خادم الحرمين يبعث رسالتين لملك البحرين وأمير الكويت

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالتين خطيتين إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، تضمنتا دعوتهما للمشاركة في «القمة الخليجية الأوروبية» الثانية، التي تستضيفها السعودية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتسلَّم الملك حمد بن عيسى الرسالة من نايف السديري، سفير السعودية لدى البحرين، فيما تسلَّم الشيخ مشعل الأحمد الرسالة من الأمير سلطان بن سعد بن خالد السفير السعودي بالكويت.

وأعرب ملك البحرين عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة، مُشيداً بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة التي تجمع بين البلدين وتميزها، والحرص المستمر على دعمها والارتقاء بها على جميع المستويات لما فيه خير وصالح شعبيهما.

وعبَّر الملك حمد عن اعتزازه بالمساعي الخيرة للملك سلمان في توطيد أواصر العلاقات البحرينية - السعودية، وبدور الرياض في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك، مُتمنياً لأعمال القمة كل التوفيق لتعزيز علاقات الشراكة الوثيقة وتوثيق التعاون التاريخي الوطيد بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة.