفة مائلة بوضوح لمصلحة برشلونة بالنظر إلى النتائج والهجوم القوي للفريق في بداية الموسم، فإن «ميستايا» كان شاهداً بالفعل على قدرة فالنسيا على إيقاف حامل اللقب، الأمر الذي يجعل المواجهة اختباراً حقيقياً لمدى قدرة فريق فليك على التعامل مع المباريات خارج ملعبه عندما يدخلها وهو المرشح الأبرز للفوز.

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إيراولا: باركولا لا يحتاج لخطة إعداد خاصة

الجناح الفرنسي برادلي باركولا شارك لأول مرة مع ليفربول (رويترز)
الجناح الفرنسي برادلي باركولا شارك لأول مرة مع ليفربول (رويترز)
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إيراولا: باركولا لا يحتاج لخطة إعداد خاصة

الجناح الفرنسي برادلي باركولا شارك لأول مرة مع ليفربول (رويترز)
الجناح الفرنسي برادلي باركولا شارك لأول مرة مع ليفربول (رويترز)

يرى أندوني إيراولا مدرب ليفربول أن برادلي باركولا المنضم حديثاً لصفوف الفريق، لا يحتاج إلى إعداد خاص بعد ظهوره الأول في الفوز على إبسويتش تاون بنتجة 2 / صفر، الجمعة.

شارك باركولا بديلاً بعد 64 دقيقة، ليخوض أول مباراة له منذ مشاركته في مباراة الميدالية البرونزية لمونديال 2026 بين فرنسا وإنجلترا.

وبعد مفاوضات طويلة، أعلن ليفربول يوم الاثنين تعاقده مع باركولا قادماً من باريس سان جيرمان مقابل 106 ملايين جنيه إسترليني (144.5 مليون دولار أميركي) كدفعة أولى، بالإضافة إلى 17 مليون جنيه إسترليني أخرى حوافز مالية.

قال إيراولا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «علينا التعامل مع باركولا بحذر، لأنه بعيد عن الملاعب منذ كأس العالم».

أضاف المدرب الإسباني: «إنه يتدرب جيداً، وهو في حالة جيدة، وأعتقد أنه ساعدنا. ربما لم نلحظ تحركاته في بعض المواقف التي كان يتقدم فيها نحو المرمى مع حارس المرمى».

تابع: «باركولا تزداد خطورته كلما استحوذ على الكرة، ومشاركته 30 دقيقة ستكون مفيدة لتجهيزه بدنياً لمنافسات هذا الموسم».

واصل مدرب ليفربول: «سنواصل العمل، وتنتظرنا العديد من المباريات، لذا ستتاح له فرصة أكبر للعب».

استطرد: «من الطبيعي أن نصبر عليه، لأنه لم يشارك في أي مباراة ودية في أثناء فترة الإعداد، ورغم ذلك، فإن حالته جيدة».

وختم إيراولا: «لا أعتقد أنه يحتاج إلى خطة خاصة لتجهيزه، لكن يجب ألا نغفل أنه لا يشارك منذ فترة طويلة، وأن نراعي أيضاً أن أجواء المباريات مختلفة عن التدريبات».

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«البوندسليغا»: كاريوس يقف سداً أمام بايرن... شالكه يوقف قطار البطل في غيلسنكيرشن

لوريس كاريوس تألق في التصدي لهجمات بايرن (أ.ب)
لوريس كاريوس تألق في التصدي لهجمات بايرن (أ.ب)
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«البوندسليغا»: كاريوس يقف سداً أمام بايرن... شالكه يوقف قطار البطل في غيلسنكيرشن

لوريس كاريوس تألق في التصدي لهجمات بايرن (أ.ب)
لوريس كاريوس تألق في التصدي لهجمات بايرن (أ.ب)

عاد شالكه إلى ملعبه في الدوري الألماني بأفضل طريقة ممكنة، بعدما أجبر ضيفه بايرن ميونيخ، حامل اللقب، على التعادل السلبي، السبت، في الجولة الثانية من «البوندسليغا»، في مباراة كان بطلها الأول الحارس لوريس كاريوس.

ودخل بايرن المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما استهل حملة الدفاع عن لقبه باكتساح شتوتغارت 5-1، لكن شالكه، العائد هذا الموسم إلى دوري الأضواء، رفض أن يتحول أول ظهور له على ملعب «فيلتينس أرينا» بعد العودة إلى نزهة للفريق البافاري.

وفرض بايرن ضغطه بحثاً عن هدف يكسر صمود أصحاب الأرض، وهدد مرمى شالكه في أكثر من مناسبة، إلا أن كاريوس استعاد شيئاً من بريقه القديم، وتصدى لمحاولات خطيرة، أبرزها أمام الإنجليزي هاري كين والكولومبي لويس دياز، ليحافظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية.

التعادل أوقف الانطلاقة المثالية لبايرن في «البوندسليغا»، ومنح شالكه نقطة ثمينة تحمل قيمة معنوية كبيرة في بداية مشواره بعد العودة إلى الدرجة الأولى.

أما بايرن، فخرج من غيلسنكيرشن بنقطتين ضائعتين ورسالة مبكرة بأن طريق الاحتفاظ باللقب قد لا يكون سهلاً، قبل أن يحول أنظاره إلى مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه النرويجي بودو غليمت، مساء الخميس.

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«فلاشينغ ميدوز»: أنيسيموفا «الوصيفة» تودّع من الدور الثالث

الأميركية أماندا أنيسيموفا تتحسر على هزيمتها في نيويورك (أ.ب)
الأميركية أماندا أنيسيموفا تتحسر على هزيمتها في نيويورك (أ.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: أنيسيموفا «الوصيفة» تودّع من الدور الثالث

الأميركية أماندا أنيسيموفا تتحسر على هزيمتها في نيويورك (أ.ب)
الأميركية أماندا أنيسيموفا تتحسر على هزيمتها في نيويورك (أ.ب)

ودّعت الأميركية أماندا أنيسيموفا، المصنفة العاشرة عالمياً والوصيفة في النسخة الماضية من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، المنافسات من الدور الثالث، بعد خسارتها أمام النمساوية أناستازيا بوتابوفا (25) 6-2 و7-5، السبت.

وكانت أنيسيموفا واجهت صعوبة أيضاً في الدور الثاني لتخطي النمساوية الأخرى ليلي تاغر (49)، قبل أن تحسم المواجهة لصالحها 6-3 و3-6 و6-1.

النمساوية أناستازيا بوتابوفا تحتفل بإقصاء أنيسيموفا (أ.ف.ب)

وأمام بوتابوفا، دفعت وصيفة نسخة 2025 من «فلاشينغ ميدوز» ثمن مجازفتها الكبيرة وافتقارها إلى الدقة، إذ ارتكبت 46 خطأ مباشراً، ولم تستثمر سوى ثلاث فرص لكسر الإرسال من أصل 16.

وكسبت النمساوية المباراة من أول نقطة لحسم اللقاء، بعدما ارتكبت أنيسيموفا خطأها المباشر الـ23 بضربة خلفية، وذلك بعد أكثر من ساعة ونصف الساعة من اللعب.

وتلتقي بوتابوفا في الدور ثمن النهائي الفائزة من مواجهة الروسية ميرا أندرييفا الخامسة والمتوجة بلقب «رولان غاروس» في يونيو (حزيران)، والتشيكية نيكولا بارتونكوفا (34).

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