وزير الدفاع السعودي يدعو منصور بن زايد لزيارة المملكة الثلاثاء

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي، سبل تعزيز مسارات التعاون الدفاعي بين البلدين، بما يحقق تطلعات قيادتيهما.

واستعرض الجانبان، خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير خالد بن سلمان بالوزير عبد اللطيف لوديي، الاثنين، مساعي الرياض والرباط المشتركة لدعم أمن واستقرار المنطقة في ظل تطوراتها الراهنة.

كان العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعرب في برقيتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن استنكاره للاعتداءات الإرهابية الحوثية المتكررة على السعودية.

وأكد الملك محمد السادس أن «أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب؛ لأننا نعدّ الانتصار لأشقائنا في المملكة وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة».

وشدَّد ملك المغرب على وقوف المغرب الدائم إلى جانب السعودية «في التصدي للمخاطر المحدقة بها جرّاء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي».

وأضاف أن تلك الميليشيا «تستهدف برؤية قصيرة وتدميرية تقويض أمن المنطقة بأكملها، وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها، وتهديد الممرات البحرية الحيوية، بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية».