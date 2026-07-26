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العالم آسيا

أمطار غزيرة تجتاح جنوب الصين مع وصول الإعصار «نول» إلى اليابسة

عائلة تتحرك في شوارع هونغ كونغ خلال الرياح والأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار «نول» (رويترز)
عائلة تتحرك في شوارع هونغ كونغ خلال الرياح والأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار «نول» (رويترز)
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أمطار غزيرة تجتاح جنوب الصين مع وصول الإعصار «نول» إلى اليابسة

عائلة تتحرك في شوارع هونغ كونغ خلال الرياح والأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار «نول» (رويترز)
عائلة تتحرك في شوارع هونغ كونغ خلال الرياح والأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار «نول» (رويترز)

وصل الإعصار «نول» إلى اليابسة في جنوب الصين، اليوم (الأحد)، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح عاتية اجتاحت إقليم قوانغدونغ، وهونغ كونغ المجاورة؛ ما أدى إلى إلغاء رحلات جوية في مطار هونغ كونغ الدولي.

صورة التقطتها طائرة دون طيار لقوارب صيد تتخذ من ميناء في منطقة التعاون الخاصة بين شنتشن وشانوي في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين ملجأ لها قبل وصول إعصار «نول» (أ.ب)

وقالت السلطات، أمس (السبت)، إنَّ الإعصار أجبر أكثر من 340 ألف شخص على النزوح في إقليم قوانغدونغ. وذكر «مرصد هونغ كونغ»، اليوم (الأحد)، أنَّ الإعصار يفقد قوته مع توغله أكثر داخل اليابسة، مضيفاً أنَّ الرياح العاتية لا تزال تؤثر على أجزاء كبيرة من المدينة.

وقال مسؤولون في مطار هونغ كونغ إنَّ الرحلات الجوية ستبدأ الاستئناف تدريجياً بعد الساعة السادسة مساء اليوم (الأحد).

عمال يزيلون الأنقاض والعوائق المتساقطة من الطريق بعد إعصار «نول» في هونغ كونغ (رويترز)

و«نول»، التي تعني وهج شروق الشمس أو غروبها باللغة الكورية، هو الإعصار المداري الـ12 ‌هذا العام، ‌والثالث الذي يضرب الصين ​هذا الشهر. ‌وذكرت ⁠السلطات ​اليوم ⁠أنَّ الإعصار أجبر أكثر من 700 ألف شخص على النزوح في إقليم قوانغدونغ.

صورة التقطها جهاز التصوير الطيفي متوسط ​​الدقة «MODIS» التابع لقمر «تيرا» الاصطناعي التابع لوكالة «ناسا» لإعصار «نول» في المحيط الهادئ سابقاً (رويترز)

وقالت السلطات في قوانغدونغ إنَّ «نول»، وهو أقوى إعصار يجتاح الصين منذ بداية العام، ضرب ساحل مقاطعة هويدونغ ⁠في جنوب الإقليم نحو الساعة 3:50 ‌صباحاً بالتوقيت المحلي (19:50 ‌بتوقيت غرينتش أمس السبت).

وأفاد تلفزيون ​الصين المركزي ‌بأنَّه مع تحرُّك الإعصار نحو الداخل، ‌من المتوقع أن يجلب رياحاً قويةً وأمطاراً غزيرةً إلى الأقاليم الجنوبية، مثل جيانغشي وهونان، مع احتمال استمرار هطول الأمطار حتى يوم الثلاثاء.

أعمدة بناء متساقطة ملقاة على الأرض بعد رياح عاتية من إعصار «نول» في هونغ كونغ (رويترز)

وتمَّ إعلان ‌حالة التأهب القصوى في أقاليم عدة؛ تحسباً لحدوث سيول وفيضانات، مع ⁠إيلاء ⁠اهتمام خاص من الحكومات المحلية للمناطق الجبلية والواقعة على ضفاف الأنهار ومواقع البناء والوديان والجسور.

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