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فليك يأمل في مشاركة يامال أمام فالنسيا

مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك (إ.ب.أ)
مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك (إ.ب.أ)
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فليك يأمل في مشاركة يامال أمام فالنسيا

مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك (إ.ب.أ)
مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك (إ.ب.أ)

يأمل مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك أن يكون النجم الشاب لامين يامال جاهزاً لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد، بعد تعرضه لكدمة.

ولم يتدرب الجناح البالغ 19 عاماً مع زملائه، السبت، واكتفى بحصة منفرداً في مركز التدريب.

وقال فليك للصحافيين، السبت: «علينا أن ننتظر حتى الغد، لا أستطيع أن أجزم اليوم».

وأضاف: «علينا أن نقرر ما إذا كان من الأفضل أن يحصل على راحة، أو أن يبدأ المباراة أساسياً، سأتحدث معه وسنتخذ القرار».

وتابع: «لامين لاعب يحب لعب كرة القدم».

وأوضح فليك أن يامال سيرافق الفريق إلى ملعب ميستايا، حيث يسعى برشلونة إلى مواصلة انطلاقته المثالية، وتحقيق الفوز الرابع توالياً.

وقال: «تدرّب بشكل منفصل وكل شيء كان جيداً، سيسافر معنا غداً».

وأضاف: «تعرّض لضربة وكان يشعر ببعض الألم؛ لذلك قلنا إنه من الأفضل أن يتدرب بشكل منفصل».

وتابع: «بعد التدريب قال إن كل شيء على ما يرام؛ لذا سيسافر معنا ونأمل أن يتمكن من اللعب غداً».

وكان بطل العالم مع إسبانيا قد تألق في الفوز على رايو فايكانو 5-2، الاثنين، مسجلاً أول هدفين له هذا الموسم.

ومنحت خسارة الغريم ريال مدريد أمام ريال بيتيس 0-1، الجمعة، حامل اللقب فرصة الانفراد بالصدارة.

وقال فليك: «عندما تشاهد مباراة الأمس، ترى أن ريال مدريد لعب أيضاً بشكل جيد... لقد صنع فرصاً كبيرة جداً».

وأضاف: «هذه هي كرة القدم، التعثر وارد دائماً. بالنسبة لنا، الأهم هو أن نركز على أنفسنا».

ومن المرجح أن يبدأ الوافد الجديد البرازيلي غابرييل جيسوس على مقاعد البدلاء، مع استمرار رافينيا في مركز المهاجم الصريح، بعدما سجل خمسة أهداف في ثلاث مباريات وهو يلعب خارج مركزه المعتاد.

وأوضح فليك: «في الوقت الحالي، يقدم (رافينيا) أداءً رائعاً».

وختم قائلاً: «إنه الخيار الأفضل لنا حالياً في هذا المركز».

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رغم البداية المتعثرة... إنريكي يثق بمشروع سان جيرمان

الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان (إ.ب.أ)
الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان (إ.ب.أ)
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رغم البداية المتعثرة... إنريكي يثق بمشروع سان جيرمان

الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان (إ.ب.أ)
الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان (إ.ب.أ)

أبدى الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، استغرابه من خسارة فريقه أمام ضيفه موناكو 1 - 2، مساء الجمعة، في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفشل سان جيرمان مجدداً في تحقيق انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم، بينما حقق موناكو فوزه الثالث على التوالي.

تقدم باريس سان جيرمان بهدف عن طريق مدافعه البرازيلي ماركينيوس في الدقيقة 31، وأدرك موناكو التعادل بواسطة البرتغالي فلافيو نازينيو في الدقيقة 58، ثم سجل البلجيكي ستانيس موزامبو هدف الفوز في الدقيقة 72.

وانفرد موناكو بالصدارة برصيد تسع نقاط بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات متتالية، وتوقف رصيد سان جيرمان عند نقطتين في المركز الثاني عشر.

واستهل سان جيرمان حملة الدفاع عن اللقب بالتعادل مع رين 2 - 2 ثم تعادل مع ليل بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية.

وقال إنريكي بعد المباراة: «ينتابني نفس شعور جماهيرنا. حاولنا السيطرة على المباراة أمام فريق قوي مثل موناكو، لكنهم بدأوا المباراة بقدرة كبيرة على تجاوز ضغطنا، وكانت الدقائق الأولى صعبة. ومع ذلك، أعتقد أننا كنا نستحق الفوز بوضوح. كنا سنشعر بأننا غير محظوظين حتى لو انتهت المباراة بالتعادل، لكننا خسرنا. الأمر لا يمكن تفسيره، لكن هذه هي كرة القدم، وعلينا تقبل ذلك».

