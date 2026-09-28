عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:9 دقيقه
العالم العربي الخليج

السعودية تدين انتهاكات إسرائيل في «الأقصى» وترفض مخططاتها للضم

تأكيد خليجي على الموقف الثابت بدعم القضية الفلسطينية

أدانت السعودية استمرار مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارساتهم الاستفزازية بحق المسجد الأقصى (د.ب.أ)
أدانت السعودية استمرار مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارساتهم الاستفزازية بحق المسجد الأقصى (د.ب.أ)
TT
TT

السعودية تدين انتهاكات إسرائيل في «الأقصى» وترفض مخططاتها للضم

أدانت السعودية استمرار مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارساتهم الاستفزازية بحق المسجد الأقصى (د.ب.أ)
أدانت السعودية استمرار مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارساتهم الاستفزازية بحق المسجد الأقصى (د.ب.أ)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها استمرار مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين في ممارساتهم الاستفزازية بحق المسجد الأقصى، والاعتداء على حرمته ومرافقه الدينية والتاريخية، تحت حماية قوات تابعة لسلطات الاحتلال، مجددةً رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وما تمثله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأكدت «الخارجية السعودية»، في بيان لها، أن التصريحات الإسرائيلية بشأن ضم مناطق في جنوب لبنان، ومناطق تمتد حتى «الخط الأصفر» في قطاع غزة، تمثّل امتداداً لمحاولات إسرائيلية متصاعدة وممنهجة للتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدّدت السعودية موقفها الرافض لأي إجراءات من شأنها تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدان مجلس التعاون الخليجي، بأشد وأقسى العبارات، اقتحام متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، واستمرار اقتحامات المستوطنين وممارستهم طقوساً استفزازية داخله.

وأكد جاسم البديوي أمين عام المجلس أن هذه الانتهاكات تُمثِّل اعتداءً سافراً على حرمة المسجد، وتصعيداً مرفوضاً من شأنه تأجيج التوتر وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مُطالِباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك بشكل عاجل وحازم لوقف هذه الانتهاكات، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.

وجدَّد البديوي، في بيان، التأكيد على موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مواضيع
أخبار السعودية دولة فلسطين أخبار إسرائيل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي أخبار الخليج الخليج السعودية فلسطين الخليج العربي إسرائيل

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي يدعو منصور بن زايد لزيارة المملكة الثلاثاء

الخليج الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)

وزير الدفاع السعودي يدعو منصور بن زايد لزيارة المملكة الثلاثاء

وجَّه الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، دعوة للشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لزيارة المملكة الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)
الخليج

السعودية والمغرب تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي، سبل تعزيز التعاون الدفاعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد البحريني مترئساً جلسة مجلس الوزراء في قصر القصيبية الاثنين (بنا)
الخليج

البحرين: أمن السعودية من أمننا... واعتداءات الحوثي تهديد إقليمي

أدان مجلس الوزراء البحريني استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها ضد السعودية، عادَّها تصعيداً خطيراً وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد وزير الكهرباء المصري خلال ندوة بـ«الهيئة الوطنية للصحافة» مساء الأحد (صفحة وزارة الكهرباء على فيسبوك)
الاقتصاد

الربط الكهربائي السعودي - المصري يقترب من التشغيل

يقترب الربط الكهربائي السعودي - المصري أحد أكبر مشروعات الربط الكهربائي في المنطقة، من التشغيل بحسب إعلان مصري رسمي.

محمد محمود (القاهرة )
الخليج إطلاق «الباقة الشاملة» يأتي ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج المقبل (واس)
الخليج

السعودية تطلق «الباقة الشاملة» الإلكترونية لخدمة حجاج الخارج

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الاثنين، إطلاق «الباقة الشاملة» لحجاج الخارج لموسم (1448هـ).

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
العالم العربي الخليج

وزير الدفاع السعودي يدعو منصور بن زايد لزيارة المملكة الثلاثاء

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)
TT
TT

وزير الدفاع السعودي يدعو منصور بن زايد لزيارة المملكة الثلاثاء

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)

وجَّه الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، دعوة للشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لزيارة المملكة يوم الثلاثاء.

