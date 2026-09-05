فليك يأمل في مشاركة يامال أمام فالنسيا

يأمل مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك أن يكون النجم الشاب لامين يامال جاهزاً لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد، بعد تعرضه لكدمة.

ولم يتدرب الجناح البالغ 19 عاماً مع زملائه، السبت، واكتفى بحصة منفرداً في مركز التدريب.

وقال فليك للصحافيين، السبت: «علينا أن ننتظر حتى الغد، لا أستطيع أن أجزم اليوم».

وأضاف: «علينا أن نقرر ما إذا كان من الأفضل أن يحصل على راحة، أو أن يبدأ المباراة أساسياً، سأتحدث معه وسنتخذ القرار».

وتابع: «لامين لاعب يحب لعب كرة القدم».

وأوضح فليك أن يامال سيرافق الفريق إلى ملعب ميستايا، حيث يسعى برشلونة إلى مواصلة انطلاقته المثالية، وتحقيق الفوز الرابع توالياً.

وقال: «تدرّب بشكل منفصل وكل شيء كان جيداً، سيسافر معنا غداً».

وأضاف: «تعرّض لضربة وكان يشعر ببعض الألم؛ لذلك قلنا إنه من الأفضل أن يتدرب بشكل منفصل».

وتابع: «بعد التدريب قال إن كل شيء على ما يرام؛ لذا سيسافر معنا ونأمل أن يتمكن من اللعب غداً».

وكان بطل العالم مع إسبانيا قد تألق في الفوز على رايو فايكانو 5-2، الاثنين، مسجلاً أول هدفين له هذا الموسم.

ومنحت خسارة الغريم ريال مدريد أمام ريال بيتيس 0-1، الجمعة، حامل اللقب فرصة الانفراد بالصدارة.

وقال فليك: «عندما تشاهد مباراة الأمس، ترى أن ريال مدريد لعب أيضاً بشكل جيد... لقد صنع فرصاً كبيرة جداً».

وأضاف: «هذه هي كرة القدم، التعثر وارد دائماً. بالنسبة لنا، الأهم هو أن نركز على أنفسنا».

ومن المرجح أن يبدأ الوافد الجديد البرازيلي غابرييل جيسوس على مقاعد البدلاء، مع استمرار رافينيا في مركز المهاجم الصريح، بعدما سجل خمسة أهداف في ثلاث مباريات وهو يلعب خارج مركزه المعتاد.

وأوضح فليك: «في الوقت الحالي، يقدم (رافينيا) أداءً رائعاً».

وختم قائلاً: «إنه الخيار الأفضل لنا حالياً في هذا المركز».