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العالم العربي الخليج

خادم الحرمين يبعث رسالتين لملك البحرين وأمير الكويت

تضمنتا دعوتهما لـ«القمة الخليجية - الأوروبية» في السعودية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
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خادم الحرمين يبعث رسالتين لملك البحرين وأمير الكويت

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالتين خطيتين إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، تضمنتا دعوتهما للمشاركة في «القمة الخليجية الأوروبية» الثانية، التي تستضيفها السعودية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتسلَّم الملك حمد بن عيسى الرسالة من نايف السديري، سفير السعودية لدى البحرين، فيما تسلَّم الشيخ مشعل الأحمد الرسالة من الأمير سلطان بن سعد بن خالد السفير السعودي بالكويت.

وأعرب ملك البحرين عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة، مُشيداً بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة التي تجمع بين البلدين وتميزها، والحرص المستمر على دعمها والارتقاء بها على جميع المستويات لما فيه خير وصالح شعبيهما.

وعبَّر الملك حمد عن اعتزازه بالمساعي الخيرة للملك سلمان في توطيد أواصر العلاقات البحرينية - السعودية، وبدور الرياض في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك، مُتمنياً لأعمال القمة كل التوفيق لتعزيز علاقات الشراكة الوثيقة وتوثيق التعاون التاريخي الوطيد بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة.

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان القمة الخليجية الأوروبية السعودية الخليج العربي البحرين الكويت الاتحاد الأوروبي

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العالم العربي الخليج

السعودية تطلق «الباقة الشاملة» الإلكترونية لخدمة حجاج الخارج

إطلاق «الباقة الشاملة» يأتي ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج المقبل (واس)
إطلاق «الباقة الشاملة» يأتي ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج المقبل (واس)
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السعودية تطلق «الباقة الشاملة» الإلكترونية لخدمة حجاج الخارج

إطلاق «الباقة الشاملة» يأتي ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج المقبل (واس)
إطلاق «الباقة الشاملة» يأتي ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج المقبل (واس)

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الاثنين، إطلاق «الباقة الشاملة» لحجاج الخارج لموسم (1448هـ) التي تجمع كل الخدمات الأساسية المقدمة لضيوف الرحمن في باقة تعاقدية موحدة منذ وصولهم إلى المملكة حتى مغادرتهم، وذلك بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة كافة؛ بما يرتقي بتجربته ويعزز تكامل الخدمات طوال فترة إقامته.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن التعاقد على الباقة يُنجز إلكترونياً عبر منصة «المسار الإلكتروني» بطلب واحد، بما يبسّط الإجراءات وينظّم العلاقة التعاقدية بين مكاتب شؤون الحجاج ووكالات الحج الخارجية وشركات تقديم الخدمة، ويرفع كفاءة التعاقد وشفافيته.

وتضم الباقة 4 خدمات رئيسية؛ تشمل «خدمات المشاعر المقدسة، ومرافق الضيافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتنقلات، والإعاشة»، مع إتاحة إضافة خدمات إثرائية اختيارية، بما يمكّن مكاتب شؤون الحجاج والوكالات الخارجية من تصميم برامج تلبي تفضيلات مجموعات الحجاج المختلفة ضمن آلية تعاقدية واضحة ومرنة.

وأكدت الوزارة أن إطلاق «الباقة الشاملة» يأتي ضمن استعداداتها المبكرة لموسم الحج المقبل امتداداً للعناية التي توليها القيادة السعودية بحجاج بيت الله الحرام، وتحقيقاً لمستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

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العالم العربي الخليج

السعودية تدين انتهاكات إسرائيل في المسجد الأقصى وترفض مخططاتها لضم الأراضي

أدانت السعودية استمرار مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين في ممارساتهم الاستفزازية بحق المسجد الأقصى (د.ب.أ)
أدانت السعودية استمرار مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين في ممارساتهم الاستفزازية بحق المسجد الأقصى (د.ب.أ)
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السعودية تدين انتهاكات إسرائيل في المسجد الأقصى وترفض مخططاتها لضم الأراضي

أدانت السعودية استمرار مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين في ممارساتهم الاستفزازية بحق المسجد الأقصى (د.ب.أ)
أدانت السعودية استمرار مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين في ممارساتهم الاستفزازية بحق المسجد الأقصى (د.ب.أ)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها استمرار مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين في ممارساتهم الاستفزازية بحق المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على حرمته ومرافقه الدينية والتاريخية، تحت حماية قوات تابعة لسلطات الاحتلال، مجددةً رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وما تمثله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأكدت «الخارجية السعودية»، في بيان لها، أن التصريحات الإسرائيلية بشأن ضم مناطق في جنوب لبنان، ومناطق تمتد حتى «الخط الأصفر» في قطاع غزة، تمثّل امتداداً لمحاولات إسرائيلية متصاعدة وممنهجة للتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدّدت السعودية موقفها الرافض لأي إجراءات من شأنها تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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السعودية: زوال الخطر عن جازان ونجران بعد إطلاق الإنذار المبكر

«الدفاع المدني» يؤكد أهمية استقاء المعلومات من القنوات الرسمية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة (واس)
«الدفاع المدني» يؤكد أهمية استقاء المعلومات من القنوات الرسمية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة (واس)
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السعودية: زوال الخطر عن جازان ونجران بعد إطلاق الإنذار المبكر

«الدفاع المدني» يؤكد أهمية استقاء المعلومات من القنوات الرسمية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة (واس)
«الدفاع المدني» يؤكد أهمية استقاء المعلومات من القنوات الرسمية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة (واس)

أعلن الدفاع المدني السعودي، الاثنين، زوال الخطر عن منطقتي جازان ونجران، بعد إطلاق إنذارات مبكرة عبر «المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ» في المنطقتين، للتحذير من خطر.

وكان الدفاع المدني قد أعلن إطلاق إنذار في منطقة جازان، داعياً السكان إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية، والتوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن، سواء داخل مبنى أو في غرفة داخلية بعيداً عن النوافذ، والبقاء فيه حتى زوال الخطر.

وسبق ذلك إطلاق إنذار مماثل عبر المنصة الوطنية في منطقة نجران، قبل أن يعلن الدفاع المدني لاحقاً «زوال الخطر» عنها، مطالباً السكان، حرصاً على سلامتهم، بالاستمرار في اتباع التعليمات وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والاتصال بالرقم «998» في حالات الطوارئ.

وشملت التعليمات المصاحبة للإنذارات التزام الهدوء وعدم مغادرة المنازل أو المباني حتى انتهاء الخطر، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة والنوافذ والزجاج، وعدم الوقوف في الشرفات أو على الأسطح.

كما دعا الدفاع المدني الموجودين في الأماكن المفتوحة إلى دخول أقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب، وحث على تجنب التجمع والتصوير والابتعاد عن المواقع الخطرة.

وفي حال وصول الرسالة التحذيرية أثناء القيادة، أوصى بإيقاف المركبة على جانب الطريق بعيداً عن الجسور والمباني الشاهقة، داعياً إلى الاتصال بالرقم «911» في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية عند ملاحظة أي خطر، وبالرقم «998» في بقية مناطق المملكة.

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