رونالدو ساخرا من المشككين في لياقته: ألم تشاهدوا مبارياتي؟!

سخر نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو من شائعات معاناته من مشاكل في اللياقة البدنية التي تحيط به، وذلك قبل توجه فريقه للمشاركة ببطولة كأس العالم.

وقال النجم المخضرم في تصريح لشبكة (إي إس بي إن)، الجمعة، «من الناحية الجسدية؟ أنا بخير - ألم تشاهدوا مبارياتي؟».

وأعرب رونالدو عن سعادته باستعدادات فريقه لمباراته الافتتاحية في البطولة ضد منتخب الكونغو الأربعاء المقبل، حيث قال «كانت الاستعدادات جيدة، وإن كانت مرهقة، لأننا بذلنا جهدا كبيرا».

وأضاف: «لقد سيطرنا على مجريات المباريات الودية، لكن الأهم هو انطلاق البطولة رسميا في السابع عشر من الشهر الجاري، في المباراة الأولى، وحينها سيشتد الضغط - حينها سنرى الأبطال الحقيقيين».

ويأمل رونالدو في تحقيق لقبه الأول بكأس العالم خلال مشاركته السادسة في البطولة، معادلا بذلك الرقم القياسي كأكثر اللاعبين المشاركين في نسخ البطولة، علما بأنه لم يتمكن من هز الشباك خلال فوز بلاده في مباراتيه الوديتين أمام تشيلي ونيجيريا.

ولا يزال منتخب البرتغال يبحث عن التتويج بلقبه الأول في كأس العالم حتى الآن.