مواضيع
أخبار السعودية أخبار الإمارات خالد بن سلمان السعودية الإمارات
العالم العربي الخليج

السعودية والمغرب تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)
TT
TT

السعودية والمغرب تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي، سبل تعزيز مسارات التعاون الدفاعي بين البلدين، بما يحقق تطلعات قيادتيهما.

واستعرض الجانبان، خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير خالد بن سلمان بالوزير عبد اللطيف لوديي، الاثنين، مساعي الرياض والرباط المشتركة لدعم أمن واستقرار المنطقة في ظل تطوراتها الراهنة.

كان العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعرب في برقيتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن استنكاره للاعتداءات الإرهابية الحوثية المتكررة على السعودية.

وأكد الملك محمد السادس أن «أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب؛ لأننا نعدّ الانتصار لأشقائنا في المملكة وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة».

وشدَّد ملك المغرب على وقوف المغرب الدائم إلى جانب السعودية «في التصدي للمخاطر المحدقة بها جرّاء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي».

وأضاف أن تلك الميليشيا «تستهدف برؤية قصيرة وتدميرية تقويض أمن المنطقة بأكملها، وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها، وتهديد الممرات البحرية الحيوية، بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية».

اقرأ أيضاً

العاهل المغربي الملك محمد السادس (و.م.ع)

الملك محمد السادس: أمن واستقرار السعودية جزء لا يتجزأ من أمن المغرب

مواضيع
أخبار السعودية أخبار المغرب خالد بن سلمان أخبار العالم العربي السعودية المغرب الخليج العربي العالم العربي
العالم العربي الخليج

البحرين: أمن السعودية من أمننا... واعتداءات الحوثي تهديد إقليمي

ولي العهد البحريني مترئساً جلسة مجلس الوزراء في قصر القصيبية الاثنين (بنا)
ولي العهد البحريني مترئساً جلسة مجلس الوزراء في قصر القصيبية الاثنين (بنا)
TT
TT

البحرين: أمن السعودية من أمننا... واعتداءات الحوثي تهديد إقليمي

ولي العهد البحريني مترئساً جلسة مجلس الوزراء في قصر القصيبية الاثنين (بنا)
ولي العهد البحريني مترئساً جلسة مجلس الوزراء في قصر القصيبية الاثنين (بنا)

أدان مجلس الوزراء البحريني، الاثنين، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة ضد السعودية، عادَّها تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد خلال جلسته برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني في قصر القصيبية، أن أمن السعودية من أمن البحرين، مؤكداً دعم جميع إجراءات الرياض لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضي البلاد.

وتابع المجلس في بداية الاجتماع تنفيذ توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمر ولي العهد بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين التي أسفرت عن تضرر عدة منازل ومركبات، مُقدِّراً جهود الجهات المعنية لإصلاح المنازل المتضررة والتعويض.

ولي العهد البحريني مترئساً جلسة مجلس الوزراء في قصر القصيبية الاثنين (بنا)

وأعرب عن اعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها الشيخ ناصر بن حمد ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة «بابكو إنرجيز»، وكل العاملين في المجموعة، وما أظهروه من كفاءة واقتدار ومسؤولية وطنية في الحفاظ على استمرارية العمليات، وكفاءة منظومة الطاقة وإمداداتها خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة.

وثمَّن المجلس جهود كوادر شركة «البا»، وحرصهم على استمرارية الإنتاج، بما يصون موقعها في المنظومة الصناعية الدولية، ومساهمتها في الإنتاج العالمي للألمنيوم خلال فترة التصدي لاعتداءات إيران، مؤكداً أن فريق الشركتين قدّم نموذجاً مشرفاً للروح الوطنية الجامعة التي تعكس عزيمة وإصرار جميع أبناء البلاد في تجاوز التحديات وتحقيق خَيره ونمائه.

كما أشار إلى الاجتماع المشترك الذي عقدته السلطتان التنفيذية والتشريعية، حول الجهود الوطنية المستمرة لمواجهة تداعيات العدوان الإيراني، وإجراءات الأجهزة والمؤسسات الرسمية ومختلف القطاعات لاحتواء آثار التداعيات في المجالات كافة، والجاهزية الوطنية للتعامل مع الأزمات، وسرعة الاستجابة الوطنية واستدامة الخدمات.

مواضيع
أخبار السعودية حرب إيران البحرين السعودية الخليج العربي العالم العربي