مقصية رونالدو تفوز بهدف الموسم في الدوري السعودي

فاز هدف المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، بجائزة هدف الموسم 2025 - 2026 في الدوري السعودي، متفوقاً بفارق هائل على بقية أهداف الجولات الـ33 الأخرى الفائزة بلقب هدف الجولة في التصويت الجماهيري، على جائزة الهدف الأجمل في الموسم.

وكانت النتيجة 3 - 1 لمصلحة النصر أمام ضيفه الخليج، قبل تسجيل رونالدو الهدف الأجمل في الموسم، حين مرر علي الحسن كرة إلى نواف بوشل المتقدم في الجهة اليمنى.

ورفع بوشل عرضية إلى رونالدو، ثم قبل أن تصل تماماً إلى رونالدو، هلل بوشل بيديه، كمن يحتفل بالهدف قبل دخول الكرة في الشباك، فكان الهدف من أروع ما يكون، بمقصية لاقت أصداء عالمية.

وشاهد الملايين عبر العالم المقصية التي سجلها رونالدو، خصوصاً جماهيره عبر حساباته، حين دعاهم إلى مشاركته تعليقاتهم على الهدف.

ومن المعلوم أن رونالدو يملك أكبر قاعدة جماهيرية عبر تاريخ منصات التواصل الاجتماعي بين الرياضيين في جميع الألعاب، تتجاوز المليار متابع في منصات «إنستغرام»، و«فيسبوك»، و«إكس»، و«يوتيوب» (الترتيب حسب أعداد المتابعين من الأعلى للأدنى).

ويحمل الهدف المتوج بجائزة هدف الموسم، الرقم 10 في أهداف رونالدو الذي أنهى موسمه بتسجيل 28 هدفاً، في المرتبة الثالثة بين الهدافين بعد المكسيكي خوليان كينونيس والإنجليزي إيفان توني.

ويعد الهدف الـ84 في مسيرة رونالدو بدوري المحترفين السعودي في المباراة الـ86 له في المسابقة.

واحتفل رونالدو في مايو (أيار) الماضي، بانضمامه خامساً لقائمة اللاعبين الذين سجلوا + 100 هدف عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وانخرط رونالدو منذ نهاية الموسم 2025 - 2026 مع منتخب بلاده البرتغال تأهباً للمشاركة في كأس العالم 2026، بعدما توج مع فريقه النصر بلقب دوري المحترفين السعودي، ولاحقاً فاز بجائزة هدف الموسم.