وأضاف المدرب الإسباني أن باريس سان جيرمان بحاجة إلى التطور، ليس فقط على المستوى الجماعي وإنما أيضاً على المستوى الفردي، مؤكداً أنه يتحمل جزءاً من المسؤولية عن ذلك. موضحاً: «أنا سعيد باللاعبين، لكن علينا أن نتحسن فردياً وجماعياً، وهذا يشملني أنا أيضاً كمدرب، لأننا نواجه صعوبات في جدول ترتيب الدوري».

ورغم البداية المتعثرة، أكد إنريكي استمرار حماسه وثقته بمشروع باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أن الموسم الحالي يمثل المرة الأولى التي يبدأ فيها موسمه الرابع مع الفريق نفسه.

ونقل الموقع الرسمي لسان جيرمان عن إنريكي قوله: «نحن جزء من مشروع مثير. هذه هي المرة الأولى التي أبدأ فيها موسمي الرابع كمدرب للفريق نفسه. حافزي الآن أقوى مما كان عليه في الأيام الأولى هنا. ثقة الرئيس ومجلس الإدارة مهمة بالنسبة لي، وما زلت متحمساً وسعيداً جداً، وآمل أن أبقى هنا في باريس لفترة طويلة جداً».

من جانبه، أعرب جواو نيفيز عن خيبة أمله من الخسارة، خصوصاً أنها جاءت في مباراته رقم 100 بقميص باريس سان جيرمان. وقال: «كانت مباراة صعبة للغاية. كانت هذه مباراتي رقم 100 مع باريس سان جيرمان، لكن للأسف لم نتمكن من تحقيق الفوز. كما أقول دائماً، الفريق أهم من أي فرد، ولذلك لا يمكنني أن أشعر بالسعادة اليوم».

وأضاف اللاعب البرتغالي: «أنا فخور بالطريقة التي لعبنا بها، لكن موناكو فريق قوي ويتمتع بكثير من الجودة. حاولنا التركيز على أسلوب لعبنا ونجحنا في ذلك، لكننا لم نتمكن من تسجيل مزيد من الأهداف».

وأشاد نيفيز بجماهير باريس سان جيرمان، موضحاً: «منذ انضمامي إلى النادي، لا أتذكر مباراة واحدة لم يحضر فيها مشجعونا. إنهم رائعون، وهم أفضل جماهير رأيتهم في حياتي. من المحزن أنهم حضروا لدعمنا ولم نتمكن من تحقيق الفوز من أجلهم».

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الرياضة رياضة عالمية

إيقاف غندوزي وغرينوود لاعبَي فنربخشه أوروبياً

ماتيو غندوزي لاعب فنربخشه التركي (أ.ف.ب)
ماتيو غندوزي لاعب فنربخشه التركي (أ.ف.ب)
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إيقاف غندوزي وغرينوود لاعبَي فنربخشه أوروبياً

ماتيو غندوزي لاعب فنربخشه التركي (أ.ف.ب)
ماتيو غندوزي لاعب فنربخشه التركي (أ.ف.ب)

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقاف ماتيو غندوزي، لاعب فنربخشه التركي، مباراتين في دوري أبطال أوروبا بسبب استفزازاته وإهاناته خلال وبعد المباراة المثيرة على ملعب أولمبيك ليون الفرنسي في الدور التمهيدي للبطولة القارية.

وكان غندوزي، لاعب آرسنال ومرسيليا السابق، في قلب الأحداث التي شهدتها المباراة التي فاز فيها فنربخشه 2-1 في 26 أغسطس (آب) الماضي، وهي النتيجة التي قادت الفريق التركي إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 18 عاماً، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اشتباكات جماعية عقب اللقاء.

وسيغيب غندوزي، البالغ من العمر 27 عاماً، عن أول مباراتين لفنربخشه في دوري أبطال أوروبا، أمام ضيفه روما الإيطالي يوم الخميس المقبل، ثم أمام مضيّفه أستون فيلا الإنجليزي في 14 أكتوبر (تشرين الأول).

كما فرض «يويفا» غرامة قدرها 50 ألف يورو (58 ألف دولار) على غندوزي، بعد إدانته بانتهاك قواعد السلوك اللائق، وإهانة اللاعبين أو الأشخاص الحاضرين في المباراة، واستفزاز الجماهير.

ورفع غندوزي إصبعه الأوسط في وجه جماهير ليون خلال عمليات الإحماء وبعد المباراة، قبل أن يدخل في مشاهد أخرى مثيرة للجدل عقب نهاية اللقاء. وقال اللاعب في وقت لاحق إن جماهير ليون وجّهت إهانات إلى أفراد من عائلته قبل المباراة وخلالها.

وفرض «يويفا» أيضاً عقوبة على ماسون غرينوود، مهاجم فنربخشه، بإيقاف مباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة عام، بسبب مشاركته في الأحداث، كما غرمه 30 ألف يورو (35 ألف دولار) بعد إدانته بانتهاك قواعد السلوك اللائق.

وفي المقابل، أوقف «يويفا» أنطونيو فيريرا، مدرب حراس مرمى ليون، 3 مباريات في الدوري الأوروبي، مع إيقاف تنفيذ عقوبتين إضافيتين، بسبب «اعتداء خطير».

ووجه فيريرا ركلة أثناء قفزه نحو غندوزي خلال اشتباك وقع بعد المباراة بالقرب من النفق المؤدي إلى غرف اللاعبين.

كما فرض «يويفا» غرامة قدرها 50 ألف يورو على فنربخشه بسبب انتهاك قواعد السلوك اللائق، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 45 ألف يورو بسبب سوء سلوك جماهيره.

وتلقى ليون بدوره غرامة إجمالية قدرها 108 آلاف و500 يورو على خلفية سلسلة من المخالفات.

ويبدأ الفريق الفرنسي مشواره في الدوري الأوروبي بمواجهة مضيفه أندرلخت البلجيكي يوم الخميس المقبل.

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«فيفا» يحجب عن النرويج تطورات شكوى «جائزة السلام»

إنفانتينو (أ.ف.ب)
إنفانتينو (أ.ف.ب)
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«فيفا» يحجب عن النرويج تطورات شكوى «جائزة السلام»

إنفانتينو (أ.ف.ب)
إنفانتينو (أ.ف.ب)

رفضت لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تزويد الاتحاد النرويجي لكرة القدم بأي تحديثات بشأن شكواه ضد جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، على خلفية مزاعم انتهاكه قواعد الحياد السياسي المتعلقة بمنح «جائزة فيفا للسلام» إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وحسب «التايمز»، انضم الاتحاد النرويجي إلى شكوى أخلاقية قدمتها مجموعة «فير سكوير» الحقوقية، وطلب في خطاب إلى لجنة الأخلاق في «فيفا» أن يتم إطلاعه على تقدم القضية وأي تطورات إجرائية مهمة، إلى جانب مطالبته بنشر أي قرارات تصدر بشأنها.

ورد مارتن نغوغا، الدبلوماسي والسياسي الرواندي السابق الذي يرأس غرفة التحقيق في لجنة الأخلاق بـ«فيفا»، على الاتحاد النرويجي رافضاً تلبية طلبه، رغم تأكيده أنه «يدرك أهمية الشفافية».

وأوضح نغوغا في خطابه أن الأشخاص الخاضعين للإجراءات هم وحدهم الذين يعدون «أطرافاً» فيها، ولذلك، وبالنظر إلى الطبيعة السرية لإجراءات لجنة الأخلاق، لا يمكن تقديم تحديثات بشأن وجود أي إجراءات أو وضعها.

وأضاف الخطاب أن القرارات المتعلقة بنشر النتائج يتم تقييمها كل حالة على حدة، مع مراعاة الإطار التنظيمي المعمول به.

وأكد نغوغا أن محققي لجنة الأخلاق سيولون «دراسة دقيقة وشاملة لجميع المعلومات التي يتم عرضها عليهم».

ويستعد الاتحاد النرويجي أيضاً لتقديم شكوى منفصلة إلى لجنة الأخلاق في «فيفا» بشأن قضية فولارين بالوغون، مهاجم المنتخب الأميركي، الذي رُفع عنه الإيقاف في كأس العالم بعد اتصال أجراه ترمب بإنفانتينو. ويصر رئيس «فيفا» على أن القرار اتُخذ بصورة مستقلة.

وأظهر تحليل لمنصات التواصل الاجتماعي انهياراً كاملاً في مستوى التأييد العلني لإنفانتينو بعد إلغاء مشروع بيع جزء من حقوق كأس العالم.

وكشفت بيانات شركة «رافينيو» لتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي، التي تابعت أكثر من 6500 منشور على «إنستغرام» في 33 سوقاً حول العالم، أن المنشورات المتعلقة برئيس «فيفا» كانت قليلة في وقت سابق من العام الحالي، وكانت غالبيتها إيجابية.

وتغير المشهد بصورة كاملة بعد ردود الفعل السلبية تجاه أسعار تذاكر كأس العالم، وقضية بالوغون، وأخيراً مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز».

ومنذ أن كشفت «التايمز» عن المشروع في 28 يوليو (تموز)، فاق عدد المنشورات السلبية عن إنفانتينو نظيرتها الإيجابية بنسبة 55 إلى واحد.

ووفقاً لأبحاث «رافينيو»، أدت الأزمة إلى تسجيل أكثر من 418 مليون مشاهدة لمقاطع الفيديو و44 مليون تفاعل حول العالم.

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